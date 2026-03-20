Xây dựng và phát triển rõ nét các sản phẩm du lịch chủ lực của Hà Tĩnh

Toàn cảnh hội thảo.

Chiều 20/3, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh và Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức hội thảo "Giải pháp phát triển du lịch Hà Tĩnh" với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phát triển du lịch tỉnh; lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, hiệp hội du lịch 19 tỉnh, thành phía Bắc; các chuyên gia, nhà khoa học; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương Hà Tĩnh.

Thảo luận giải pháp, gợi mở định hướng đưa du lịch Hà Tĩnh phát triển

Phát biểu chào mừng hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt chia sẻ, Hà Tĩnh là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển đa dạng các loại hình du lịch với hệ thống tài nguyên phong phú, đa dạng; truyền thống văn hóa giàu bản sắc; hệ thống di tích lịch sử - văn hóa đặc sắc; nhiều danh lam thắng cảnh, khu sinh thái tự nhiên.

Trong những năm qua, với sự quan tâm của tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, ngành, du lịch Hà Tĩnh đã có những chuyển biến khá tích cực. Tuy vậy, du lịch tỉnh nhà vẫn chưa phát triển tương xứng tiềm năng, lợi thế.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường, NGND.GS.TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Hà Tĩnh và Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Trần Quốc Lâm chủ trì hội thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đại biểu, với kinh nghiệm thực tiễn và tâm huyết, tập trung trao đổi thẳng thắn đóng góp những định hướng mới và giải pháp đột phá nhằm đưa du lịch Hà Tĩnh phát triển mạnh mẽ, bền vững, mang bản sắc riêng; từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Tỉnh cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương cùng sự phối hợp của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và các chuyên gia để phát triển du lịch hiệu quả, lâu dài.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển các tour, tuyến du lịch đặc trưng; xây dựng và tổ chức các chuỗi hoạt động văn hóa, lịch sử thường niên; xây dựng các điểm check-in hấp dẫn, có tính biểu tượng; đa dạng, đổi mới nội dung, phương thức truyền thông, quảng bá du lịch; phát triển đồng bộ các thiết chế đô thị phục vụ du lịch...

﻿ GS.TSKH Nguyễn Mại - Chủ tịch danh dự Hiệp hội Nhà đầu tư nước ngoài, NGND.GS.TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Hà Tĩnh, ông Nguyễn Mạnh Thản - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam tham luận tại hội thảo.

Bà Phạm Thị Thanh Hà - Tổng Giám đốc Công ty CP Song Ngư Sơn Giang Đình (Hà Tĩnh) phát biểu tham luận.

Đại biểu cũng kiến nghị các giải pháp liên quan đến phát triển đội ngũ doanh nghiệp lữ hành; tăng cường kết nối với các trung tâm du lịch lớn và các vùng du lịch trọng điểm; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước về du lịch có kiến thức chuyên sâu, tư duy đổi mới và niềm đam mê với lĩnh vực du lịch...

TS Nguyễn Xuân Lợi - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quý Gia (xã Hương Sơn); ông Vũ Mạnh Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Hưng Yên phát biểu tham luận.

﻿ ﻿ Giám đốc Công ty TNHH Hello Trip Việt Nam Nguyễn Trung Đức, Chủ tịch UBND xã Hương Khê Trần Quốc Bảo tham luận tại hội thảo.

Tạo đột phá rõ nét, định vị thương hiệu du lịch Hà Tĩnh

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phân tích những vấn đề còn tồn tại trong phát triển du lịch tỉnh, đồng thời nhấn mạnh, phát triển du lịch Hà Tĩnh trong giai đoạn tới phải dựa trên quan điểm: phát triển bền vững, khai thác hợp lý tài nguyên, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa; lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, du khách làm đối tượng phục vụ; đồng thời, tăng cường liên kết vùng, đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng chí Phan Thiên Định đề nghị các sở, ngành, địa phương cần xác định rõ và có những đột phá rõ nét về hạ tầng, thu hút đầu tư. Cần tập trung xây dựng và phát triển rõ nét các sản phẩm du lịch chủ lực của tỉnh; tăng cường liên kết, hình thành các tour, tuyến có chiều sâu, nâng cao trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách; tập trung khai thác hiệu quả các khu, điểm du lịch trọng điểm gắn với định vị thương hiệu du lịch Hà Tĩnh.

Tăng cường kết nối với các trung tâm du lịch lớn, các doanh nghiệp lữ hành uy tín; phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với từng phân khúc thị trường; định hình và chú trọng khai thác các dòng khách hàng tiềm năng.

Bên cạnh đó, cần tích cực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, lao động trong ngành du lịch; nâng cao kỹ năng, ý thức phục vụ; từng bước hình thành đội ngũ làm du lịch chuyên nghiệp, thân thiện. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tại các khu, điểm du lịch; xây dựng hình ảnh điểm đến Hà Tĩnh hấp dẫn, có trách nhiệm.

Đồng chí Phan Thiên Định đề nghị Sở VH-TT&DL phát huy rõ vai trò, chức năng quản lý Nhà nước, Hiệp hội Du lịch tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp phát huy vai trò chủ động, sáng tạo; tăng cường liên kết, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng hành với tỉnh trong phát triển du lịch.

"Tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Cục Du lịch quốc gia Việt Nam trong định hướng phát triển, xúc tiến quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển đổi số" - đồng chí Phan Thiên Định bày tỏ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, Hà Tĩnh có nhiều tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch, giá trị văn hóa và hệ thống giao thông kết nối thuận lợi. Vì vậy, tỉnh cần tập trung thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ; hình thành các sản phẩm du lịch có chiều sâu, mang bản sắc riêng, tạo sức hút và giữ chân du khách.

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Đẩy mạnh đa dạng hóa các loại hình du lịch như: du lịch trải nghiệm, du lịch đêm, du lịch ẩm thực; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ. Cùng đó, tăng cường liên kết vùng, kết nối với các trung tâm du lịch lớn, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và chuyển đổi số trong ngành du lịch.

Đồng chí Nguyễn Trùng Khánh cũng đề nghị tỉnh siết chặt công tác quản lý điểm đến, ban hành và thực thi hiệu quả các quy định bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách; xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện.

Đồng chí Nguyễn Trùng Khánh tin tưởng du lịch Hà Tĩnh sẽ đóng góp quan trọng vào thành tích chung của ngành du lịch Việt Nam, trở thành động lực tăng trưởng của địa phương. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ tỉnh triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển du lịch.

Bế mạc hội thảo, ông Trần Quốc Lâm - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Tĩnh trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, sâu sắc của các đại biểu, chuyên gia.

Hiệp hội Du lịch tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở VH-TT&DL nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu các đề xuất phù hợp để cụ thể hóa thành các chương trình, giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng và phát triển bền vững du lịch Hà Tĩnh trong thời gian tới.