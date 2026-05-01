Đi mô rồi cũng nhớ về… món ăn sáng ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hành trình về với Hà Tĩnh dịp nghỉ lễ, du khách và người dân không quên thưởng thức những món ăn sáng dân dã, đậm hồn quê, lưu giữ hương vị mộc mạc mà khó quên.
Không cần không gian sang trọng, hiện đại, những quán ăn nép mình nơi góc ngõ, bài trí mộc mạc lại trở thành “chốn lui về” quen thuộc, nơi thực khách tìm thấy sự gần gũi và cảm giác thân thuộc mỗi sớm mai. “Tôi hay ăn sáng với bánh mướt ram giò vì dễ ăn, hợp khẩu vị. Mỗi lần đi xa, đây cũng là món tôi nhớ và muốn ăn lại khi về" - bà Trương Thị Bích Liễu (phường Thành Sen) chia sẻ.
Buổi sáng với bát bún chả đậm chất Hà Tĩnh cũng là lựa chọn của nhiều thực khách. Bún chả nơi đây có nét riêng với thịt nướng thơm, tẩm ướp đậm vị, ăn kèm bún sợi nhỏ, rau sống tươi, chẻo chấm pha vừa miệng và gỏi đu đủ giòn sần sật, tạo nên tổng thể hài hòa, dễ ăn.
Quán Dũng Cường gần như "kín" bàn trong những buổi sáng của dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Không chỉ có bánh mướt ram giò, bún chả, súp lươn... thực đơn bữa sáng tại Hà Tĩnh còn đa dạng với các món ăn như bún ốc, bún cá, bánh cuốn nóng...
... và cả những chiếc bánh mì giòn tan, đa dạng các loại nhân.
Ẩm thực Tết là một phần không thể thiếu của Tết cổ truyền dân tộc. Không đơn thuần chỉ là câu chuyện ăn uống ngày xuân, ẩm thực Tết còn thể hiện nét đẹp văn hóa, phong tục đặc trưng của từng miền quê, mỗi nếp nhà.
Những ngày giáp Tết, bếp lửa tại làng cá nướng Thạch Kim (xã Lộc Hà) đỏ lửa liên tục. Mùi cá nướng quyện trong gió biển mặn mòi, đôi bàn tay thoăn thoắt bên than hồng không chỉ làm nên những mẻ hàng kịp phiên chợ Tết, mà còn lặng lẽ giữ gìn “hồn biển” – thứ giá trị bền bỉ được truyền qua bao thế hệ người làng chài.
Hội thi gói và nấu bánh chưng dâng Thánh tại lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười năm 2025 (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) nhằm tri ân các vị hiển thánh, các bậc tiền nhân đã có công vì đất nước, vì quốc thái dân an.
Cùng với cảnh quan hấp dẫn, biển Hà Tĩnh còn gây ấn tượng mạnh với du khách bởi ẩm thực phong phú, tươi ngon và nhiều nét riêng biệt. Hãy đến với những vùng biển trù phú của Hà Tĩnh để cảm nhận trọn vẹn hương vị của biển cả và những điều dung dị mà đáng nhớ.
Chả rươi thơm ngậy, ngoài giòn, trong mềm là tinh túy của ẩm thực vùng đất ven bờ sông Lam. Đến mùa rươi, thưởng thức món đặc sản này mới cảm nhận được hết nét đẹp của văn hóa ẩm thực truyền thống của Hà Tĩnh.
Gà hầm bí đỏ, đuôi bò hầm thuốc bắc, chân dê hầm đinh lăng... là những món ngon được chị em phụ nữ Hương Sơn (Hà Tĩnh) chế biến từ danh tác "Nữ công thắng lãm" của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông tại “Hội thi chế biến các món ăn cổ truyền gắn với các vị thuốc”.