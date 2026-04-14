Du lịch biển Hải Ninh năm 2026 có gì?

(Baohatinh.vn) - Hè 2026, phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) “đánh thức” du lịch biển với chuỗi sự kiện sôi động, không gian sạch đẹp, hải sản tươi ngon và nhiều trải nghiệm hấp dẫn.

Mùa hè 2026, phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) đã sẵn sàng mang đến cho du khách một không gian biển sôi động, đậm đà bản sắc văn hóa và nhiều trải nghiệm mới mẻ. Với sự chuẩn bị bài bản từ hạ tầng, dịch vụ đến chuỗi hoạt động đa dạng, du lịch biển Hải Ninh (biển Kỳ Ninh cũ) hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn.

Biển Hải Ninh gần với tuyến đường ven biển tạo thuận lợi trong việc di chuyển cho các du khách trải nghiệm. Ảnh: Nhật Linh.

Điểm nhấn mở màn là lễ khai trương du lịch biển diễn ra vào 19h30 ngày 26/4 tại quảng trường biển với chương trình nghệ thuật chủ đề “Hải Ninh đánh thức tiềm năng của biển”. Chương trình kéo dài khoảng 90 phút, kết hợp nghệ thuật biểu diễn, phóng sự quảng bá du lịch và nghi thức khai hội ấn tượng, tạo dấu ấn ngay từ đầu mùa.

Ông Trần Bá Toàn - Chủ tịch UBND phường phường Hải Ninh cho biết: “Năm nay, chúng tôi xây dựng chương trình khai trương theo hướng chuyên nghiệp, có điểm nhấn rõ nét nhằm quảng bá du lịch biển, đồng thời tạo khí thế sôi động, thu hút du khách ngay từ đầu mùa…”.

Trước đó, lễ cầu ngư và dạo thuyền tại miếu Ngư Ông (TDP Tam Hải 2) sẽ diễn ra vào ngày 20/4, mang đậm bản sắc văn hóa biển. Đây không chỉ là hoạt động tâm linh truyền thống mà còn là dịp để du khách trải nghiệm đời sống văn hóa của ngư dân địa phương.

Nhiều hoạt động văn hoá, thể thao sẽ diễn ra trước thềm khai trương du lịch biển Hải Ninh.

Song hành với các hoạt động văn hóa là chuỗi sự kiện thể thao, trò chơi dân gian tổ chức trong hai ngày 25- 26/4 như bóng chuyền, kéo co, các trò chơi truyền thống… tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Không gian trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương cũng là điểm dừng chân hấp dẫn. Với các gian hàng được bố trí hợp lý, du khách có thể thưởng thức và mua sắm các sản phẩm đặc trưng của vùng biển.

Chị Trần Thị Vân - chủ nhà hàng Phố Biển chia sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị nguồn hải sản tươi ngon, nâng cấp không gian nhà hàng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hy vọng mùa du lịch năm nay sẽ đông khách hơn, giúp bà con kinh doanh khởi sắc...”.

Hiện nay trên địa bàn phường có 14 hộ kinh doanh hải sản với nhiều sự lựa chọn hấp dẫn cho du khách.

Bên cạnh hoạt động sự kiện, công tác chỉnh trang hạ tầng, vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ. Quảng trường biển, các tuyến đường ven biển được làm sạch, trang trí; các cơ sở dịch vụ được yêu cầu niêm yết giá, nâng cao chất lượng phục vụ.

Đặc biệt, phường Hải Ninh chú trọng xây dựng hình ảnh điểm đến “xanh, sạch, đẹp”. Các mô hình bảo vệ môi trường được phát động rộng rãi, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng và tạo ấn tượng tốt trong lòng du khách.

Ông Hoàng Khánh Minh - du khách đến từ Nghệ An chia sẻ: “Tôi ấn tượng với bãi biển ở đây rất sạch, bãi thoải an toàn, nước trong và không gian thoáng đãng. Hải sản tươi ngon, giá cả hợp lý. Ngoài tắm biển, du khách còn có thể trải nghiệm nhiều hoạt động như tham quan các điểm du lịch tâm linh, làng nghề… nên chuyến đi khá trọn vẹn...”.

