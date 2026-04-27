Mực nhảy Vũng Áng “hút khách" dịp nghỉ lễ

(Baohatinh.vn) - Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ, khu vực cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) thu hút đông đảo du khách đến thưởng thức hải sản. Trong đó, mực nhảy tiếp tục được nhiều người lựa chọn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, các nhà hàng ở khu vực cảng Vũng Áng (phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) thu hút đông đảo du khách về thưởng thức hải sản.
Trong đó, mực nhảy - món ăn nổi tiếng của vùng biển này tiếp tục thu hút thực khách, góp phần làm nên sức hấp dẫn riêng của du lịch địa phương.
Những con mực tươi rói, thân trong suốt, bơi lội trong dòng nước biển ở khu bè nuôi của các nhà hàng.
Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, mực nhảy còn mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách. Nhiều người thích thú tự tay chọn từng con mực để chế biến theo sở thích. Đây cũng là một trong những điểm khiến món ăn này trở nên đặc biệt.
Trực tiếp xuống tận bè mực để thưởng thức món mực sống chấm mù tạt, chị Nguyễn Thị Hương (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) chia sẻ: "Mỗi năm khi đến các kỳ nghỉ lễ, mình và gia đình đều cố gắng ghé về Vũng Áng từ 1 đến 2 lần để thưởng thức món mực nhảy và các loại hải sản tươi ngon tại đây. Mực nhảy ở đây ngọt, giòn, dai và đậm đà, điều mà hiếm nơi nào có được".
Check in khi thưởng thức mực sống với mù tạt là một trải nghiệm thú vị đối với du khách.
Chính độ tươi tuyệt đối này tạo nên hương vị mực đặc trưng của Vũng Áng . Mực có thể chế biến thành nhiều món như: hấp gừng, nướng than, xào hoặc làm gỏi.
Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, 20 nhà hàng tại khu vực cảng Vũng Áng luôn trong tình trạng kín chỗ. Chủ các nhà hàng cho biết, vào ngày nghỉ lễ, ngày cuối tuần lượng khách tăng gấp 2–3 lần so với ngày thường.
Ông Chu Văn Hậu - chủ nhà hàng Hậu Thìn cho biết: "Để đáp ứng nhu cầu du khách, chúng tôi đã chủ động thu mua, đặt hàng từ ngư dân địa phương. Đồng thời, các nhà hàng cũng ﻿tăng cường số lượng nhân viên để phục vụ nhanh chóng, kịp thời khi du khách tìm về thưởng thức hải sản".
Mực nhảy Vũng Áng “hút khách" dịp nghỉ lễ ảnh 11
Được biết, giá mực nhảy dao động từ 850 - 950 nghìn đồng/kg, có tăng nhẹ trong dịp lễ nhưng vẫn được du khách chấp nhận bởi độ tươi ngon.

Được biết, giá mực nhảy dao động từ 850 - 950 nghìn đồng/kg, có tăng nhẹ trong dịp lễ nhưng vẫn được du khách chấp nhận bởi độ tươi ngon.

Ngoài mực nhảy, khi đến với Vũng Áng, du khách còn có thể thưởng thức nhiều loại hải sản tươi ngon, hấp dẫn khác như: cá mú, tôm, ngao, ghẹ, cua, tép biển rang…
Bên cạnh đó, du khách có thể check in cảnh đẹp ven biển với những bờ đá nhấp nhô. Điều này càng làm cho trải nghiệm ẩm thực thêm phần trọn vẹn.
Với lợi thế nguồn hải sản phong phú và nét ẩm thực đặc sắc, Vũng Áng đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách gần xa.

Sản vật Hà Tĩnh không ngừng vươn xa

Sản vật Hà Tĩnh không ngừng vươn xa

Nhiều sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh đang “vươn xa” nhờ được đầu tư sản xuất và đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Mực nhảy Vũng Áng "đến hẹn lại lên"

Mực nhảy Vũng Áng "đến hẹn lại lên"

Mùa mực nhảy Vũng Áng (Hà Tĩnh) bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 7 âm lịch hằng năm. Những ngày gần đây, các bè nổi tại khu ẩm thực mực nhảy Vũng Áng đã bắt đầu nhộn nhịp đón khách.
Ẩm thực Tết: Giữ hồn cũ, thêm sắc mới

Ẩm thực Tết: Giữ hồn cũ, thêm sắc mới

Ẩm thực Tết là một phần không thể thiếu của Tết cổ truyền dân tộc. Không đơn thuần chỉ là câu chuyện ăn uống ngày xuân, ẩm thực Tết còn thể hiện nét đẹp văn hóa, phong tục đặc trưng của từng miền quê, mỗi nếp nhà.
Thơm lừng làng cá nướng Thạch Kim

