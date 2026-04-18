Xã Kỳ Xuân khai trương mùa du lịch biển năm 2026

Tối 18/4, xã Kỳ Xuân tổ chức lễ khai trương mùa du lịch biển năm 2026. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng và lãnh đạo một số sở, ban ngành cùng dự.

Với bờ biển dài hơn 12 km, uốn cong hình cánh cung, biển Kỳ Xuân còn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ, nước biển trong xanh, bờ cát dài trắng mịn, có các lèn đá tự nhiên độc đáo. Những hàng phi lao, rừng tràm xanh mát ven biển Kỳ Xuân tạo nên cảnh sắc thiên nhiên sơn thủy hữu tình, hấp dẫn du khách gần xa. Nơi đây còn hội tụ vẻ đẹp hài hòa của núi Vàng, núi Voi, núi Sơn Tịnh cùng đảo Én, tạo nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng.

Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân Nguyễn Thành Chung phát biểu khai mạc mùa du lịch biển năm 2026.

Đến với Kỳ Xuân, du khách không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên, mà còn được thưởng thức hải tươi ngon như: tôm hùm, cá mú, mực nhảy…; sản phẩm OCOP do người dân địa phương sản xuất như: nước mắm Phú Khương, nước mắm Hà Quảng, xúc xích Đức Tiến, nấm rơm, nấm sò… và các món ẩm thực truyền thống mang đậm hương vị quê hương như: bánh tày Voi, bún Phương Giai, bánh đa Kỳ Xuân…

Kỳ Xuân còn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, con người chân chất, sống nghĩa tình, đoàn kết, mến khách. Đến với Kỳ Xuân, du khách còn được hòa mình vào các hoạt động văn hóa tâm linh tại đền Phương Giai, đền thờ Đức Đại Vương Lê Thát, chùa Hữu Lạc… để cảm nhận sâu sắc hơn về đời sống tinh thần của người dân nơi đây.

Lễ khai trương mùa du lịch biển năm nay nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch biển, đồng thời là dịp để xã Kỳ Xuân giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hoá đặc sắc của địa phương với bạn bè, du khách gần xa; tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư nâng cấp chất lượng sản phẩm du lịch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn biển, đảo quê hương.

Tại lễ khai trương, đại biểu và du khách được hoà cùng không gian nghệ thuật đặc sắc với nhiều tiết mục văn nghệ tôn vinh vẻ đẹp quê hương Kỳ Xuân - vùng đất giàu tiềm năng, đậm đà bản sắc văn hóa và tràn đầy sức sống.

Ngoài lễ khai trương, mùa du lịch biển năm nay, xã Kỳ Xuân còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi nhằm thu hút đông đảo người dân và du khách.