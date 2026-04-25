Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Về Hà Tĩnh

Điểm đến

Trước thềm khai trương du lịch biển Hà Tĩnh: Cây cầu 500 tỷ "lên đèn"

Phan Cúc - Hương Thành
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Hệ thống đèn chiếu sáng tại cầu Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) đã chính thức vận hành trước thềm khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và tạo điểm nhấn cảnh quan.

Cầu Cửa Nhượng dài khoảng 1,3 km, bắc qua Cửa Nhượng, nằm trên tuyến quốc lộ 15B – trục giao thông quan trọng kết nối vào Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm). Công trình có tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng và đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 5/2024.
Tháng 11/2025, Dự án hệ thống điện chiếu sáng khu du lịch Thiên Cầm trên tuyến QL 15B và hạng mục đèn trang trí cầu Cửa Nhượng có tổng mức đầu tư 33 tỷ đồng được khởi công. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh làm chủ đầu tư.
Trước thềm khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 tại khu du lịch Thiên Cầm, hệ thống chiếu sáng trên cầu Cửa Nhượng đã được hoàn thiện và vừa chính thức “lên đèn”, đem đến diện mạo rực rỡ, tạo không khí phấn khởi, sẵn sàng đón du khách.
Hệ thống đèn cao áp và đèn LED đồng loạt được thắp sáng.
Trong đêm, các phương tiện di chuyển qua cầu thuận lợi và an toàn.
Cây cầu được &quot;khoác áo mới&quot; - rực rỡ vào ban đêm.

Cây cầu được "khoác áo mới" - rực rỡ vào ban đêm.

Người dân địa phương phấn khởi di chuyển trên cầu.
Hệ thống đèn chiếu sáng trên cây cầu 500 tỷ được thắp sáng không chỉ mang lại niềm phấn khởi cho người dân địa phương, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, mà còn mang đến diện mạo rực rỡ, lung linh cho khu vực này. Đây cũng là cầu nối quan trọng để kết nối các tour tuyến, làm tăng thêm trải nghiệm cho du khách khi về với Hà Tĩnh.
Do mới đưa vào vận hành, các công nhân luôn bám nắm để kiểm tra, đảm bảo an toàn.
Do mới đưa vào vận hành, các công nhân luôn bám nắm để kiểm tra, đảm bảo an toàn.
Video: Hệ thống chiếu sáng tại cầu Cửa Nhượng đi vào hoạt động trước thềm khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026.

Việc hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống chiếu sáng tại cầu Cửa Nhượng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo điểm nhấn cảnh quan phục vụ phát triển du lịch.

Đây cũng là một trong những phần việc được các đơn vị phụ trách tập trung triển khai trong thời gian qua nhằm chuẩn bị tốt cho mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Thiên Cầm văn minh, thân thiện và hấp dẫn. Địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác quản lý, vận hành hiệu quả công trình quan trọng này.

Ông Võ Tá Nhân - Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm

Tin liên quan

Tags:

#Cầu Cửa Nhượng #Thắp sáng cầu Cửa Nhượng #Hệ thống đèn chiếu sáng cầu Cửa Nhượng #Hà Tĩnh

Chủ đề An toàn giao thông

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Sẵn sàng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026

Sẵn sàng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và người dân trong công tác chuẩn bị, đến thời điểm này, nhiều địa phương ven biển đã sẵn sàng cho mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026.
Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ

Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ

Với lợi thế sở hữu nhiều danh thắng, không gian thiên nhiên trong lành cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh phong phú, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, khám phá và kết nối với những giá trị bền vững.
Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Với chiều dài hơn 137 km, qua nhiều vùng địa hình đa dạng, biển Hà Tĩnh hiện lên như một dải lụa xanh hiền hòa, nơi nắng gió hòa quyện cùng vẻ đẹp hoang sơ, tạo nên sức hút dịu dàng mà khó quên đối với mỗi bước chân du khách.
Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

Với không gian được thiết kế hiện đại và trẻ trung, nằm giữa bãi biển lộng gió, Beach Club Thiên Cầm tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.
Du lịch biển thiếu nhân lực mùa cao điểm

Du lịch biển thiếu nhân lực mùa cao điểm

Mới đầu mùa du lịch biển, Hà Tĩnh đã đón hàng vạn lượt khách đến nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực.
Cẩm nang du lịch biển Thiên Cầm

Cẩm nang du lịch biển Thiên Cầm

Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được ví như “cung đàn trời” của miền Trung. Ở đó, mỗi con sóng như một thanh âm, vỗ vào bờ tạo nên những giai điệu trầm bổng, bãi biển nên thơ và khoáng đạt, vừa đủ tĩnh để du khách tìm về sau những nhịp sống vội vàng.
Những "mắt biển" đêm ở Cửa Nhượng

Những "mắt biển" đêm ở Cửa Nhượng

Tại làng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) có một nhịp sống bắt đầu khi mặt trời lặn. Đó là những ngư dân vùng lộng. Họ như là mắt của biển, lặng lẽ viết tiếp tình yêu với biển cả bằng những điều bình dị…
Biển gọi mùa vui

Biển gọi mùa vui

Khi những ngày nắng bắt đầu, biển Hà Tĩnh thức dậy trong vẻ đẹp quyến rũ, bởi những bãi tắm trải dài, cát mịn vàng ôm trọn ngàn lớp sóng trong xanh. Đó cũng là lúc các khu, điểm du lịch rộn ràng chào đón những bước chân du khách gần xa.