Thơm lừng làng cá nướng Thạch Kim

Những ngày giáp Tết, bếp lửa tại làng cá nướng Thạch Kim (xã Lộc Hà) đỏ lửa liên tục. Mùi cá nướng quyện trong gió biển mặn mòi, đôi bàn tay thoăn thoắt bên than hồng không chỉ làm nên những mẻ hàng kịp phiên chợ Tết, mà còn lặng lẽ giữ gìn “hồn biển” – thứ giá trị bền bỉ được truyền qua bao thế hệ người làng chài.
Kẹo cu đơ Hà Tĩnh - Đi mô cũng nhớ về

Kẹo cu đơ Hà Tĩnh - Đi mô cũng nhớ về

Kẹo cu đơ Hà Tĩnh – món quà dân dã với vị ngọt mật mía, lạc bùi, gừng cay – không chỉ là đặc sản OCOP mà còn là ký ức, nỗi nhớ theo người xa quê khắp muôn phương.
Nồng nàn hương vị Huế giữa lòng Hà Tĩnh

Nồng nàn hương vị Huế giữa lòng Hà Tĩnh

Từ bát bún bò, bánh canh cá đến mâm cơm với món thịt luộc chấm tôm chua đặc trưng, những hương vị Huế mộc mạc giữa lòng Hà Tĩnh từ lâu đã tạo sự phong phú cho ẩm thực địa phương.
Giữ mùa "lộc trời" trong từng miếng chả

Giữ mùa "lộc trời" trong từng miếng chả

Chả rươi Hương Tăng là đặc sản OCOP của xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh), được chế biến từ rươi tươi theo quy trình truyền thống kết hợp kỹ thuật hiện đại, giữ trọn vị béo ngậy và hương thơm đặc trưng
Bỏng gạo - món ăn quen thuộc của tuổi thơ

Bỏng gạo - món ăn quen thuộc của tuổi thơ

Giữa vô vàn món ăn hiện đại, vẫn có món ăn dân dã, gắn liền với tuổi thơ được nhiều người dân Hà Tĩnh yêu thích mỗi khi trời trở lạnh, đó là bỏng gạo hay bỏng ngô.
Bánh ngào - thức quà ấm áp đầu đông

Bánh ngào - thức quà ấm áp đầu đông

Hình ảnh bát bánh ngào nghi ngút khói trong những ngày lạnh đã trở nên quen thuộc với người Hà Tĩnh. Đây không chỉ là món quà vặt, mà còn là hương vị tuổi thơ, gắn bó với bao thế hệ.
Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh

Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh "đi mô cũng nhớ về" không chỉ bởi tình đất, tình người mà còn bởi những điều giản dị, những món ăn dân dã, đậm đà hương vị, mang nét giao thoa tinh hoa ẩm thực các vùng miền.
Cá trích nướng Đan Hải - ẩm thực đậm tình quê

Cá trích nướng Đan Hải - ẩm thực đậm tình quê

Nghề đánh bắt và chế biến cá trích đã theo các ngư dân ở xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) từ đời nhiều đời nay. Nhờ bí quyết riêng, cá trích nướng ở đây cũng mang hương vị đặc trưng, thu hút thực khách.
Mực khô Hà Tĩnh - đậm đà hương vị biển

Mực khô Hà Tĩnh - đậm đà hương vị biển

Du lịch biển vào mùa cao điểm cũng là lúc các mặt hàng hải sản “vào mùa”. Trong đó, mực khô là một trong những đặc sản được nhiều du khách ưa chuộng khi đến với vùng biển Hà Tĩnh
Cuốn hút ẩm thực miền biển Hà Tĩnh

Cuốn hút ẩm thực miền biển Hà Tĩnh

Cùng với cảnh quan hấp dẫn, biển Hà Tĩnh còn gây ấn tượng mạnh với du khách bởi ẩm thực phong phú, tươi ngon và nhiều nét riêng biệt. Hãy đến với những vùng biển trù phú của Hà Tĩnh để cảm nhận trọn vẹn hương vị của biển cả và những điều dung dị mà đáng nhớ.
Thơm nức mũi món chả rươi Hà Tĩnh

Thơm nức mũi món chả rươi Hà Tĩnh

Chả rươi thơm ngậy, ngoài giòn, trong mềm là tinh túy của ẩm thực vùng đất ven bờ sông Lam. Đến mùa rươi, thưởng thức món đặc sản này mới cảm nhận được hết nét đẹp của văn hóa ẩm thực truyền thống của Hà Tĩnh.
Về sông Phủ thưởng thức đặc sản cua lông

Về sông Phủ thưởng thức đặc sản cua lông

Mô hình thí điểm nuôi cua lông tại phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh) bước đầu mang tới nhiều triển vọng, vừa đem lại giá trị kinh tế cao vừa góp phần lan tỏa sản vật quê hương.