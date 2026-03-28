Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Về Hà Tĩnh

Ẩm thực

Khám phá những thực đơn "gây thương nhớ" khi về với biển Hà Tĩnh

Thiên Vỹ
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Không chỉ níu chân du khách bởi những bãi tắm thơ mộng, biển Hà Tĩnh còn gây thương nhớ với hải sản tươi ngon, đặc trưng, được các đầu bếp chế biến, nâng tầm.

Những ngày này, cùng với công tác chỉnh trang cảnh quan, cơ sở vật chất, chủ nhà hàng tại các khu, điểm du lịch biển Hà Tĩnh đang chú trọng chuẩn bị nguồn hải sản tươi sống và lên thực đơn chế biến để phục vụ du khách.
Anh Nguyễn Văn Hùng - chủ nhà hàng Ái Luân (Khu du lịch Thiên Cầm) cho biết: "Chúng tôi xác định, muốn giữ chân du khách trước hết phải chuẩn bị được nguồn hải sản tươi ngon, chế biến hấp dẫn, giữ trọn vị ngọt tự nhiên. Chúng tôi ký kết với các chủ tàu, thuyền để đảm bảo nguồn cung hải sản thường xuyên. Về thực đơn, dịp này, bên cạnh các món quen thuộc như hấp, nướng, chúng tôi cũng làm mới bằng cách chế biến riêng để tạo dấu ấn, giúp du khách có thêm trải nghiệm khi đến với biển Hà Tĩnh”.
Hải sản được đánh bắt trên vùng biển Hà Tĩnh như: mực nhảy, cua, ghẹ, tôm hùm, hàu, sò, các loại cá..., được các nhà hàng thu mua, đem nuôi trong lồng, bể chứa, đảm bảo tươi sống.
Qua bàn tay các đầu bếp, nguồn nguyên liệu này trở thành những món ăn thơm ngon, đậm đà vị biển.
Những món ăn đơn giản giữ trọn hương vị tự nhiên như: tôm hùm hấp...
...món ghẹ hấp bia
Nhiều món được chế biến cầu kỳ, đẹp mắt làm dậy lên vị thơm ngon đặc trưng. Trong ảnh: các món tôm tít (bề bề) hấp, gỏi tôm sống kiểu Thái, tôm biển chiên sốt cay trong thực đơn một số nhà hàng ở Khu du lịch Thiên Cầm.
Để phục vụ thực khách, Nhà hàng Phú Sáng (Khu du lịch Thiên Cầm) đã đầu tư tìm tòi, chế biến nhiều món ăn độc đáo, sáng tạo như: Gỏi cá đục, cá trích, gỏi sò huyết, sứa ngâm mắm nhĩ... Đặc biệt, nhà hàng vừa chế biến thành công món mực nấu tôm dăm kiểu Thái do đầu bếp Nguyễn Đức Thành (giảng viên Trường Cao đẳng Nguyễn Du) sáng tạo; món gỏi cá đục từng lọt top 4 món ăn hấp dẫn nhất tại Lễ hội Văn hóa, du lịch, ẩm thực quốc tế Hà Giang 2024.
Chị Nguyễn Thị Sáng (chủ Nhà hàng Phú Sáng) cho biết: "Để du khách có thêm nhiều kỷ niệm đẹp mỗi lần về với biển Hà Tĩnh, chúng tôi không ngừng tìm tòi chế biến các món ăn từ chính nguyên liệu tươi ngon của hải sản quê hương. Chúng tôi cố gắng mỗi mùa hè sẽ có thêm 2-3 món mới hấp dẫn, phục vụ du khách. Nhà hàng cũng niêm yết giá và bán theo giá niêm yết để du khách yên tâm hơn khi lựa chọn thực đơn cho mình".
Với sự hỗ trợ của đầu bếp Nguyễn Đức Thành, thực đơn Nhà hàng Phú Sáng có thêm nhiều món ngon hấp dẫn, độc đáo.
Món gỏi sò huyết độc đáo.
Món gỏi cá trích đầy sáng tạo, thơm ngon và bổ dưỡng.
Không chỉ ở Thiên Cầm, tại các khu, điểm du lịch biển khác như: Kỳ Xuân (xã Kỳ Xuân), Hải Ninh (phường Hải Ninh), Thạch Hải (xã Thạch Khê), Lộc Hà (xã Lộc Hà), Xuân Thành (xã Tiên Điền)... các nhà hàng hải sản đã không ngừng làm mới thực đơn để phục vụ du khách. Trong ảnh: Món sò nướng, gỏi cá trích, gỏi tôm biển tại một số nhà hàng ở biển Lộc Hà và Hải Ninh.
Sự kỹ lưỡng và sáng tạo trong chế biến món ăn hải sản tại nhiều nhà hàng ở các khu, điểm du lịch cho thấy, tư duy người làm du lịch Hà Tĩnh đang dần thay đổi một cách tích cực.
Với các loại hải sản tươi ngon, qua bàn tay sáng tạo, tinh tế của đầu bếp tại các nhà hàng ven biển sẽ giúp du khách có thêm nhiều trải nghiệm ẩm thực khó quên khi đến Hà Tĩnh trong mùa hè này.

