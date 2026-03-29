Mỗi món ngon, một câu chuyện quê hương

Đặng Thắm - Phan Anh
(Baohatinh.vn) - Từ biển khơi đến làng quê yên bình, ẩm thực Hà Tĩnh không chỉ đậm đà hương vị mà còn gửi gắm câu chuyện về đất và người, tạo nên sức hút riêng với du khách.

Những thức quà giản dị như kẹo cu đơ, nước chè xanh không chỉ là món ăn, thức uống mà còn là nét văn hóa gắn bó với đời sống người dân Hà Tĩnh. Đặc biệt, tích xưa về kẹo cu đơ mà mỗi người bán có một cách kể riêng, sẽ khiến du khách ấn tượng hơn về món ăn cũng như quê hương núi Hồng, sông La...
Hà Tĩnh có rất nhiều món ăn mà câu chuyện của nó đã trở thành chất liệu cho các sáng tác văn học nghệ thuật, trở thành nỗi nhớ nôn nao trong lòng những đứa con xa xứ, trở thành nỗi mong ngóng đợi chờ của du khách. Và món ăn "hai ướt một ráo" từ những hàng bánh mướt lớn nhỏ... cũng chính là "niềm thương nỗi nhớ" trong lòng người...
Bánh mướt ăn cùng món ram giòn rụm hay giò nóng hổi không chỉ mang đến hương vị mộc mạc, khó quên mà còn kể với du khách về những làng nghề truyền thống và tập tục sinh hoạt truyền thống... Để từ một món ăn dân dã, người dân bản địa đã phát triển thành nhiều cách ăn khác nhau, đong đầy bao câu chuyện nhọc nhằn gian khó, bao ý chí vươn lên của con người...
Một trong những niềm tự hào ẩm thực của miền quê Hà Tĩnh là thịt dê. Và Hà Tĩnh cũng vừa công bố chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Dê Hương Sơn – Hà Tĩnh”, khẳng định giá trị và chất lượng sản phẩm đặc trưng vùng đồi núi Hương Sơn. Đây cũng là 1 món ăn "biết kể chuyện" về một vùng quê trù phú, yên bình...; về những người nông dân thật thà chất phác...
Xuôi xuống biển, ta lại như được nghe thì thầm những chuyện làng biển những ngày "lộc" cá đầy khoang. Và những phiên chợ cá ven biển với bao nhiêu thức ngon cũng như một cuốn sách sinh động đưa du khách đến với những trải nghiệm thú vị không chỉ về vị giác mà còn cả về văn hoá...
Biển Hà Tĩnh hào phóng ban tặng nguồn hải sản dồi dào, phong phú theo từng mùa. Từ mực, cá thu, tôm, ghẹ đến các loại ốc, sò… tất cả đều mang ngọt đậm, tươi rói, đượm đà vị biển...
Du khách đến Hà Tĩnh có thể thưởng thức ẩm thực giữa không gian gần gũi với thiên nhiên. Từ đây, cũng có thể lắng nghe bao tích xưa, chuyện cũ. Có thể là về tên đất, tên làng, có thể là về một vị thánh hay công trạng của danh nhân nào đó... khiến du khách càng yêu mến nơi họ đến hơn...

Nồng nàn hương vị Huế giữa lòng Hà Tĩnh

Từ bát bún bò, bánh canh cá đến mâm cơm với món thịt luộc chấm tôm chua đặc trưng, những hương vị Huế mộc mạc giữa lòng Hà Tĩnh từ lâu đã tạo sự phong phú cho ẩm thực địa phương.
Giữ mùa "lộc trời" trong từng miếng chả

Chả rươi Hương Tăng là đặc sản OCOP của xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh), được chế biến từ rươi tươi theo quy trình truyền thống kết hợp kỹ thuật hiện đại, giữ trọn vị béo ngậy và hương thơm đặc trưng
Bỏng gạo - món ăn quen thuộc của tuổi thơ

Giữa vô vàn món ăn hiện đại, vẫn có món ăn dân dã, gắn liền với tuổi thơ được nhiều người dân Hà Tĩnh yêu thích mỗi khi trời trở lạnh, đó là bỏng gạo hay bỏng ngô.
Bánh ngào - thức quà ấm áp đầu đông

Hình ảnh bát bánh ngào nghi ngút khói trong những ngày lạnh đã trở nên quen thuộc với người Hà Tĩnh. Đây không chỉ là món quà vặt, mà còn là hương vị tuổi thơ, gắn bó với bao thế hệ.
Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh "đi mô cũng nhớ về" không chỉ bởi tình đất, tình người mà còn bởi những điều giản dị, những món ăn dân dã, đậm đà hương vị, mang nét giao thoa tinh hoa ẩm thực các vùng miền.
Cá trích nướng Đan Hải - ẩm thực đậm tình quê

Nghề đánh bắt và chế biến cá trích đã theo các ngư dân ở xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) từ đời nhiều đời nay. Nhờ bí quyết riêng, cá trích nướng ở đây cũng mang hương vị đặc trưng, thu hút thực khách.
Mực khô Hà Tĩnh - đậm đà hương vị biển

Du lịch biển vào mùa cao điểm cũng là lúc các mặt hàng hải sản “vào mùa”. Trong đó, mực khô là một trong những đặc sản được nhiều du khách ưa chuộng khi đến với vùng biển Hà Tĩnh
Cuốn hút ẩm thực miền biển Hà Tĩnh

Cùng với cảnh quan hấp dẫn, biển Hà Tĩnh còn gây ấn tượng mạnh với du khách bởi ẩm thực phong phú, tươi ngon và nhiều nét riêng biệt. Hãy đến với những vùng biển trù phú của Hà Tĩnh để cảm nhận trọn vẹn hương vị của biển cả và những điều dung dị mà đáng nhớ.
Thơm nức mũi món chả rươi Hà Tĩnh

Chả rươi thơm ngậy, ngoài giòn, trong mềm là tinh túy của ẩm thực vùng đất ven bờ sông Lam. Đến mùa rươi, thưởng thức món đặc sản này mới cảm nhận được hết nét đẹp của văn hóa ẩm thực truyền thống của Hà Tĩnh.
Về sông Phủ thưởng thức đặc sản cua lông

Mô hình thí điểm nuôi cua lông tại phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh) bước đầu mang tới nhiều triển vọng, vừa đem lại giá trị kinh tế cao vừa góp phần lan tỏa sản vật quê hương.