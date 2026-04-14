Du lịch biển Hải Ninh năm 2026 có gì?

Mùa hè 2026, phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) đã sẵn sàng mang đến cho du khách một không gian biển sôi động, đậm đà bản sắc văn hóa và nhiều trải nghiệm mới mẻ. Với sự chuẩn bị bài bản từ hạ tầng, dịch vụ đến chuỗi hoạt động đa dạng, du lịch biển Hải Ninh (biển Kỳ Ninh cũ) hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn.

Biển Hải Ninh gần với tuyến đường ven biển tạo thuận lợi trong việc di chuyển cho các du khách trải nghiệm. Ảnh: Nhật Linh.

Điểm nhấn mở màn là lễ khai trương du lịch biển diễn ra vào 19h30 ngày 26/4 tại quảng trường biển với chương trình nghệ thuật chủ đề “Hải Ninh đánh thức tiềm năng của biển”. Chương trình kéo dài khoảng 90 phút, kết hợp nghệ thuật biểu diễn, phóng sự quảng bá du lịch và nghi thức khai hội ấn tượng, tạo dấu ấn ngay từ đầu mùa.

Ông Trần Bá Toàn - Chủ tịch UBND phường phường Hải Ninh cho biết: “Năm nay, chúng tôi xây dựng chương trình khai trương theo hướng chuyên nghiệp, có điểm nhấn rõ nét nhằm quảng bá du lịch biển, đồng thời tạo khí thế sôi động, thu hút du khách ngay từ đầu mùa…”.

Trước đó, lễ cầu ngư và dạo thuyền tại miếu Ngư Ông (TDP Tam Hải 2) sẽ diễn ra vào ngày 20/4, mang đậm bản sắc văn hóa biển. Đây không chỉ là hoạt động tâm linh truyền thống mà còn là dịp để du khách trải nghiệm đời sống văn hóa của ngư dân địa phương.

Nhiều hoạt động văn hoá, thể thao sẽ diễn ra trước thềm khai trương du lịch biển Hải Ninh.

Song hành với các hoạt động văn hóa là chuỗi sự kiện thể thao, trò chơi dân gian tổ chức trong hai ngày 25- 26/4 như bóng chuyền, kéo co, các trò chơi truyền thống… tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Không gian trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương cũng là điểm dừng chân hấp dẫn. Với các gian hàng được bố trí hợp lý, du khách có thể thưởng thức và mua sắm các sản phẩm đặc trưng của vùng biển.

Chị Trần Thị Vân - chủ nhà hàng Phố Biển chia sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị nguồn hải sản tươi ngon, nâng cấp không gian nhà hàng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hy vọng mùa du lịch năm nay sẽ đông khách hơn, giúp bà con kinh doanh khởi sắc...”.

Hiện nay trên địa bàn phường có 14 hộ kinh doanh hải sản với nhiều sự lựa chọn hấp dẫn cho du khách.

Bên cạnh hoạt động sự kiện, công tác chỉnh trang hạ tầng, vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ. Quảng trường biển, các tuyến đường ven biển được làm sạch, trang trí; các cơ sở dịch vụ được yêu cầu niêm yết giá, nâng cao chất lượng phục vụ.

Đặc biệt, phường Hải Ninh chú trọng xây dựng hình ảnh điểm đến “xanh, sạch, đẹp”. Các mô hình bảo vệ môi trường được phát động rộng rãi, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng và tạo ấn tượng tốt trong lòng du khách.

Ông Hoàng Khánh Minh - du khách đến từ Nghệ An chia sẻ: “Tôi ấn tượng với bãi biển ở đây rất sạch, bãi thoải an toàn, nước trong và không gian thoáng đãng. Hải sản tươi ngon, giá cả hợp lý. Ngoài tắm biển, du khách còn có thể trải nghiệm nhiều hoạt động như tham quan các điểm du lịch tâm linh, làng nghề… nên chuyến đi khá trọn vẹn...”.

Song song với đó, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, cứu hộ cứu nạn được xây dựng chặt chẽ. Các lực lượng chức năng bố trí trực xuyên suốt, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn cho du khách.

Với lợi thế bãi biển dài, cát trắng mịn, độ thoải lớn cùng nguồn hải sản phong phú, Hải Ninh đang từng bước khẳng định sức hút riêng. Sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, người dân và các cơ sở dịch vụ đang tạo nên diện mạo mới cho du lịch biển Hải Ninh, mở ra kỳ vọng về một mùa hè sôi động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.