Sản vật Hà Tĩnh không ngừng vươn xa

(Baohatinh.vn) - Nhiều sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh đang “vươn xa” nhờ được đầu tư sản xuất và đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Theo anh Nguyễn Văn Mão – Giám đốc công ty cho biết: Ngoài phân phối cho các cửa hàng, thị trường chính của công ty là các trạm dừng nghỉ xe tại các tỉnh như: Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa… Tháng 10/2025, từ cơ sở sản xuất “lên đời” công ty, chúng tôi tiếp cận được khách hàng lớn nhiều hơn, sản lượng cao hơn gấp đôi trước đó.
Trầm hương là sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Nhờ sự đầu tư của các doanh nghiệp, cơ sở, những sản phẩm như hương trầm, vòng trầm, trầm nụ, trầm cảnh… đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành.
Không chỉ lan tỏa trong nước, sản phẩm bánh ram của Cơ sở sản xuất bánh ram Anh Thu (phường Hà Huy Tập) đã xuất khẩu đi nhiều quốc gia từ mấy năm nay.
Tận dụng lợi thế sản vật bản địa, nhiều cơ sở sản xuất ở Hà Tĩnh đang từng bước phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại, mở rộng thị trường và lan tỏa giá trị đặc trưng địa phương.
Từ những chum nước mắm truyền thống đến dây chuyền sản xuất hiện đại, từ gian bếp nấu kẹo cu đơ đến các phiên livestream bán hàng… mỗi sản phẩm đều mang theo câu chuyện riêng của vùng đất Hà Tĩnh. Sự kết hợp giữa gìn giữ giá trị truyền thống và đổi mới cách làm đang mở ra hướng đi bền vững, giúp sản vật địa phương không chỉ “đứng vững” trong nước mà còn từng bước vươn ra thị trường quốc tế.
Theo Sở Công thương, hiện nay, toàn tỉnh có 190 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia. Đây là những sản phẩm có thế mạnh, mang nét đặc trưng của địa phương, có tiềm năng để phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước.
