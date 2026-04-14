Bức tranh du lịch đa sắc màu của Hà Tĩnh

Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ

(Baohatinh.vn) - Với lợi thế sở hữu nhiều danh thắng, không gian thiên nhiên trong lành cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh phong phú, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, khám phá và kết nối với những giá trị bền vững.

Từ biển xanh, cát trắng đến những địa chỉ văn hóa lịch sử - tâm linh hay một món ăn dân dã nhưng đầy thương nhớ… đều góp phần tạo nên bức tranh du lịch đa sắc màu của Hà Tĩnh. Hãy cùng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh "ôm trọn" bức tranh du lịch quê hương qua từng góc máy, để mỗi hành trình trở về với vùng đất núi Hồng – sông La đều mang một trải nghiệm riêng, ấn tượng và nhiều cảm xúc.

Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh).

Hà Tĩnh là quê hương của nhiều danh nhân văn hóa lớn, góp phần định hình bản sắc của vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nổi bật là Đại thi hào Nguyễn Du. Với di sản Truyện Kiều mang tầm vóc nhân loại, Nguyễn Du để lại cho quê hương và đất nước một giá trị tinh thần vô giá.

Ngoài ra, ông còn để lại nhiều tác phẩm chữ Hán có giá trị như Thanh hiên thi tập, Nam trung tạp ngâm, Bắc hành tạp lục... Với những đóng góp to lớn, năm 2013, Đại thi hào Nguyễn Du được UNESCO vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới.

Tượng Hải Thượng Lãn Ông trên dãy núi Minh Tự hướng ra dòng sông Ngàn Phố hiền hòa.

Dù không phải nơi chôn rau, cắt rốn nhưng quê mẹ Hương Sơn (Hà Tĩnh) là nơi Đại danh y Lê Hữu Trác đã gắn bó hơn nửa cuối cuộc đời. Nhân cách, y đức của ông đã lắng vào hồn thiêng, sông núi, đọng mãi trong tâm thức con người núi Hồng - sông La.

Năm 2023, UNESCO đã chính thức thông qua nghị quyết vinh danh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông dịp kỷ niệm 300 năm ngày sinh của ông.

Song hành với đó là hệ thống di sản văn hóa phi vật thể giàu giá trị. Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh - di sản được UNESCO ghi danh - vẫn được gìn giữ trong đời sống, mang đậm hồn quê mộc mạc mà sâu lắng.

Ca trù - với lối hát tinh tế, bác học, cũng đang từng bước được phục hồi trong không gian diễn xướng truyền thống.

Đặc biệt, vùng đất Trường Lưu (xã Trường Lưu) nổi bật với các di sản tư liệu quý như: Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu, Mộc bản Trường học Phúc Giang, Hoàng hoa sứ trình đồ… phản ánh truyền thống hiếu học và giao lưu văn hóa của một vùng quê khoa bảng.

Từ nền tảng văn hóa đó, các “địa chỉ đỏ” tiếp tục nối dài mạch nguồn lịch sử cách mạng. Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng nhiều di tích cách mạng khác là những điểm dừng chân giàu ý nghĩa. Đây không chỉ là nơi tưởng nhớ các lãnh tụ tiền bối mà còn góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay.

Ngã ba Đồng Lộc là biểu tượng bất tử của tinh thần yêu nước, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của bộ đội, lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, Nhân dân địa phương... trong kháng chiến.

Không gian tưởng niệm trang nghiêm cùng những câu chuyện lịch sử được gìn giữ đã biến nơi đây thành điểm đến linh thiêng trong hành trình tri ân.

Hồ Kẻ Gỗ hiện lên với mặt nước mênh mông, bao quanh là rừng cây xanh ngút ngàn, tạo nên khung cảnh yên bình, thích hợp cho nghỉ dưỡng và dã ngoại.

Không chỉ có giá trị cảnh quan, nơi đây còn gắn với những công trình thủy lợi quy mô lớn, phản ánh sức lao động bền bỉ của con người.

Tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ ngay giữa lòng hồ Kẻ Gỗ là Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Trong quá trình lãnh đạo, đồng chí Lê Duẩn - Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng đã chỉ đạo, giúp đỡ và kiểm tra trực tiếp, sát sao để công trình đại thuỷ nông Kẻ Gỗ được khởi công.

Hồ Ngàn Trươi mang vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ khi nằm giữa vùng lõi của rừng Vũ Quang. Những dãy núi trập trùng soi bóng xuống lòng hồ xanh thẳm, tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình.

Vườn Quốc gia Vũ Quang - viên ngọc xanh giữa đại ngàn, điểm đến lý tưởng cho những hành trình khám phá, trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ.

