Theo ánh mực giữa trùng khơi
Tác giả: Thanh Quý
09/04/2026 14:00
Tôi là Võ Thanh Tuấn, 30 tuổi, sống tại TDP 2 Hải Phong, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh. Hơn 10 năm gắn bó với nghề câu mực đêm, với tôi, biển không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Khi mặt trời dần khuất núi, tôi bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ ngư cụ: dây câu, lưỡi câu, hệ thống đèn chiếu sáng, dầu máy, nước uống, thức ăn, áo phao… Tất cả phải được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Khoảng 17h30’, tôi chuyển đồ nghề lên thuyền, tra dầu, nhổ neo và bắt đầu rời bờ. Đây là thời điểm thích hợp để ra khơi và chọn vị trí câu. Ngư trường quen thuộc của tôi là vùng biển Vũng Áng.
Khoảng 18h tôi thả neo tại khu vực quen thuộc, bật đèn và bắt đầu thả câu. Câu mực phụ thuộc rất nhiều vào ánh sáng để thu hút mực. Hiện tại, thuyền của tôi sử dụng 6 đèn chiếu sáng, mỗi đèn công suất 500W, được xem là khá hiện đại ở làng biển này.
Tôi kết hợp 3 phương pháp: câu dật, câu thẻ và câu mồi. Mỗi cách đều đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm riêng.
Câu dật cần sự nhanh nhạy, khi cảm nhận được tín hiệu là phải giật dứt khoát để giữ mực. Câu thẻ lại đòi hỏi sự khéo léo, giữ dây ổn định để mực dễ bám. Còn câu mồi thì phải biết điều chỉnh độ sâu và cách di chuyển của lưỡi câu sao cho tự nhiên nhất, tạo cảm giác giống con mồi thật để thu hút mực.
Người câu phải cảm nhận được chuyển động rất nhỏ của dây câu. Chỉ cần một rung nhẹ, hay một lực kéo thoáng qua, cũng có thể là tín hiệu mực đã cắn câu.
Khi thấy dây khẽ động, tôi giật nhanh và dứt khoát. Nếu giật quá sớm, mực chưa bám chắc sẽ tuột. Nếu chậm, mực cũng dễ thoát. Tất cả phụ thuộc vào cảm giác và kinh nghiệm tích lũy qua thời gian.
Mỗi lần kéo được mực lên khỏi mặt nước, nhìn chúng còn tươi, óng ánh dưới ánh đèn, tôi luôn cảm thấy rất thích thú. Tôi cứ đều đặn thả câu, kéo lên rồi lại thả xuống.
Khi mực cắn câu, phải nhanh chóng cho vào khoang để giữ mực vẫn còn sống.
Khoảng 2 giờ sáng, tôi thu dọn ngư cụ và dong thuyền đến bè mực nhảy Vũng Áng để nhập cho các nhà hàng. Sau hơn 8 tiếng lênh đênh trên biển, thành quả thu được là hơn 4 kg mực nhảy.
Khi vào bờ, mực được thương lái thu mua ngay để giữ độ tươi. Với giá khoảng 700 nghìn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, đêm nay tôi thu về 2 triệu đồng.
Hơn 10 năm làm nghề, tôi đã quen với nhịp sống “ngày ngủ, đêm làm”. Biển có lúc hiền hòa, có lúc khó đoán. Nghề câu mực cũng vậy, có hôm trúng đậm, có hôm gần như về không.
Nghề câu mực không chỉ là nguồn thu nhập nuôi sống gia đình mà còn là đam mê của tôi. Hơn thế nữa, tôi còn mong muốn góp phần gìn giữ và phát triển thương hiệu mực nhảy Vũng Áng, đưa đặc sản quê hương đến gần hơn với du khách.
