Mực nhảy Vũng Áng “hút khách" dịp nghỉ lễ

19/03/2026 14:44
Nhiều sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh đang “vươn xa” nhờ được đầu tư sản xuất và đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.
08/03/2026 09:00
Mùa mực nhảy Vũng Áng (Hà Tĩnh) bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 7 âm lịch hằng năm. Những ngày gần đây, các bè nổi tại khu ẩm thực mực nhảy Vũng Áng đã bắt đầu nhộn nhịp đón khách.
16/02/2026 06:00
Ẩm thực Tết là một phần không thể thiếu của Tết cổ truyền dân tộc. Không đơn thuần chỉ là câu chuyện ăn uống ngày xuân, ẩm thực Tết còn thể hiện nét đẹp văn hóa, phong tục đặc trưng của từng miền quê, mỗi nếp nhà.
13/02/2026 14:51
Nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn duy trì món giò bột dân dã trên mâm cỗ ngày Tết, đậm hương vị quê nhà, gợi lên không khí sum vầy trong ngày Tết.
12/02/2026 07:13
Những ngày giáp Tết, bếp lửa tại làng cá nướng Thạch Kim (xã Lộc Hà) đỏ lửa liên tục. Mùi cá nướng quyện trong gió biển mặn mòi, đôi bàn tay thoăn thoắt bên than hồng không chỉ làm nên những mẻ hàng kịp phiên chợ Tết, mà còn lặng lẽ giữ gìn “hồn biển” – thứ giá trị bền bỉ được truyền qua bao thế hệ người làng chài.
12/01/2026 08:10
Đơn hàng tăng gấp 3, cơ sở sản xuất nem chua, giò me OCOP 3 sao Hoài Võ (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang tất bật ngày đêm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp giáp Tết.
01/01/2026 09:04
Kẹo cu đơ Hà Tĩnh – món quà dân dã với vị ngọt mật mía, lạc bùi, gừng cay – không chỉ là đặc sản OCOP mà còn là ký ức, nỗi nhớ theo người xa quê khắp muôn phương.
31/12/2025 15:04
Thời điểm cuối năm, người dân làm nghề nướng cá ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) tất bật hơn nhưng ai nấy đều phấn khởi vì nguồn thu tăng đáng kể.
15/12/2025 13:41
Món gỏi cá đục – tinh hoa ẩm thực bao đời của người dân Cổ Đạm (Hà Tĩnh) không chỉ là thức quà dân dã mà còn là câu chuyện về lao động, về tình người vùng biển.
11/12/2025 07:30
Tại chợ Nhe, xã Gia Hanh (Hà Tĩnh), nhiều người dân vẫn duy trì thói quen tự mua thịt tươi tại chợ rồi mang sang quán phở nhờ nấu, tạo nên cách thưởng thức phở rất riêng và độc đáo.
03/12/2025 05:01
Từ bát bún bò, bánh canh cá đến mâm cơm với món thịt luộc chấm tôm chua đặc trưng, những hương vị Huế mộc mạc giữa lòng Hà Tĩnh từ lâu đã tạo sự phong phú cho ẩm thực địa phương.
26/11/2025 11:25
Hội thi gói và nấu bánh chưng dâng Thánh tại lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười năm 2025 (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) nhằm tri ân các vị hiển thánh, các bậc tiền nhân đã có công vì đất nước, vì quốc thái dân an.
22/11/2025 14:06
Chocobomb – món tráng miệng với hiệu ứng chocolate tan chảy đầy cuốn hút cùng hương vị ngọt ấm đang trở thành gợi ý thú vị cho những ai muốn đổi vị trong những ngày đông
20/11/2025 16:36
Chả rươi Hương Tăng là đặc sản OCOP của xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh), được chế biến từ rươi tươi theo quy trình truyền thống kết hợp kỹ thuật hiện đại, giữ trọn vị béo ngậy và hương thơm đặc trưng
16/11/2025 09:00
Rươi Hà Tĩnh tập trung ở các xã ven sông như Đức Quang, Nghi Xuân… Mỗi vụ chỉ có vài đợt, mỗi đợt kéo dài 1–2 ngày, nên bà con phải tranh thủ từng giờ để kịp "săn lộc trời”.
