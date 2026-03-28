Khám phá những thực đơn "gây thương nhớ" khi về với biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Không chỉ níu chân du khách bởi những bãi tắm thơ mộng, biển Hà Tĩnh còn gây thương nhớ với hải sản tươi ngon, đặc trưng, được các đầu bếp chế biến, nâng tầm.
Hải sản được đánh bắt trên vùng biển Hà Tĩnh như: mực nhảy, cua, ghẹ, tôm hùm, hàu, sò, các loại cá..., được các nhà hàng thu mua, đem nuôi trong lồng, bể chứa, đảm bảo tươi sống.
Qua bàn tay các đầu bếp, nguồn nguyên liệu này trở thành những món ăn thơm ngon, đậm đà vị biển.
Nhiều món được chế biến cầu kỳ, đẹp mắt làm dậy lên vị thơm ngon đặc trưng. Trong ảnh: các món tôm tít (bề bề) hấp, gỏi tôm sống kiểu Thái, tôm biển chiên sốt cay trong thực đơn một số nhà hàng ở Khu du lịch Thiên Cầm.
Không chỉ ở Thiên Cầm, tại các khu, điểm du lịch biển khác như: Kỳ Xuân (xã Kỳ Xuân), Hải Ninh (phường Hải Ninh), Thạch Hải (xã Thạch Khê), Lộc Hà (xã Lộc Hà), Xuân Thành (xã Tiên Điền)... các nhà hàng hải sản đã không ngừng làm mới thực đơn để phục vụ du khách. Trong ảnh: Món sò nướng, gỏi cá trích, gỏi tôm biển tại một số nhà hàng ở biển Lộc Hà và Hải Ninh.
Sự kỹ lưỡng và sáng tạo trong chế biến món ăn hải sản tại nhiều nhà hàng ở các khu, điểm du lịch cho thấy, tư duy người làm du lịch Hà Tĩnh đang dần thay đổi một cách tích cực.
Bên cạnh nhiều yếu tố như: vẻ đẹp điểm đến, chiều sâu văn hóa, cơ sở hạ tầng, cung cách phục vụ... thì ẩm thực là một yếu tố có sức thu hút lớn đối với khách du lịch. Với Hà Tĩnh, hải sản từ lâu là một sản phẩm chủ đạo của du lịch biển. Chúng tôi luôn khuyến khích và sẵn sàng đồng hành với các nhà hàng trong việc không ngừng làm mới thực đơn, xây dựng nhiều món ăn hấp dẫn, độc đáo. Điều này không những giúp du khách có nhiều trải nghiệm trong chuyến đi mà còn để lại ấn tượng để quay lại lần sau.
Ông Hoàng Minh Mạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh
Hội thi gói và nấu bánh chưng dâng Thánh tại lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười năm 2025 (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) nhằm tri ân các vị hiển thánh, các bậc tiền nhân đã có công vì đất nước, vì quốc thái dân an.
Cùng với cảnh quan hấp dẫn, biển Hà Tĩnh còn gây ấn tượng mạnh với du khách bởi ẩm thực phong phú, tươi ngon và nhiều nét riêng biệt. Hãy đến với những vùng biển trù phú của Hà Tĩnh để cảm nhận trọn vẹn hương vị của biển cả và những điều dung dị mà đáng nhớ.
Chả rươi thơm ngậy, ngoài giòn, trong mềm là tinh túy của ẩm thực vùng đất ven bờ sông Lam. Đến mùa rươi, thưởng thức món đặc sản này mới cảm nhận được hết nét đẹp của văn hóa ẩm thực truyền thống của Hà Tĩnh.
Gà hầm bí đỏ, đuôi bò hầm thuốc bắc, chân dê hầm đinh lăng... là những món ngon được chị em phụ nữ Hương Sơn (Hà Tĩnh) chế biến từ danh tác "Nữ công thắng lãm" của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông tại “Hội thi chế biến các món ăn cổ truyền gắn với các vị thuốc”.
Từ 21h đêm trở đi, rất đông người dân, du khách tập trung tại bờ biển Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngóng những chiếc thuyền thúng để mua mực nháy được bán theo "mớ". Dù không cân đong nhưng loại đặc sản này luôn "cháy hàng".