Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Về Hà Tĩnh

Ẩm thực

Đặc sản vùng La Giang - điểm nhấn ẩm thực Hà Tĩnh

Kiều Anh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Từ những nguyên liệu quen thuộc, qua bàn tay khéo léo của người dân, nhiều món ăn ở vùng La Giang đã trở thành đặc sản khó quên, góp phần tạo nên sức hút cho du lịch Hà Tĩnh.

Hơn 4 thập kỷ giữ lửa, bà Nguyễn Thị Đồng ở xã Đức Thịnh đã gìn giữ những bí quyết gia truyền để quán bún bò đò trai Đồng Long trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân địa phương và du khách gần xa.

Món bún bò Đò Trai là một trong những lựa chọn hàng đầu của du khách khi về với xã Đức Thịnh.

Để có được một bát bún trọn vị, từng công đoạn đều được chế biến tỉ mỉ. Bà Nguyễn Thị Đồng - chủ quán bún bò Đồng Long, xã Đức Thịnh chia sẻ: "Nguyên liệu là thịt bò được chọn từ những con bò thả tự nhiên, đảm bảo độ mềm và vị ngọt. Nước dùng được hầm từ xương óng và đuôi bò trong nhiều giờ. Vị gừng tươi được thêm vào như một điểm nhấn, giúp dậy hương và làm tròn vị cho món ăn. Sợi bún bò Đò Trai được làm từ gạo của đồng quê ven sông La, mang đến hương vị dẻo thơm, là yếu tố thu hút thực khách".

Từ một món ăn dân dã của vùng quê ven sông La, bún bò Đò Trai hôm nay không chỉ níu chân thực khách mà còn góp phần làm nên sức hút cho du lịch Hà Tĩnh nơi mỗi hương vị đều kể câu chuyện về đất và người.

Đã nhiều lần thưởng thức món bún bò Đò Trai, anh Hồ Anh Tuấn đến từ phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An chia sẻ: "Mỗi lần về đây, tôi và gia đình đều ghé quán bún để thưởng thức. Tôi hy vọng rằng, đây sẽ là điểm dừng chân trong tour tuyến khi về với Hà Tĩnh để nhiều du khách được ăn món bún bò Đò Trai này".

Sản phẩm bánh gai được nhiều người lựa chọn để làm quà cho gia đình, người thân.

Hành trình về với những món ngon của vùng La giang, du khách còn được trải nghiệm nghề làm bánh gai có truyền thống hơn nửa thế kỷ. Để làm nên một chiếc bánh gai, người dân phải chuẩn bị nhiều nguyên liệu như gạo nếp, đậu xanh, cùi dừa, mật mía và lá gai - “linh hồn” tạo nên món bánh.

Những chiếc bánh gai dẻo mềm, đậm đà không chỉ là món ăn, mà còn là ký ức, là tình cảm của người làm bánh gửi gắm trong từng nếp gói. Trải qua bao thăng trầm, bánh gai vùng La Giang vẫn giữ nguyên phong vị truyền thống, trở thành một trong những sản vật nức tiếng, níu chân du khách gần xa.

Chị Đinh Thị Giang - xã Việt Xuyên cho biết: "Mỗi lần qua Đức Thọ, tôi đều mua vài chục cái bánh gai để về làm quà cho người thân. Bánh dẻo bùi nên người lớn hay trẻ nhỏ đều ưa chuộng".

Đến nay, ẩm thực vùng La Giang đang từng bước vươn ra những không gian lớn hơn. Là người đầu bếp lâu năm, từng giành nhiều giải thưởng cấp khu vực và toàn quốc, tham gia nhiều lễ hội ẩm thực trong nước và quốc tế, anh Nguyễn Đức Thành - giảng viên Trường Cao đẳng Nguyễn Du đã có nhiều cơ hội mang hương vị vùng La Giang đến với bạn bè muôn phương. Trong hành trình của anh, mỗi món ăn không đơn thuần là sự kết hợp của nguyên liệu và kỹ thuật chế biến, mà còn là câu chuyện về văn hóa, về con người và vùng đất ven sông La.