14/11/2025 07:55
Giữa vô vàn món ăn hiện đại, vẫn có món ăn dân dã, gắn liền với tuổi thơ được nhiều người dân Hà Tĩnh yêu thích mỗi khi trời trở lạnh, đó là bỏng gạo hay bỏng ngô.
05/11/2025 09:30
Bún riêu cua, món ăn giản dị đậm chất Bắc Bộ được người Hà Tĩnh biến tấu khéo léo để hợp khẩu vị nhưng vẫn giữ vị thanh ngọt đặc trưng đã trở thành món ăn quen thuộc của nhiều người.
29/10/2025 16:03
Hình ảnh bát bánh ngào nghi ngút khói trong những ngày lạnh đã trở nên quen thuộc với người Hà Tĩnh. Đây không chỉ là món quà vặt, mà còn là hương vị tuổi thơ, gắn bó với bao thế hệ.
27/10/2025 14:00
Hương Khê – vùng đất phía Tây Hà Tĩnh không chỉ nổi tiếng với cam Khe Mây, bưởi Phúc Trạch mà còn níu chân du khách bởi nhiều món ăn dân dã, đậm hương vị quê nhà như cá tràu nướng.
25/10/2025 09:20
Hà Tĩnh "đi mô cũng nhớ về" không chỉ bởi tình đất, tình người mà còn bởi những điều giản dị, những món ăn dân dã, đậm đà hương vị, mang nét giao thoa tinh hoa ẩm thực các vùng miền.
05/08/2025 09:04
Dù trải qua bao biến động của thời gian, làng nghề truyền thống bánh đa nem ở tổ dân phố Bình, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) vẫn giữ được nhịp sản xuất sôi động mỗi ngày.
30/07/2025 15:43
Nghề đánh bắt và chế biến cá trích đã theo các ngư dân ở xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) từ đời nhiều đời nay. Nhờ bí quyết riêng, cá trích nướng ở đây cũng mang hương vị đặc trưng, thu hút thực khách.
18/05/2025 05:15
Du lịch biển vào mùa cao điểm cũng là lúc các mặt hàng hải sản “vào mùa”. Trong đó, mực khô là một trong những đặc sản được nhiều du khách ưa chuộng khi đến với vùng biển Hà Tĩnh
10/05/2025 11:18
Cùng với cảnh quan hấp dẫn, biển Hà Tĩnh còn gây ấn tượng mạnh với du khách bởi ẩm thực phong phú, tươi ngon và nhiều nét riêng biệt. Hãy đến với những vùng biển trù phú của Hà Tĩnh để cảm nhận trọn vẹn hương vị của biển cả và những điều dung dị mà đáng nhớ.
20/04/2025 05:17
Mực nhảy Vũng Áng từ lâu đã trở thành thương hiệu ẩm thực đặc sắc mà hầu như du khách khi đặt chân tới Hà Tĩnh nhất định phải tìm tới để thưởng thức.
04/04/2025 05:08
Vào mùa khai thác, hàng trăm ngư dân vùng biển Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh) lại tất bật đánh bắt để chế biến món sứa lá dung vàng ươm, thơm phức.
20/12/2024 14:00
Phụ nữ Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã khéo léo biến những món ăn dân dã trong cuốn "Nữ công thắng lãm" của Đại danh y Lê Hữu Trác thành các món ngon bổ dưỡng, mang đậm hương vị quê hương.
14/12/2024 08:00
Chả rươi thơm ngậy, ngoài giòn, trong mềm là tinh túy của ẩm thực vùng đất ven bờ sông Lam. Đến mùa rươi, thưởng thức món đặc sản này mới cảm nhận được hết nét đẹp của văn hóa ẩm thực truyền thống của Hà Tĩnh.
14/12/2024 05:30
Gà hầm bí đỏ, đuôi bò hầm thuốc bắc, chân dê hầm đinh lăng... là những món ngon được chị em phụ nữ Hương Sơn (Hà Tĩnh) chế biến từ danh tác "Nữ công thắng lãm" của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông tại “Hội thi chế biến các món ăn cổ truyền gắn với các vị thuốc”.
13/12/2024 14:16
Mô hình thí điểm nuôi cua lông tại phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh) bước đầu mang tới nhiều triển vọng, vừa đem lại giá trị kinh tế cao vừa góp phần lan tỏa sản vật quê hương.