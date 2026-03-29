Mỗi món ngon, một câu chuyện quê hương

(Baohatinh.vn) - Từ biển khơi đến làng quê yên bình, ẩm thực Hà Tĩnh không chỉ đậm đà hương vị mà còn gửi gắm câu chuyện về đất và người, tạo nên sức hút riêng với du khách.
Bánh mướt ăn cùng món ram giòn rụm hay giò nóng hổi không chỉ mang đến hương vị mộc mạc, khó quên mà còn kể với du khách về những làng nghề truyền thống và tập tục sinh hoạt truyền thống... Để từ một món ăn dân dã, người dân bản địa đã phát triển thành nhiều cách ăn khác nhau, đong đầy bao câu chuyện nhọc nhằn gian khó, bao ý chí vươn lên của con người...
Xuôi xuống biển, ta lại như được nghe thì thầm những chuyện làng biển những ngày "lộc" cá đầy khoang. Và những phiên chợ cá ven biển với bao nhiêu thức ngon cũng như một cuốn sách sinh động đưa du khách đến với những trải nghiệm thú vị không chỉ về vị giác mà còn cả về văn hoá...
Du khách đến Hà Tĩnh có thể thưởng thức ẩm thực giữa không gian gần gũi với thiên nhiên. Từ đây, cũng có thể lắng nghe bao tích xưa, chuyện cũ. Có thể là về tên đất, tên làng, có thể là về một vị thánh hay công trạng của danh nhân nào đó... khiến du khách càng yêu mến nơi họ đến hơn...
Hội thi gói và nấu bánh chưng dâng Thánh tại lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười năm 2025 (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) nhằm tri ân các vị hiển thánh, các bậc tiền nhân đã có công vì đất nước, vì quốc thái dân an.
Cùng với cảnh quan hấp dẫn, biển Hà Tĩnh còn gây ấn tượng mạnh với du khách bởi ẩm thực phong phú, tươi ngon và nhiều nét riêng biệt. Hãy đến với những vùng biển trù phú của Hà Tĩnh để cảm nhận trọn vẹn hương vị của biển cả và những điều dung dị mà đáng nhớ.
Chả rươi thơm ngậy, ngoài giòn, trong mềm là tinh túy của ẩm thực vùng đất ven bờ sông Lam. Đến mùa rươi, thưởng thức món đặc sản này mới cảm nhận được hết nét đẹp của văn hóa ẩm thực truyền thống của Hà Tĩnh.
Gà hầm bí đỏ, đuôi bò hầm thuốc bắc, chân dê hầm đinh lăng... là những món ngon được chị em phụ nữ Hương Sơn (Hà Tĩnh) chế biến từ danh tác "Nữ công thắng lãm" của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông tại “Hội thi chế biến các món ăn cổ truyền gắn với các vị thuốc”.
Từ 21h đêm trở đi, rất đông người dân, du khách tập trung tại bờ biển Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngóng những chiếc thuyền thúng để mua mực nháy được bán theo "mớ". Dù không cân đong nhưng loại đặc sản này luôn "cháy hàng".