Anh Thành chia sẻ: "Từ bún bò Đò Trai đậm đà, đến các món chế biến từ hến như hến xào giá ăn kèm bánh đa hay canh hến bánh đúc..., tất cả đều được làm mới trong cách trình bày, nhưng vẫn giữ trọn hồn cốt truyền thống, tạo được ấn tượng với thực khách trong và ngoài nước".

Những món ngon gắn với vùng La Giang luôn khiến thực khách ấn tượng.

​Trong dòng chảy hiện đại, ẩm thực truyền thống cùng các giá trị làng nghề đang dần được định vị như những sản phẩm du lịch đặc trưng, mở ra không gian trải nghiệm hấp dẫn cho du khách để cảm nhận đời sống lao động, thưởng thức đặc sản và khám phá chiều sâu văn hóa của vùng quê ven sông La.

Gắn với định hướng phát triển du lịch trải nghiệm trên dòng La thơ mộng, những làng nghề truyền thống và các món ăn mang đậm hồn quê đang ngày càng thu hút du khách. Ông Đậu Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Minh cho biết: "Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục có nhiều hướng phát triển làng nghề truyền thống cùng các món ngon nơi dòng La để thu hút sự quan tâm của du khách gần xa".

﻿Người dân thôn Bến Hến, xã Đức Minh cùng nhau giữ nghề truyền thống với món hến nức tiếng gần xa.

Từ những món ăn dân dã gắn với dòng La, một hướng đi mới đang dần được mở ra cho du lịch Hà Tĩnh. Khi ẩm thực trở thành cầu nối văn hóa, mỗi đặc sản quê nhà sẽ mang theo câu chuyện về con người, về vùng đất và những giá trị được gìn giữ qua thời gian.

Clip: Những hương vị ẩm thực của vùng La giang luôn để lại dấu ấn khó phai trong lòng du khách

Tin liên quan

Tags:

#làng hến #bánh gai #bún bò đò trai #la giang #ẩm thực

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Độc đáo sứa lá dung ở miền biển phía Nam Hà Tĩnh

Độc đáo sứa lá dung ở miền biển phía Nam Hà Tĩnh

Sứa lá dung từ lâu như là "di sản ẩm thực" của làng biển Kỳ Ninh (nay là phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh). Từ sứa trắng nguyên sơ hòa cùng lá rừng, qua bàn tay cần mẫn của ngư dân, món ăn dân dã này đã trở nên độc đáo.
Sản vật Hà Tĩnh không ngừng vươn xa

Sản vật Hà Tĩnh không ngừng vươn xa

Nhiều sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh đang “vươn xa” nhờ được đầu tư sản xuất và đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Mực nhảy Vũng Áng "đến hẹn lại lên"

Mực nhảy Vũng Áng "đến hẹn lại lên"

Mùa mực nhảy Vũng Áng (Hà Tĩnh) bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 7 âm lịch hằng năm. Những ngày gần đây, các bè nổi tại khu ẩm thực mực nhảy Vũng Áng đã bắt đầu nhộn nhịp đón khách.
Ẩm thực Tết: Giữ hồn cũ, thêm sắc mới

Ẩm thực Tết: Giữ hồn cũ, thêm sắc mới

Ẩm thực Tết là một phần không thể thiếu của Tết cổ truyền dân tộc. Không đơn thuần chỉ là câu chuyện ăn uống ngày xuân, ẩm thực Tết còn thể hiện nét đẹp văn hóa, phong tục đặc trưng của từng miền quê, mỗi nếp nhà.
Thơm lừng làng cá nướng Thạch Kim

Thơm lừng làng cá nướng Thạch Kim

Những ngày giáp Tết, bếp lửa tại làng cá nướng Thạch Kim (xã Lộc Hà) đỏ lửa liên tục. Mùi cá nướng quyện trong gió biển mặn mòi, đôi bàn tay thoăn thoắt bên than hồng không chỉ làm nên những mẻ hàng kịp phiên chợ Tết, mà còn lặng lẽ giữ gìn “hồn biển” – thứ giá trị bền bỉ được truyền qua bao thế hệ người làng chài.
Kẹo cu đơ Hà Tĩnh - Đi mô cũng nhớ về

