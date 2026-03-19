Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Về Hà Tĩnh

Ẩm thực

Sản vật Hà Tĩnh không ngừng vươn xa

Ngọc Loan
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Nhiều sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh đang “vươn xa” nhờ được đầu tư sản xuất và đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, nước mắm của Cơ sở sản xuất nước mắm Hoa Tùng (xã Yên Hòa) ngày càng được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tin tưởng lựa chọn. Trung bình mỗi năm, cơ sở cung ứng khoảng 20.000 lít ra thị trường.
Vừa qua, cơ sở Hoa Tùng đã mua thêm 70 chiếc chum sành để chuẩn bị mở rộng quy mô cho vụ sản xuất mới. Ông Hoàng Tùng – chủ cơ sở Hoa Tùng cho biết: "Trước đây cơ sở có khoảng 150 chum sành ủ nước mắm theo phương pháp truyền thống, thời gian sản xuất kéo dài 18 tháng. Việc đầu tư thêm cơ sở vật chất không chỉ giúp tăng sản lượng mà còn đảm bảo giữ vững chất lượng đặc trưng của sản phẩm".
Tại Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh thực phẩm Hoàng Nguyên (xã Hương Khê), hoạt động sản xuất kẹo cu đơ cũng diễn ra nhộn nhịp. Nhờ xây dựng được thương hiệu và chất lượng trên thị trường, trung bình mỗi tháng công ty bán ra 18.000 hộp bánh cu đơ.
Theo anh Nguyễn Văn Mão – Giám đốc công ty cho biết: Ngoài phân phối cho các cửa hàng, thị trường chính của công ty là các trạm dừng nghỉ xe tại các tỉnh như: Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa… Tháng 10/2025, từ cơ sở sản xuất “lên đời” công ty, chúng tôi tiếp cận được khách hàng lớn nhiều hơn, sản lượng cao hơn gấp đôi trước đó.
Không chỉ dừng lại ở phân phối, Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh thực phẩm Hoàng Nguyên đang ấp ủ kế hoạch tổ chức nấu kẹo trực tiếp tại các điểm dừng chân, giúp du khách trải nghiệm quy trình sản xuất. Đây là hướng đi mới nhằm kết hợp sản xuất với du lịch, gia tăng giá trị sản phẩm.
Trầm hương là sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Nhờ sự đầu tư của các doanh nghiệp, cơ sở, những sản phẩm như hương trầm, vòng trầm, trầm nụ, trầm cảnh… đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành.
Tại Công ty TNHH Thương mại Linh Trang (phường Thành Sen), với lợi thế của người trẻ làm kinh doanh, ngoài chú trọng sản xuất, doanh nghiệp còn đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số như tiktok, facebook… Những buổi livestream bán hàng, video về sản phẩm, quy trình sản xuất, vùng nguyên liệu được đầu tư bài bản đã giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng rộng rãi hơn.
Không chỉ lan tỏa trong nước, sản phẩm bánh ram của Cơ sở sản xuất bánh ram Anh Thu (phường Hà Huy Tập) đã xuất khẩu đi nhiều quốc gia từ mấy năm nay.
Đây là thành quả của quá trình nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh quảng bá thương hiệu trên thị trường.
Để đảm bảo sản lượng hàng hóa phục vụ thị trường, cơ sở đã đầu tư hệ thống sản xuất khép kín, kết hợp tráng và sấy bánh giúp tiết kiệm nhân công và cho nguồn hàng ổn định quanh năm.
Tận dụng lợi thế sản vật bản địa, nhiều cơ sở sản xuất ở Hà Tĩnh đang từng bước phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại, mở rộng thị trường và lan tỏa giá trị đặc trưng địa phương.
Từ những chum nước mắm truyền thống đến dây chuyền sản xuất hiện đại, từ gian bếp nấu kẹo cu đơ đến các phiên livestream bán hàng… mỗi sản phẩm đều mang theo câu chuyện riêng của vùng đất Hà Tĩnh. Sự kết hợp giữa gìn giữ giá trị truyền thống và đổi mới cách làm đang mở ra hướng đi bền vững, giúp sản vật địa phương không chỉ “đứng vững” trong nước mà còn từng bước vươn ra thị trường quốc tế.
Theo Sở Công thương, hiện nay, toàn tỉnh có 190 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia. Đây là những sản phẩm có thế mạnh, mang nét đặc trưng của địa phương, có tiềm năng để phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Tin liên quan

