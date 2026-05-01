Đi mô rồi cũng nhớ về… món ăn sáng ở Hà Tĩnh

Phan Cúc - Nguyễn Liễu
(Baohatinh.vn) - Hành trình về với Hà Tĩnh dịp nghỉ lễ, du khách và người dân không quên thưởng thức những món ăn sáng dân dã, đậm hồn quê, lưu giữ hương vị mộc mạc mà khó quên.

Mảnh đất Hà Tĩnh không chỉ gợi nhớ bởi núi Hồng, sông La hay những bãi biển trải dài, tuyệt đẹp mà còn để lại dư vị riêng qua nhịp sống bình dị và những bữa sáng mang đậm dấu ấn vùng quê. Trong những ngày nghỉ lễ, nhiều quán ăn sáng trở thành điểm hẹn, nơi du khách tìm về với những hương vị thân quen, mộc mạc mà đậm đà khó quên.
Bánh mướt ram giò được ví như “tinh hoa” của ẩm thực buổi sáng Hà Tĩnh. Những lớp bánh mướt trắng mềm, mịn, còn nóng hổi được tráng mỏng, ăn kèm ram giòn rụm, giò lụa thơm bùi. Tất cả hòa quyện cùng bát nước mắm pha đậm vị, thêm chút hành phi và rau sống, tạo nên hương vị vừa dân dã vừa đậm đà.
Không cần không gian sang trọng, hiện đại, những quán ăn nép mình nơi góc ngõ, bài trí mộc mạc lại trở thành “chốn lui về” quen thuộc, nơi thực khách tìm thấy sự gần gũi và cảm giác thân thuộc mỗi sớm mai. “Tôi hay ăn sáng với bánh mướt ram giò vì dễ ăn, hợp khẩu vị. Mỗi lần đi xa, đây cũng là món tôi nhớ và muốn ăn lại khi về" - bà Trương Thị Bích Liễu (phường Thành Sen) chia sẻ.
Buổi sáng với bát bún chả đậm chất Hà Tĩnh cũng là lựa chọn của nhiều thực khách. Bún chả nơi đây có nét riêng với thịt nướng thơm, tẩm ướp đậm vị, ăn kèm bún sợi nhỏ, rau sống tươi, chẻo chấm pha vừa miệng và gỏi đu đủ giòn sần sật, tạo nên tổng thể hài hòa, dễ ăn.
Tại quán súp lươn Dũng Cường (đường Lý Tự Trọng, phường Thành Sen), không khí đã tất bật từ sáng sớm. Trong hành trình về quê của nhiều người dân và khám phá Hà Tĩnh của du khách, không ít người chọn thưởng thức súp lươn như cách đổi vị cho bữa sáng, cảm nhận thêm một hương vị đặc trưng của vùng đất này.
Những bát súp lươn đầy ắp, dậy mùi thơm, ăn kèm bánh mướt mềm mịn hoặc bánh mì giòn rụm, tạo nên bữa sáng ấm bụng, đậm vị và giàu năng lượng.
Quán Dũng Cường gần như "kín" bàn trong những buổi sáng của dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Chị Nguyễn Hoàng Phương Ân (du khách Hà Nội) chia sẻ: “Mỗi lần về với Hà Tĩnh, tôi đều chọn thưởng thức súp lươn vào bữa sáng. Hương vị ở đây có nét rất riêng, đậm đà nhưng không quá ngấy, khác với những nơi tôi từng ăn ở Hà Nội. Bát súp nóng, vị cay nhẹ, ăn kèm bánh mướt hay bánh mì đều hợp, vừa đủ ấm bụng để bắt đầu một ngày mới".
Không chỉ có bánh mướt ram giò, bún chả, súp lươn... thực đơn bữa sáng tại Hà Tĩnh còn đa dạng với các món ăn như bún ốc, bún cá, bánh cuốn nóng...
... và cả những chiếc bánh mì giòn tan, đa dạng các loại nhân.
Cùng đó, nhiều món ăn “lai” từ các địa phương khác như bún bò Huế cũng được người dân Hà Tĩnh đón nhận theo một cách rất riêng. Trong những ngày này, nhiều quán ghi nhận lượng thực khách tăng cao, không khí luôn tấp nập từ sáng sớm.
Anh Hà Duy Đại (chủ quán bún bò Huế Vỹ Dạ, đường Nguyễn Du, phường Thành Sen) chia sẻ: “Trong những ngày nghỉ lễ, lượng khách đến quán tăng đáng kể so với ngày thường. Để phục vụ kịp thời, chúng tôi chủ động bố trí thêm nhân viên, đồng thời chuẩn bị nguyên liệu từ sớm, thực hiện các khâu sơ chế kỹ lưỡng. Qua đó, vừa đảm bảo chất lượng món ăn, vừa rút ngắn thời gian chờ, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho thực khách".
Sự đa dạng trong thực đơn bữa sáng tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần làm phong phú ẩm thực địa phương mà còn tạo nên nhiều dư vị ấn tượng trong lòng thực khách. Đây cũng là nét bình dị mà đặc trưng, rất riêng của Hà Tĩnh, khiến ai đi xa cũng nhớ và muốn tìm lại khi có dịp trở về.

