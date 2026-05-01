Đặc sản vùng La Giang - điểm nhấn ẩm thực Hà Tĩnh

Hơn 4 thập kỷ giữ lửa, bà Nguyễn Thị Đồng ở xã Đức Thịnh đã gìn giữ những bí quyết gia truyền để quán bún bò đò trai Đồng Long trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân địa phương và du khách gần xa.

Món bún bò Đò Trai là một trong những lựa chọn hàng đầu của du khách khi về với xã Đức Thịnh.

Để có được một bát bún trọn vị, từng công đoạn đều được chế biến tỉ mỉ. Bà Nguyễn Thị Đồng - chủ quán bún bò Đồng Long, xã Đức Thịnh chia sẻ: "Nguyên liệu là thịt bò được chọn từ những con bò thả tự nhiên, đảm bảo độ mềm và vị ngọt. Nước dùng được hầm từ xương óng và đuôi bò trong nhiều giờ. Vị gừng tươi được thêm vào như một điểm nhấn, giúp dậy hương và làm tròn vị cho món ăn. Sợi bún bò Đò Trai được làm từ gạo của đồng quê ven sông La, mang đến hương vị dẻo thơm, là yếu tố thu hút thực khách".

Từ một món ăn dân dã của vùng quê ven sông La, bún bò Đò Trai hôm nay không chỉ níu chân thực khách mà còn góp phần làm nên sức hút cho du lịch Hà Tĩnh nơi mỗi hương vị đều kể câu chuyện về đất và người.

Đã nhiều lần thưởng thức món bún bò Đò Trai, anh Hồ Anh Tuấn đến từ phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An chia sẻ: "Mỗi lần về đây, tôi và gia đình đều ghé quán bún để thưởng thức. Tôi hy vọng rằng, đây sẽ là điểm dừng chân trong tour tuyến khi về với Hà Tĩnh để nhiều du khách được ăn món bún bò Đò Trai này".

Sản phẩm bánh gai được nhiều người lựa chọn để làm quà cho gia đình, người thân.

Hành trình về với những món ngon của vùng La giang, du khách còn được trải nghiệm nghề làm bánh gai có truyền thống hơn nửa thế kỷ. Để làm nên một chiếc bánh gai, người dân phải chuẩn bị nhiều nguyên liệu như gạo nếp, đậu xanh, cùi dừa, mật mía và lá gai - “linh hồn” tạo nên món bánh.

Những chiếc bánh gai dẻo mềm, đậm đà không chỉ là món ăn, mà còn là ký ức, là tình cảm của người làm bánh gửi gắm trong từng nếp gói. Trải qua bao thăng trầm, bánh gai vùng La Giang vẫn giữ nguyên phong vị truyền thống, trở thành một trong những sản vật nức tiếng, níu chân du khách gần xa.

Chị Đinh Thị Giang - xã Việt Xuyên cho biết: "Mỗi lần qua Đức Thọ, tôi đều mua vài chục cái bánh gai để về làm quà cho người thân. Bánh dẻo bùi nên người lớn hay trẻ nhỏ đều ưa chuộng".

Đến nay, ẩm thực vùng La Giang đang từng bước vươn ra những không gian lớn hơn. Là người đầu bếp lâu năm, từng giành nhiều giải thưởng cấp khu vực và toàn quốc, tham gia nhiều lễ hội ẩm thực trong nước và quốc tế, anh Nguyễn Đức Thành - giảng viên Trường Cao đẳng Nguyễn Du đã có nhiều cơ hội mang hương vị vùng La Giang đến với bạn bè muôn phương. Trong hành trình của anh, mỗi món ăn không đơn thuần là sự kết hợp của nguyên liệu và kỹ thuật chế biến, mà còn là câu chuyện về văn hóa, về con người và vùng đất ven sông La.

Anh Thành chia sẻ: "Từ bún bò Đò Trai đậm đà, đến các món chế biến từ hến như hến xào giá ăn kèm bánh đa hay canh hến bánh đúc..., tất cả đều được làm mới trong cách trình bày, nhưng vẫn giữ trọn hồn cốt truyền thống, tạo được ấn tượng với thực khách trong và ngoài nước".

Những món ngon gắn với vùng La Giang luôn khiến thực khách ấn tượng.

​Trong dòng chảy hiện đại, ẩm thực truyền thống cùng các giá trị làng nghề đang dần được định vị như những sản phẩm du lịch đặc trưng, mở ra không gian trải nghiệm hấp dẫn cho du khách để cảm nhận đời sống lao động, thưởng thức đặc sản và khám phá chiều sâu văn hóa của vùng quê ven sông La.

Gắn với định hướng phát triển du lịch trải nghiệm trên dòng La thơ mộng, những làng nghề truyền thống và các món ăn mang đậm hồn quê đang ngày càng thu hút du khách. Ông Đậu Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Minh cho biết: "Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục có nhiều hướng phát triển làng nghề truyền thống cùng các món ngon nơi dòng La để thu hút sự quan tâm của du khách gần xa".

﻿Người dân thôn Bến Hến, xã Đức Minh cùng nhau giữ nghề truyền thống với món hến nức tiếng gần xa.

Từ những món ăn dân dã gắn với dòng La, một hướng đi mới đang dần được mở ra cho du lịch Hà Tĩnh. Khi ẩm thực trở thành cầu nối văn hóa, mỗi đặc sản quê nhà sẽ mang theo câu chuyện về con người, về vùng đất và những giá trị được gìn giữ qua thời gian.

​Clip: Những hương vị ẩm thực của vùng La giang luôn để lại dấu ấn khó phai trong lòng du khách