Song song với đó, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, cứu hộ cứu nạn được xây dựng chặt chẽ. Các lực lượng chức năng bố trí trực xuyên suốt, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn cho du khách.

Với lợi thế bãi biển dài, cát trắng mịn, độ thoải lớn cùng nguồn hải sản phong phú, Hải Ninh đang từng bước khẳng định sức hút riêng. Sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, người dân và các cơ sở dịch vụ đang tạo nên diện mạo mới cho du lịch biển Hải Ninh, mở ra kỳ vọng về một mùa hè sôi động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo ánh mực giữa trùng khơi

Với thâm niên hơn 10 năm lênh đênh trên sóng nước Vũng Áng, anh Võ Thanh Tuấn (ngư dân phường Sông Trí, Hà Tĩnh) đã quen với nhịp sống của biển cả. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc anh bắt đầu một hành trình mới - theo đuổi những luồng mực lấp lánh giữa khơi xa.
Xây dựng "làng" văn hoá du lịch Trường Lưu

Xã Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) có 3 di sản thế giới, 8 di tích được công nhận cấp quốc gia, 21 di tích cấp tỉnh... Đây là tiền đề quan trọng để địa phương hướng đến phát triển các sản phẩm du lịch văn hoá mang tính đặc trưng, bền vững.
Vĩnh Đại xanh từ vườn ra ngõ

Không ồn ào, không phô trương, thôn Vĩnh Đại, xã Đức Quang (Hà Tĩnh) chinh phục lòng người bởi vẻ đẹp bình dị mà nên thơ, bởi sự chỉn chu trong từng hàng rào, lối ngõ, mảnh vườn.
Tôi là hậu duệ đời thứ 18 của Nghĩa Vương Nguyễn Biểu

Hơn 25 năm gắn bó với đền thờ Nghĩa Vương Nguyễn Biểu, ông Nguyễn Văn Xuân (xã Đức Quang, Hà Tĩnh) - hậu duệ đời thứ 18 của Nghĩa Vương đã có công trong việc gìn giữ di tích cổ, trao truyền giá trị lịch sử, văn hóa ý nghĩa.
Cẩm nang du lịch biển Thiên Cầm

Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được ví như “cung đàn trời” của miền Trung. Ở đó, mỗi con sóng như một thanh âm, vỗ vào bờ tạo nên những giai điệu trầm bổng, bãi biển nên thơ và khoáng đạt, vừa đủ tĩnh để du khách tìm về sau những nhịp sống vội vàng.
Những "mắt biển" đêm ở Cửa Nhượng

Tại làng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) có một nhịp sống bắt đầu khi mặt trời lặn. Đó là những ngư dân vùng lộng. Họ như là mắt của biển, lặng lẽ viết tiếp tình yêu với biển cả bằng những điều bình dị…
Hấp dẫn gỏi cá đục quê tôi

Mộc mạc từ nguyên liệu, tinh tế trong cách làm, gỏi cá đục của vùng biển Hà Tĩnh đã chinh phục thực khách bằng hương vị đậm đà và tâm huyết của người chế biến.
Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

Lễ khánh đản chùa Hương Tích, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là nghi lễ quan trọng trong chuỗi hoạt động lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến với “Hoan châu đệ nhất danh lam”.
Tự hào viết tiếp truyền thống của dòng họ Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Dòng họ Hà Huy ở xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) tự hào là cái nôi hun đúc nên nhân cách của Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung của Đảng. Tiếp bước thế hệ đi trước, hậu duệ dòng họ đang không ngừng nỗ lực vươn lên, xứng đáng với các bậc tiền nhân.
"Khắc tinh" của tội phạm trên không gian mạng

Bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và giàu nhiệt huyết với công việc, Đại úy Lương Hữu Nam (Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Tĩnh) là 1 trong 20 gương mặt trẻ công an tiêu biểu toàn quốc năm 2025.