Hoành Sơn Quan - “cổng trời” trên dãy Hoành Sơn, là điểm giao thoa giữa cảnh quan và lịch sử. Từ đây, tầm nhìn mở rộng ra biển cả và núi non hùng vĩ, gợi nhắc về một thời tuyến đường thiên lý Bắc - Nam xưa.

Hành trình lên chùa Hương Tích trên dãy Hồng Lĩnh lại mang đến cảm giác vừa chinh phục, vừa chiêm nghiệm.

Đường núi quanh co, cảnh sắc hữu tình và không gian tĩnh tại nơi cửa Phật giúp du khách tìm lại sự cân bằng trong đời sống.

Đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (phường Hải Ninh) là nơi hội tụ đời sống tín ngưỡng của cư dân vùng biển, gắn với câu chuyện về người phụ nữ tài đức được Nhân dân tôn kính. Mỗi dịp lễ, tết, dòng người về đây dâng hương, cầu bình an ngày càng đông đúc.

Hoa đăng được thắp sáng lung linh trên sông Vịnh (phường Hải Ninh) để tưởng nhớ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu.

Hồ Trại Tiểu (xã Đồng Lộc).

Sở hữu hệ thống danh thắng đa dạng, thiên nhiên trong lành cùng chiều sâu văn hóa, lịch sử, tâm linh đặc sắc, Hà Tĩnh đang dần khẳng định sức hút của một điểm đến nơi du khách tìm về sự bình yên, trải nghiệm và kết nối với những giá trị bền vững.

Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Với chiều dài hơn 137 km, qua nhiều vùng địa hình đa dạng, biển Hà Tĩnh hiện lên như một dải lụa xanh hiền hòa, nơi nắng gió hòa quyện cùng vẻ đẹp hoang sơ, tạo nên sức hút dịu dàng mà khó quên đối với mỗi bước chân du khách.

Những "mắt biển" đêm ở Cửa Nhượng

Những "mắt biển" đêm ở Cửa Nhượng

Tại làng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) có một nhịp sống bắt đầu khi mặt trời lặn. Đó là những ngư dân vùng lộng. Họ như là mắt của biển, lặng lẽ viết tiếp tình yêu với biển cả bằng những điều bình dị…
Biển gọi mùa vui

Biển gọi mùa vui

Khi những ngày nắng bắt đầu, biển Hà Tĩnh thức dậy trong vẻ đẹp quyến rũ, bởi những bãi tắm trải dài, cát mịn vàng ôm trọn ngàn lớp sóng trong xanh. Đó cũng là lúc các khu, điểm du lịch rộn ràng chào đón những bước chân du khách gần xa.
Khám phá "Tiên Am đệ nhất danh lam" ở Hà Tĩnh

Khám phá "Tiên Am đệ nhất danh lam" ở Hà Tĩnh

Ghé thăm chùa Chân Tiên (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh), du khách không chỉ được khám phá một danh lam thắng cảnh đầy màu sắc huyền thoại mà còn được hiểu thêm nhiều sự kiện lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
[QUIZ] Lời dặn quan trọng của Bác Hồ về đại thuỷ nông Kẻ Gỗ?

[QUIZ] Lời dặn quan trọng của Bác Hồ về đại thuỷ nông Kẻ Gỗ?

Hồ Kẻ Gỗ - công trình đại thủy nông nổi tiếng của Hà Tĩnh, được tạo nên từ mồ hôi, công sức của hàng vạn con người. Công trình không chỉ khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ mà còn ngân vang trong thi ca qua giai điệu sống mãi với thời gian của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.
Sân bay dã chiến Libi, khúc tráng ca nằm sâu dưới lòng Kẻ Gỗ

Sân bay dã chiến Libi, khúc tráng ca nằm sâu dưới lòng Kẻ Gỗ

Ẩn sâu dưới mặt nước hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) phẳng lặng là một tọa độ lửa năm xưa, sân bay dã chiến Libi - nơi ghi dấu khúc tráng ca bi hùng của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và người dân địa phương trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước.
Đưa du lịch Hà Tĩnh vào không gian số

Đưa du lịch Hà Tĩnh vào không gian số

Việc tích cực số hóa các điểm đến đã giúp du lịch Hà Tĩnh mở ra cách quảng bá hiện đại, đưa hình ảnh vùng đất núi Hồng, sông La lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số.
Đến với chòi sinh thái Khe Rẹn

Đến với chòi sinh thái Khe Rẹn

Được xây dựng chưa lâu nhưng chòi sinh thái Khe Rẹn, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã trở thành điểm trải nghiệm, tham quan của người dân và du khách.