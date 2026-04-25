Trước thềm khai trương du lịch biển Hà Tĩnh: Cây cầu 500 tỷ "lên đèn"

(Baohatinh.vn) - Hệ thống đèn chiếu sáng tại cầu Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) đã chính thức vận hành trước thềm khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và tạo điểm nhấn cảnh quan.
Tháng 11/2025, Dự án hệ thống điện chiếu sáng khu du lịch Thiên Cầm trên tuyến QL 15B và hạng mục đèn trang trí cầu Cửa Nhượng có tổng mức đầu tư 33 tỷ đồng được khởi công. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh làm chủ đầu tư.
Hệ thống đèn cao áp và đèn LED đồng loạt được thắp sáng.
Việc hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống chiếu sáng tại cầu Cửa Nhượng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời tạo điểm nhấn cảnh quan phục vụ phát triển du lịch.
Đây cũng là một trong những phần việc được các đơn vị phụ trách tập trung triển khai trong thời gian qua nhằm chuẩn bị tốt cho mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Thiên Cầm văn minh, thân thiện và hấp dẫn. Địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác quản lý, vận hành hiệu quả công trình quan trọng này.