Bên cạnh nhiều yếu tố như: vẻ đẹp điểm đến, chiều sâu văn hóa, cơ sở hạ tầng, cung cách phục vụ... thì ẩm thực là một yếu tố có sức thu hút lớn đối với khách du lịch. Với Hà Tĩnh, hải sản từ lâu là một sản phẩm chủ đạo của du lịch biển. Chúng tôi luôn khuyến khích và sẵn sàng đồng hành với các nhà hàng trong việc không ngừng làm mới thực đơn, xây dựng nhiều món ăn hấp dẫn, độc đáo. Điều này không những giúp du khách có nhiều trải nghiệm trong chuyến đi mà còn để lại ấn tượng để quay lại lần sau.

Ông Hoàng Minh Mạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh

Tin liên quan

Tags:

#Tinh hoa ẩm thực Hà Tĩnh #Hải sản biển Hà Tĩnh #Nhà hàng hải sản biển Hà Tĩnh #Du lịch Hà Tĩnh #Chuẩn bị khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026 #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Kẹo cu đơ Hà Tĩnh - Đi mô cũng nhớ về

Kẹo cu đơ Hà Tĩnh – món quà dân dã với vị ngọt mật mía, lạc bùi, gừng cay – không chỉ là đặc sản OCOP mà còn là ký ức, nỗi nhớ theo người xa quê khắp muôn phương.
Nồng nàn hương vị Huế giữa lòng Hà Tĩnh

Từ bát bún bò, bánh canh cá đến mâm cơm với món thịt luộc chấm tôm chua đặc trưng, những hương vị Huế mộc mạc giữa lòng Hà Tĩnh từ lâu đã tạo sự phong phú cho ẩm thực địa phương.
Giữ mùa "lộc trời" trong từng miếng chả

Chả rươi Hương Tăng là đặc sản OCOP của xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh), được chế biến từ rươi tươi theo quy trình truyền thống kết hợp kỹ thuật hiện đại, giữ trọn vị béo ngậy và hương thơm đặc trưng
Bỏng gạo - món ăn quen thuộc của tuổi thơ

Giữa vô vàn món ăn hiện đại, vẫn có món ăn dân dã, gắn liền với tuổi thơ được nhiều người dân Hà Tĩnh yêu thích mỗi khi trời trở lạnh, đó là bỏng gạo hay bỏng ngô.
Bánh ngào - thức quà ấm áp đầu đông

Hình ảnh bát bánh ngào nghi ngút khói trong những ngày lạnh đã trở nên quen thuộc với người Hà Tĩnh. Đây không chỉ là món quà vặt, mà còn là hương vị tuổi thơ, gắn bó với bao thế hệ.
Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh "đi mô cũng nhớ về" không chỉ bởi tình đất, tình người mà còn bởi những điều giản dị, những món ăn dân dã, đậm đà hương vị, mang nét giao thoa tinh hoa ẩm thực các vùng miền.
Cá trích nướng Đan Hải - ẩm thực đậm tình quê

Nghề đánh bắt và chế biến cá trích đã theo các ngư dân ở xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) từ đời nhiều đời nay. Nhờ bí quyết riêng, cá trích nướng ở đây cũng mang hương vị đặc trưng, thu hút thực khách.
Mực khô Hà Tĩnh - đậm đà hương vị biển

Du lịch biển vào mùa cao điểm cũng là lúc các mặt hàng hải sản “vào mùa”. Trong đó, mực khô là một trong những đặc sản được nhiều du khách ưa chuộng khi đến với vùng biển Hà Tĩnh
Cuốn hút ẩm thực miền biển Hà Tĩnh

Cùng với cảnh quan hấp dẫn, biển Hà Tĩnh còn gây ấn tượng mạnh với du khách bởi ẩm thực phong phú, tươi ngon và nhiều nét riêng biệt. Hãy đến với những vùng biển trù phú của Hà Tĩnh để cảm nhận trọn vẹn hương vị của biển cả và những điều dung dị mà đáng nhớ.
Thơm nức mũi món chả rươi Hà Tĩnh

Chả rươi thơm ngậy, ngoài giòn, trong mềm là tinh túy của ẩm thực vùng đất ven bờ sông Lam. Đến mùa rươi, thưởng thức món đặc sản này mới cảm nhận được hết nét đẹp của văn hóa ẩm thực truyền thống của Hà Tĩnh.
Về sông Phủ thưởng thức đặc sản cua lông

Mô hình thí điểm nuôi cua lông tại phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh) bước đầu mang tới nhiều triển vọng, vừa đem lại giá trị kinh tế cao vừa góp phần lan tỏa sản vật quê hương.