Về Hà Tĩnh

Ẩm thực

Đặc sắc Hội thi Ẩm thực đặc trưng địa phương Hà Tĩnh

Thu Hà
(Baohatinh.vn) - Ban tổ chức Hội thi Ẩm thực đặc trưng địa phương Hà Tĩnh đã trao 18 giải cho các đội thi có món ăn đặc sắc dựa trên tiêu chí về các nhóm nguyên liệu, cách trình bày, chất lượng món ăn.

Đại biểu dự khai mạc hội thi.

Sáng 20/3, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức hội thi ẩm thực đặc trưng địa phương Hà Tĩnh lần thứ IV.

Tham dự hội thi có 12 đơn vị với 13 đội thi đến từ các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, thành viên câu lạc bộ đầu bếp, giáo viên, học sinh - sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn có ngành nghề bếp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Ông Đặng Tiến Hà - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Tĩnh: "Hội thi ẩm thực đặc trưng địa phương Hà Tĩnh lần thứ IV được tổ chức nhằm tạo ra sự kiện du lịch thu hút du khách đến với Hà Tĩnh; đồng thời góp phần quảng bá và phát hiện, tôn vinh tài năng của các đầu bếp, tìm kiếm sự sáng tạo các món ăn, thức uống bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống. Qua đó làm phong phú sản phẩm du lịch, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm thủy hải sản, nông nghiệp hàng hóa của nông thôn mới".
Mỗi đội thi tối đa có 2 đầu bếp chính, 2 phụ bếp sẽ chuẩn bị 2 món ăn dự thi trong thời gian chế biến không vượt quá 120 phút/1 đội. Các đội thi thuyết trình món ăn không quá 5 phút.
Mang đến hội thi, 12 đơn vị trong toàn tỉnh đã giới thiệu nhiều món ăn đặc sắc mang đặc trung từng vùng miền, địa bàn.
Nhiều món ăn như: Phượng hoàng ngự lâm (nem ốc tẩm bột chiên); vị ngọt phù sa (bún hến Đức Thọ); soup bò Đức Thọ; tôm hùm bông sốt cam bù Hương Sơn; gà nướng bùn khoáng; ngọc dương tiềm thuốc nam; gỏi bưởi Phúc Trạch; mực Thiên Cầm một nắng... được giới thiệu tại hội thi.
Đây là những món ăn đặc sắc, hấp dẫn, được chế biến phù hợp với khẩu vị của thực khách, đảm bảo chặt chẽ yêu cầu về vệ sinh, an toàn thực phẩm.
Không chỉ với nguyên liệu tươi, chế biến đặc sắc; các món ăn được trang trí đẹp mắt, sáng tạo, sử dụng nguyên liệu củ, quả tạo hình thành các bông hoa, loài vật...
Ban giám khảo tiến hành chấm nội dung truyết trình, tên chủ đề của món ăn, các nguyên liệu chế biến ý nghĩa, nghệ thuật trang trí trang trưng bày món ăn...
Các gian hàng ẩm thực thu hút đông đảo đại biểu và thực khách tham quan.
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba cho các đội thi có món ăn đặc sắc dựa trên tiêu chí về các nhóm nguyên liệu, cách trình bày, chất lượng món ăn. Trong đó, giải nhất thuộc về món: gỏi bưởi Phúc Trạch và mực Thiên Cầm một nắng (Khách sạn Eagle Hà Tĩnh); sườn dê nướng than hồng (Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh); gà nướng bùn khoáng (Hải Thượng Resort).
Ban tổ chức trao giải nhì và giải ba cho các đội thi.