Kẹo cu đơ Hà Tĩnh - Đi mô cũng nhớ về

Kẹo cu đơ Hà Tĩnh – món quà dân dã với vị ngọt mật mía, lạc bùi, gừng cay – không chỉ là đặc sản OCOP mà còn là ký ức, nỗi nhớ theo người xa quê khắp muôn phương.
Nồng nàn hương vị Huế giữa lòng Hà Tĩnh

Nồng nàn hương vị Huế giữa lòng Hà Tĩnh

Từ bát bún bò, bánh canh cá đến mâm cơm với món thịt luộc chấm tôm chua đặc trưng, những hương vị Huế mộc mạc giữa lòng Hà Tĩnh từ lâu đã tạo sự phong phú cho ẩm thực địa phương.
Giữ mùa "lộc trời" trong từng miếng chả

Giữ mùa "lộc trời" trong từng miếng chả

Chả rươi Hương Tăng là đặc sản OCOP của xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh), được chế biến từ rươi tươi theo quy trình truyền thống kết hợp kỹ thuật hiện đại, giữ trọn vị béo ngậy và hương thơm đặc trưng
Bỏng gạo - món ăn quen thuộc của tuổi thơ

Bỏng gạo - món ăn quen thuộc của tuổi thơ

Giữa vô vàn món ăn hiện đại, vẫn có món ăn dân dã, gắn liền với tuổi thơ được nhiều người dân Hà Tĩnh yêu thích mỗi khi trời trở lạnh, đó là bỏng gạo hay bỏng ngô.
Bánh ngào - thức quà ấm áp đầu đông

Bánh ngào - thức quà ấm áp đầu đông

Hình ảnh bát bánh ngào nghi ngút khói trong những ngày lạnh đã trở nên quen thuộc với người Hà Tĩnh. Đây không chỉ là món quà vặt, mà còn là hương vị tuổi thơ, gắn bó với bao thế hệ.
Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh

Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh "đi mô cũng nhớ về" không chỉ bởi tình đất, tình người mà còn bởi những điều giản dị, những món ăn dân dã, đậm đà hương vị, mang nét giao thoa tinh hoa ẩm thực các vùng miền.
Cá trích nướng Đan Hải - ẩm thực đậm tình quê

Cá trích nướng Đan Hải - ẩm thực đậm tình quê

Nghề đánh bắt và chế biến cá trích đã theo các ngư dân ở xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) từ đời nhiều đời nay. Nhờ bí quyết riêng, cá trích nướng ở đây cũng mang hương vị đặc trưng, thu hút thực khách.
Mực khô Hà Tĩnh - đậm đà hương vị biển

Mực khô Hà Tĩnh - đậm đà hương vị biển

Du lịch biển vào mùa cao điểm cũng là lúc các mặt hàng hải sản “vào mùa”. Trong đó, mực khô là một trong những đặc sản được nhiều du khách ưa chuộng khi đến với vùng biển Hà Tĩnh
Cuốn hút ẩm thực miền biển Hà Tĩnh

Cuốn hút ẩm thực miền biển Hà Tĩnh

Cùng với cảnh quan hấp dẫn, biển Hà Tĩnh còn gây ấn tượng mạnh với du khách bởi ẩm thực phong phú, tươi ngon và nhiều nét riêng biệt. Hãy đến với những vùng biển trù phú của Hà Tĩnh để cảm nhận trọn vẹn hương vị của biển cả và những điều dung dị mà đáng nhớ.
Thơm nức mũi món chả rươi Hà Tĩnh

Thơm nức mũi món chả rươi Hà Tĩnh

Chả rươi thơm ngậy, ngoài giòn, trong mềm là tinh túy của ẩm thực vùng đất ven bờ sông Lam. Đến mùa rươi, thưởng thức món đặc sản này mới cảm nhận được hết nét đẹp của văn hóa ẩm thực truyền thống của Hà Tĩnh.