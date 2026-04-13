Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Từ biển xanh, cát trắng đến những địa chỉ văn hóa lịch sử - tâm linh hay một món ăn dân dã nhưng đầy thương nhớ… đều góp phần tạo nên bức tranh du lịch đa sắc màu của Hà Tĩnh. Hãy cùng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh "ôm trọn" bức tranh du lịch quê hương qua từng góc máy, để mỗi hành trình trở về với vùng đất núi Hồng – sông La đều mang một trải nghiệm riêng, ấn tượng và nhiều cảm xúc.

Nằm ở dải ven biển Bắc Trung Bộ, Hà Tĩnh sở hữu hơn 137 km đường bờ biển uốn lượn, trải dài qua nhiều vùng địa hình đa dạng.

Thiên nhiên đã ưu ái ban tặng Hà Tĩnh những bãi tắm đẹp, thoải, cát trắng mịn và vẫn còn giữ được nét nguyên sơ hiếm có như biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm).

Chính những lợi thế ấy đã tạo nên nền tảng vững chắc để du lịch biển trở thành một trong những trụ cột quan trọng của ngành du lịch địa phương.

Những năm gần đây, cùng với sự đầu tư về hạ tầng và dịch vụ, các bãi biển như: Thiên Cầm, Xuân Thành, Xuân Hải, Kỳ Ninh hay Thạch Hải… ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong, ngoài tỉnh và cả quốc tế.

Biển Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) được ví như “cung đàn trời”, một cái tên vừa gợi hình, vừa gợi cảm xúc. Nơi đây hội tụ đầy đủ vẻ đẹp của biển cả với bãi cát trắng mịn trải dài, làn nước trong xanh màu ngọc bích và khung cảnh núi non hòa quyện.

Thiên Cầm được Chính phủ định hướng phát triển thành khu du lịch trọng điểm quốc gia, mở ra nhiều cơ hội để bứt phá mạnh mẽ trong tương lai.

Bãi biển Xuân Thành (xã Tiên Điền) lại mang một vẻ đẹp rất riêng, nhẹ nhàng và lắng đọng.

Ngày hòa mình vào dòng nước xanh mát, tối check-in dưới hàng ngàn chiếc đèn lồng đa sắc màu là những trải nghiệm khó quên khi du khách đến với Xuân Thành.

Đến với Xuân Thành, du khách không chỉ được hòa mình vào tiếng sóng vỗ rì rào, gió biển mát lành mà còn có thể trải nghiệm những dịch vụ lưu trú đẳng cấp cùng hệ thống giải trí đạt tiêu chuẩn quốc tế...

Dải ven biển Hà Tĩnh còn sở hữu nhiều bãi tắm đẹp khác như biển Thạch Hải, biển Kỳ Ninh hay Mũi Đao…

Mỗi nơi mang một sắc thái riêng nhưng đều có điểm chung là cát mịn, nước trong, sóng hiền hòa và cảnh quan còn giữ được nét hoang sơ, gần gũi với thiên nhiên.

Bãi biển Hải Đăng còn được gọi là biển Cẩm Lĩnh (xã Cẩm Trung). Đây là một trong những vùng biển còn giữ được nét hoang sơ đặc trưng với những ghềnh đá nhấp nhô, uốn lượn theo triền sóng.

Du khách cũng có thể lựa chọn biển Xuân Hải (xã Lộc Hà) cùng cả gia đình nghỉ dưỡng tại Meliá Vinpearl Cửa Sót Beach Resort tiêu chuẩn 5 sao và dành trọn một ngày khám phá công viên nước Vinpearl Hà Tĩnh.

Nơi đây cũng đón chờ du khách với bãi biển dài và thoải cùng hải sản tươi ngon.

Eo Lói - một eo biển tại xã Thạch Khê cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ, là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu trải nghiệm, khám phá và hòa mình vào vẻ đẹp của biển quê hương.

Cách Eo Lói không xa là Quỳnh Viên resort, địa điểm du lịch được thiết kế hài hòa với thiên nhiên.

Người dân hòa mình vào dòng nước mát lành dưới bình minh biển Thạch Hải (xã Thạch Khê). Có một điều đặc biệt khi đến với biển Hà Tĩnh, du khách không chỉ tắm biển mà còn có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn. Những chuyến câu mực đêm lênh đênh trên sóng nước, khoảnh khắc đón bình minh rực rỡ trên biển hay thưởng thức hải sản tươi sống vừa được ngư dân đánh bắt… tất cả tạo nên một hành trình giàu cảm xúc.

Bên cạnh đó, việc khám phá đời sống của cư dân vùng biển từ nhịp lao động thường ngày đến những nét văn hóa đặc trưng cũng mang lại cho du khách những trải nghiệm chân thực và đáng nhớ.

Những hoạt động như chèo SUP, cắm trại, khám phá bãi rêu xanh mướt... mang đến cho du khách những khoảnh khắc được hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp.

Không khí sôi động của biển đêm Hà Tĩnh cũng là một trong những nét đặc sắc thu hút du khách. Với kỳ vọng mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đã dành tâm sức để nghiên cứu, học hỏi các mô hình mới đầy hấp dẫn.

Biển Hà Tĩnh không ồn ào, náo nhiệt như nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác, nhưng chính sự dung dị, nguyên sơ ấy lại tạo nên sức hút riêng. Những con thuyền neo đậu bên làn sóng tại bãi biển xã Kỳ Anh cũng đủ để gợi lên bao cảm xúc.

﻿

Đó là nơi để mỗi người tìm về với thiên nhiên, tận hưởng sự bình yên và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của biển xanh, cát trắng cùng những giá trị mộc mạc mà sâu lắng của vùng đất miền Trung đầy nắng gió.