Tags:

#đặc sản Hà Tĩnh #sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024 #công nghiệp nông thôn

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nồng nàn hương vị Huế giữa lòng Hà Tĩnh

Từ bát bún bò, bánh canh cá đến mâm cơm với món thịt luộc chấm tôm chua đặc trưng, những hương vị Huế mộc mạc giữa lòng Hà Tĩnh từ lâu đã tạo sự phong phú cho ẩm thực địa phương.
Giữ mùa "lộc trời" trong từng miếng chả

Chả rươi Hương Tăng là đặc sản OCOP của xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh), được chế biến từ rươi tươi theo quy trình truyền thống kết hợp kỹ thuật hiện đại, giữ trọn vị béo ngậy và hương thơm đặc trưng
Bỏng gạo - món ăn quen thuộc của tuổi thơ

Giữa vô vàn món ăn hiện đại, vẫn có món ăn dân dã, gắn liền với tuổi thơ được nhiều người dân Hà Tĩnh yêu thích mỗi khi trời trở lạnh, đó là bỏng gạo hay bỏng ngô.
Bánh ngào - thức quà ấm áp đầu đông

Hình ảnh bát bánh ngào nghi ngút khói trong những ngày lạnh đã trở nên quen thuộc với người Hà Tĩnh. Đây không chỉ là món quà vặt, mà còn là hương vị tuổi thơ, gắn bó với bao thế hệ.
Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh "đi mô cũng nhớ về" không chỉ bởi tình đất, tình người mà còn bởi những điều giản dị, những món ăn dân dã, đậm đà hương vị, mang nét giao thoa tinh hoa ẩm thực các vùng miền.
Cá trích nướng Đan Hải - ẩm thực đậm tình quê

Nghề đánh bắt và chế biến cá trích đã theo các ngư dân ở xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) từ đời nhiều đời nay. Nhờ bí quyết riêng, cá trích nướng ở đây cũng mang hương vị đặc trưng, thu hút thực khách.
Mực khô Hà Tĩnh - đậm đà hương vị biển

Du lịch biển vào mùa cao điểm cũng là lúc các mặt hàng hải sản “vào mùa”. Trong đó, mực khô là một trong những đặc sản được nhiều du khách ưa chuộng khi đến với vùng biển Hà Tĩnh
Cuốn hút ẩm thực miền biển Hà Tĩnh

Cùng với cảnh quan hấp dẫn, biển Hà Tĩnh còn gây ấn tượng mạnh với du khách bởi ẩm thực phong phú, tươi ngon và nhiều nét riêng biệt. Hãy đến với những vùng biển trù phú của Hà Tĩnh để cảm nhận trọn vẹn hương vị của biển cả và những điều dung dị mà đáng nhớ.
Thơm nức mũi món chả rươi Hà Tĩnh

Chả rươi thơm ngậy, ngoài giòn, trong mềm là tinh túy của ẩm thực vùng đất ven bờ sông Lam. Đến mùa rươi, thưởng thức món đặc sản này mới cảm nhận được hết nét đẹp của văn hóa ẩm thực truyền thống của Hà Tĩnh.
Về sông Phủ thưởng thức đặc sản cua lông

Mô hình thí điểm nuôi cua lông tại phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh) bước đầu mang tới nhiều triển vọng, vừa đem lại giá trị kinh tế cao vừa góp phần lan tỏa sản vật quê hương.
Mực nhảy Vũng Áng hút khách vào dịp lễ

Dịp nghỉ lễ, du khách từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đã lựa chọn khu ẩm thực mực nhảy Vũng Áng (xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) là điểm đến khi ghé thăm Hà Tĩnh.
Mực nhảy Vũng Áng giòn và ngon tuyệt

Đến Hà Tĩnh, dường như du khách đều muốn một lần được thưởng thức đặc sản Mực nhảy Vũng Áng (Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) bởi độ giòn, hương vị đượm đà riêng có của nó.