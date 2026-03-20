Đặc sắc Hội thi Ẩm thực đặc trưng địa phương Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ban tổ chức Hội thi Ẩm thực đặc trưng địa phương Hà Tĩnh đã trao 18 giải cho các đội thi có món ăn đặc sắc dựa trên tiêu chí về các nhóm nguyên liệu, cách trình bày, chất lượng món ăn.
Sáng 20/3, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức hội thi ẩm thực đặc trưng địa phương Hà Tĩnh lần thứ IV.
Nhiều món ăn như: Phượng hoàng ngự lâm (nem ốc tẩm bột chiên); vị ngọt phù sa (bún hến Đức Thọ); soup bò Đức Thọ; tôm hùm bông sốt cam bù Hương Sơn; gà nướng bùn khoáng; ngọc dương tiềm thuốc nam; gỏi bưởi Phúc Trạch; mực Thiên Cầm một nắng... được giới thiệu tại hội thi.
Đây là những món ăn đặc sắc, hấp dẫn, được chế biến phù hợp với khẩu vị của thực khách, đảm bảo chặt chẽ yêu cầu về vệ sinh, an toàn thực phẩm.
Không chỉ với nguyên liệu tươi, chế biến đặc sắc; các món ăn được trang trí đẹp mắt, sáng tạo, sử dụng nguyên liệu củ, quả tạo hình thành các bông hoa, loài vật...
Ban giám khảo tiến hành chấm nội dung truyết trình, tên chủ đề của món ăn, các nguyên liệu chế biến ý nghĩa, nghệ thuật trang trí trang trưng bày món ăn...
Ban tổ chức trao giải nhì và giải ba cho các đội thi.
