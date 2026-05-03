Đặc sản Hà Tĩnh “đắt hàng” dịp lễ

Phan Trâm
(Baohatinh.vn) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều đặc sản Hà Tĩnh trở nên “đắt hàng” khi nhu cầu mua quà tăng mạnh. Lượng bán tăng cao, các cơ sở sản xuất cũng tăng công suất để đáp ứng thị trường.

Lượng khách về tham quan hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ) tăng cao trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 nên cửa hàng bán sản phẩm OCOP tại đây cũng thu hút đông đảo du khách mua sắm.
Tìm mua các đặc sản nổi tiếng của Hà Tĩnh, bà Lý Thị Lư (xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng) cho biết: "Các điểm du lịch của Hà Tĩnh như: biển Thiên Cầm, hồ Kẻ Gỗ, Ngã ba Đồng Lộc... đều có điểm bày bán các đặc sản nổi tiếng như: kẹo cu đơ, nước mắm, hải sản khô... Các sản phẩm đều rất ngon nên tôi mua về làm quà biếu người thân, bạn bè".
Không chỉ các điểm bán hàng OCOP thu hút khách mua đặc sản, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, một số địa phương trong tỉnh còn tổ chức phiên chợ trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ đặc sản, sản phẩm OCOP của Hà Tĩnh. Trong ảnh: Phường Trần Phú tổ chức phiên chợ quê trong dịp lễ 30/4.
Tại phiên chợ quê của phường Trần Phú, những sản phẩm OCOP của địa phương như: bún sạch An Tâm, nước mắm Hòa Cung... được đông đảo du khách và Nhân dân trong vùng tìm mua. Đây không chỉ là cơ hội để các cơ sở sản xuất gia tăng doanh thu bán hàng mà còn là dịp để quảng bá sản phẩm của địa phương.
Từ các điểm bán hàng, không khí mua bán sôi động còn lan rộng tới các cơ sở sản xuất, đặc biệt là những nơi sản xuất kẹo cu đơ – đặc sản nổi tiếng của Hà Tĩnh.
Tại cơ sở sản xuất Cu đơ ông bà Thư Viện (đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen), trong kỳ nghỉ lễ, trung bình mỗi ngày bán ra trên 10.000 tấm kẹo, tăng gấp 5 lần so với ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng dịp lễ, cơ sở cũng tăng lao động thời vụ lên gấp đôi so với ngày thường. Từ khâu nấu kẹo đến đóng gói, nhân viên làm việc liên tục mới kịp giao cho khách.
Bà Đặng Thị Hương - chủ cơ sở sản xuất Cu đơ ông bà Thư Viện cho biết: "Dù đơn hàng nhiều nhưng chúng tôi vẫn luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, từ khâu chọn nguyên liệu đến chế biến đều được kiểm soát kỹ lưỡng. Khách mua không chỉ ăn tại chỗ mà còn mang đi làm quà biếu, vì vậy chúng tôi cũng chú trọng đóng gói đẹp, tiện lợi. Lượng bán tăng cao trong những ngày nghỉ lễ cho thấy tín hiệu rất đáng mừng, vừa giúp quảng bá đặc sản địa phương, vừa tạo thêm thu nhập cho người lao động".
Đón "sức hút" của kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, các cơ sở sản xuất OCOP trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đẩy mạnh liên kết với khách sạn, nhà nghỉ để thu hút du khách đến tham quan, mua sắm.
Nhờ kết nối đưa du khách từ Khu du lịch Thiên Cầm đến tham quan, chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ, HTX Dịch vụ chế biến hải sản Phú Sáng (xã Thiên Cầm) đã bán ra số lượng lớn nước mắm và hải sản khô; qua đó đạt doanh thu hơn 200 triệu đồng, tăng gấp 5 lần so với ngày thường.
Bà Nguyễn Thị Sáng (bên trái) - Giám đốc HTX Dịch vụ chế biến hải sản Phú Sáng chia sẻ: "Dịp lễ, lượng khách tăng mạnh nên HTX phải tổ chức tăng ca liên tục để kịp đơn hàng. Chúng tôi ưu tiên lựa chọn nguồn nguyên liệu tươi, rõ xuất xứ, đặc biệt là hải sản đánh bắt trong ngày để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Dù sản xuất với số lượng lớn hơn nhưng quy trình chế biến vẫn được kiểm soát chặt chẽ, giữ trọn hương vị đặc trưng. Đây cũng là cách để tạo uy tín, giữ chân khách hàng và quảng bá đặc sản địa phương".
Các sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương được tiêu thụ mạnh cho thấy sức hút ngày càng lớn của hàng hóa bản địa, đồng thời khẳng định niềm tin của người tiêu dùng vào chất lượng sản phẩm.
bqbht_br_23.jpg
Đây cũng là tín hiệu tích cực, mở ra kỳ vọng khởi sắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP của Hà Tĩnh trong thời gian tới. (Trong ảnh: Các sản phẩm OCOP chất lượng, mẫu mã đẹp mắt, được niêm yết giá công khai nên khách hàng yên tâm lựa chọn).
Video: Đặc sản Hà Tĩnh "đắt hàng" dịp lễ 30/4 - 1/5.

