Kỳ 3: Níu chân du khách bằng ẩm thực tươi ngon, tình người sâu lắng

Từ biển xanh, cát trắng đến những địa chỉ văn hóa lịch sử - tâm linh hay một món ăn dân dã nhưng đầy thương nhớ… đều góp phần tạo nên bức tranh du lịch đa sắc màu của Hà Tĩnh. Hãy cùng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh "ôm trọn" bức tranh du lịch quê hương qua từng góc máy, để mỗi hành trình trở về với vùng đất núi Hồng – sông La đều mang một trải nghiệm riêng, ấn tượng và nhiều cảm xúc.

Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên hay những di sản văn hóa đặc trưng, Hà Tĩnh còn hấp dẫn du khách bởi hệ thống làng nghề truyền thống tồn tại qua nhiều thế hệ. Dọc theo những miền quê, du khách có thể bắt gặp những lát cắt sinh động của đời sống lao động.

Trên dòng sông La hiền hòa, nghề cào hến vẫn ngày ngày diễn ra như một nhịp sống quen thuộc. Khi sương sớm còn giăng nhẹ mặt sông, những con thuyền nhỏ đã lặng lẽ xuôi dòng, tiếng mái chèo khua nước hòa cùng âm thanh lanh canh của dụng cụ cào hến.

Trong không gian yên bình ấy, hình ảnh những dáng người cần mẫn cúi mình bên dòng sông vừa gợi lên vẻ đẹp lam lũ, vừa thể hiện sự gắn bó bền chặt giữa con người với thiên nhiên. Ở đây, người làm nghề không chỉ cần sức khỏe mà còn phải am hiểu con nước, luồng lạch để tìm được những bãi hến trù phú.

Ở vùng ven biển, nghề làm nước mắm tiếp nối nhịp lao động ấy bằng sự kiên trì và tỉ mỉ. Tại các địa phương như: Thiên Cầm, Lộc Hà hay Kỳ Xuân, nghề làm nước mắm không chỉ là sinh kế mà còn là sự kết tinh của kinh nghiệm, sự tinh tế và tình yêu biển cả.

Từ những mẻ cá tươi vừa cập bến, người dân bắt tay vào ướp muối, ủ chượp suốt nhiều tháng, thậm chí cả năm trời. Nắng gió miền Trung tưởng chừng khắc nghiệt lại chính là yếu tố tạo nên hương vị đặc trưng: nước mắm màu cánh gián đậm, vị mặn mà nhưng hậu ngọt sâu. Mỗi giọt nước mắm không chỉ là sản phẩm mà còn là kết tinh của thời gian, kinh nghiệm và tình yêu biển.

Những làng nghề truyền thống ấy không phô trương, không ồn ào, nhưng mỗi sản phẩm đều mang theo câu chuyện về con người, về thời gian và về một miền quê vẫn bền bỉ gìn giữ giá trị truyền thống giữa nhịp sống hiện đại.

Từ nhịp lao động ấy, diện mạo những miền quê Hà Tĩnh ngày một đổi thay và là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước.

Khắp nẻo làng quê, những hàng rào xanh mướt nối dài, những đồi chè xanh, những khu vườn trĩu quả... mở ra không gian yên bình, trong trẻo.

Du khách có thể dạo bước giữa vườn cây, tận hưởng không khí trong lành, cảm nhận sự chậm rãi của đời sống - điều tưởng chừng giản đơn nhưng lại trở nên quý giá giữa nhịp sống hiện đại.

Đó cũng chính là nền tảng để Hà Tĩnh phát triển các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với trải nghiệm thực tế.

Ẩm thực Hà Tĩnh vì thế cũng mang đậm dấu ấn của đời sống lao động và sinh hoạt thường ngày. Không cầu kỳ trong cách chế biến, nhưng mỗi món ăn đều giữ được hương vị nguyên bản. Nếu như món ram bánh mướt là sự kết hợp hài hòa giữa độ giòn của nem rán với sự mềm dẻo của bánh mướt thì kẹo cu đơ với lạc rang lẫn mật mía lại gợi lên vị ngọt bùi dân dã.

Đặc biệt, món mực nhảy ở vùng Vũng Áng là đặc sản đã trở thành thương hiệu, được nhiều du khách tìm về nhờ độ tươi ngon, giòn ngọt tự nhiên.

Ẩm thực Hà Tĩnh không chỉ để thưởng thức, mà còn là cách để cảm nhận đời sống – nơi mỗi nguyên liệu đều gắn với biển, với đồng và với sự chắt chiu của những ngư dân, nông dân hiền lành, chất phác.

Rời khỏi không gian làng quê và những bữa cơm đậm vị, du khách có thể tìm đến các điểm du lịch sinh thái để hòa mình trọn vẹn vào thiên nhiên. Nhiều địa điểm với không gian xanh và các hoạt động trải nghiệm ngoài trời mang đến cảm giác thư thái, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị, phù hợp với xu hướng du lịch gần gũi thiên nhiên.

Khép lại hành trình, điều đọng lại không chỉ là cảnh sắc đẹp, hương vị ẩm thực thơm ngon, mà chính là con người Hà Tĩnh. Họ ít nói nhưng sống nghĩa tình theo một cách rất riêng - chân thành và sâu sắc. Một bát nước chè xanh chát ngọt, một bữa cơm quê đạm bạc hay những câu chuyện mộc mạc... khiến mỗi người khách ghé chơi đều ấn tượng mãi về tấm chân tình mà họ dành tặng.

Vì thế, hành trình đến Hà Tĩnh không chỉ là chuyến đi qua không gian, mà còn là hành trình chạm đến cảm xúc. Cái tình của người Hà Tĩnh còn nằm ở sự sẻ chia - thứ được hun đúc qua bao biến động của thiên nhiên và cuộc sống.

Khi bạn rời Hà Tĩnh, thứ còn lại không chỉ là những tấm ảnh đẹp hay những món quà quê đậm vị mà là một cảm giác thân thuộc khó gọi tên. Để rồi trong một khoảnh khắc nào đó, bạn chợt muốn quay lại – không hẳn để đi tiếp những điểm chưa đến, mà để gặp lại những con người đã từng khiến mình thấy gần gũi như đang trở về nhà.