Sản vật Hà Tĩnh không ngừng vươn xa

Nhiều sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh đang “vươn xa” nhờ được đầu tư sản xuất và đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Mực nhảy Vũng Áng "đến hẹn lại lên"

Mùa mực nhảy Vũng Áng (Hà Tĩnh) bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 7 âm lịch hằng năm. Những ngày gần đây, các bè nổi tại khu ẩm thực mực nhảy Vũng Áng đã bắt đầu nhộn nhịp đón khách.
Ẩm thực Tết: Giữ hồn cũ, thêm sắc mới

Ẩm thực Tết là một phần không thể thiếu của Tết cổ truyền dân tộc. Không đơn thuần chỉ là câu chuyện ăn uống ngày xuân, ẩm thực Tết còn thể hiện nét đẹp văn hóa, phong tục đặc trưng của từng miền quê, mỗi nếp nhà.
Thơm lừng làng cá nướng Thạch Kim

Những ngày giáp Tết, bếp lửa tại làng cá nướng Thạch Kim (xã Lộc Hà) đỏ lửa liên tục. Mùi cá nướng quyện trong gió biển mặn mòi, đôi bàn tay thoăn thoắt bên than hồng không chỉ làm nên những mẻ hàng kịp phiên chợ Tết, mà còn lặng lẽ giữ gìn “hồn biển” – thứ giá trị bền bỉ được truyền qua bao thế hệ người làng chài.
Kẹo cu đơ Hà Tĩnh - Đi mô cũng nhớ về

Kẹo cu đơ Hà Tĩnh – món quà dân dã với vị ngọt mật mía, lạc bùi, gừng cay – không chỉ là đặc sản OCOP mà còn là ký ức, nỗi nhớ theo người xa quê khắp muôn phương.
Nồng nàn hương vị Huế giữa lòng Hà Tĩnh

Từ bát bún bò, bánh canh cá đến mâm cơm với món thịt luộc chấm tôm chua đặc trưng, những hương vị Huế mộc mạc giữa lòng Hà Tĩnh từ lâu đã tạo sự phong phú cho ẩm thực địa phương.
Giữ mùa "lộc trời" trong từng miếng chả

Chả rươi Hương Tăng là đặc sản OCOP của xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh), được chế biến từ rươi tươi theo quy trình truyền thống kết hợp kỹ thuật hiện đại, giữ trọn vị béo ngậy và hương thơm đặc trưng
Bỏng gạo - món ăn quen thuộc của tuổi thơ

Giữa vô vàn món ăn hiện đại, vẫn có món ăn dân dã, gắn liền với tuổi thơ được nhiều người dân Hà Tĩnh yêu thích mỗi khi trời trở lạnh, đó là bỏng gạo hay bỏng ngô.
Bánh ngào - thức quà ấm áp đầu đông

Hình ảnh bát bánh ngào nghi ngút khói trong những ngày lạnh đã trở nên quen thuộc với người Hà Tĩnh. Đây không chỉ là món quà vặt, mà còn là hương vị tuổi thơ, gắn bó với bao thế hệ.
Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh "đi mô cũng nhớ về" không chỉ bởi tình đất, tình người mà còn bởi những điều giản dị, những món ăn dân dã, đậm đà hương vị, mang nét giao thoa tinh hoa ẩm thực các vùng miền.
Cá trích nướng Đan Hải - ẩm thực đậm tình quê

Nghề đánh bắt và chế biến cá trích đã theo các ngư dân ở xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) từ đời nhiều đời nay. Nhờ bí quyết riêng, cá trích nướng ở đây cũng mang hương vị đặc trưng, thu hút thực khách.
Mực khô Hà Tĩnh - đậm đà hương vị biển

Du lịch biển vào mùa cao điểm cũng là lúc các mặt hàng hải sản “vào mùa”. Trong đó, mực khô là một trong những đặc sản được nhiều du khách ưa chuộng khi đến với vùng biển Hà Tĩnh
Cuốn hút ẩm thực miền biển Hà Tĩnh

Cùng với cảnh quan hấp dẫn, biển Hà Tĩnh còn gây ấn tượng mạnh với du khách bởi ẩm thực phong phú, tươi ngon và nhiều nét riêng biệt. Hãy đến với những vùng biển trù phú của Hà Tĩnh để cảm nhận trọn vẹn hương vị của biển cả và những điều dung dị mà đáng nhớ.
Thơm nức mũi món chả rươi Hà Tĩnh

Chả rươi thơm ngậy, ngoài giòn, trong mềm là tinh túy của ẩm thực vùng đất ven bờ sông Lam. Đến mùa rươi, thưởng thức món đặc sản này mới cảm nhận được hết nét đẹp của văn hóa ẩm thực truyền thống của Hà Tĩnh.
Về sông Phủ thưởng thức đặc sản cua lông

Mô hình thí điểm nuôi cua lông tại phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh) bước đầu mang tới nhiều triển vọng, vừa đem lại giá trị kinh tế cao vừa góp phần lan tỏa sản vật quê hương.