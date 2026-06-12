Du lịch hè 2026: Người Việt tìm về vùng biển nào nhiều nhất?

Vườn quốc gia Núi Chúa, Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa). (Ảnh minh họa: Vương Công Nam/Vietnam+)

Du khách Việt Nam đang có xu hướng ưu tiên các chuyến đi ngắn ngày, nghỉ dưỡng ven biển và đề cao sự thuận tiện trong hành trình. Đồng thời, trong giai đoạn cao điểm này, lượng tìm kiếm các điểm đến nội địa cũng tăng mạnh. Giám đốc Quốc Gia của Traveloka, bà Huỳnh Thị Mai Thy thông tin về dữ liệu lưu trú mới nhất từ nền tảng Traveloka

“Dữ liệu mùa hè năm nay cho thấy du khách đang có cách tiếp cận mới đối với du lịch nội địa. Các kỳ nghỉ biển đảo cao cấp vẫn giữ được sức hút, nhưng bên cạnh đó, ngày càng nhiều du khách Việt xem những chuyến đi biển là một lựa chọn dễ tiếp cận và có thể thực hiện thường xuyên hơn, thay vì chỉ là những kỳ nghỉ mang tính "ao ước". Họ đang đặt các chuyến đi ngắn ngày nhiều hơn, với tần suất cao hơn và sự chủ động lớn hơn”, bà Huỳnh Thị Mai Thy cho hay.

Ưu tiên du lịch ngắn ngày nội địa

Cao điểm du lịch hè năm nay, cách người Việt lên kế hoạch cho kỳ nghỉ đang có nhiều thay đổi. Bà Huỳnh Thị Mai Thy chia sẻ dữ liệu từ Traveloka cho thấy nhu cầu du lịch nội địa tiếp tục tăng mạnh, với lượng tìm kiếm lưu trú trong nước giai đoạn tháng 4-5/2026 tăng 46% so với giai đoạn tháng 1-2/2026, phản ánh sự trở lại mạnh mẽ của du lịch nội địa.

Đằng sau sự tăng trưởng này là xu hướng ngày càng rõ nét của các chuyến đi ngắn, dễ lên kế hoạch và tối ưu thời gian nghỉ ngơi. Thay vì ưu tiên các hành trình dài ngày hoặc phức tạp, du khách đang chuyển sang những chuyến đi từ 2-4 ngày, tận dụng các dịp cuối tuần dài, kỳ nghỉ hè hoặc những khoảng nghỉ ngắn để tái tạo năng lượng.

Xu hướng du lịch ngắn ngày (micro-holiday), du lịch tại chỗ (staycation) và các chuyến đi gần cũng đang ngày càng phổ biến, khi sự thuận tiện trở thành yếu tố quan trọng và hấp dẫn của điểm đến.

Du khách dạo bước trên những con phố cổ quen thuộc, những góc nhỏ bình yên hay hòa mình vào nhịp sống của người dân Hội An. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Ngày càng nhiều du khách lựa chọn các hành trình chỉ cách nơi sinh sống từ một đến ba giờ di chuyển, như từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu, Phan Thiết - Mũi Né, từ Hà Nội đến Hạ Long, Ninh Bình, hay từ trung tâm Đà Nẵng đến Hội An và Huế”, đại diện Traveloka nói.

Sức hút từ những vùng biển đa dạng trải nghiệm

Các điểm đến ven biển tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong mùa hè 2026, nhưng điều đang thay đổi là cách du khách lựa chọn điểm đến. Bên cạnh biển xanh và nghỉ dưỡng, người Việt đang dành nhiều ưu tiên hơn cho những nơi vừa dễ tiếp cận, vừa đa dạng trải nghiệm.

Theo đại diện Traveloka, Đà Nẵng tiếp tục nổi bật khi vừa là một trong những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất, vừa sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng từ nghỉ dưỡng biển, lễ hội đến giải trí. Cũng vì thế lượng tìm kiếm lưu trú tại các khu vực như Ngũ Hành Sơn, Hội An và Sơn Trà đều ghi nhận mức tăng trưởng trên 45%.

Trong khi đó, Hạ Long ghi nhận mức tăng trưởng đột biến với lượng tìm kiếm lưu trú tăng xấp xỉ 3 lần, cho thấy nhu cầu ngày càng cao với những điểm đến vừa dễ tiếp cận, vừa giàu trải nghiệm trong thời gian ngắn.

Các điểm đến như Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và Vũng Tàu tiếp tục thu hút du khách nhờ sự kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm bản địa độc đáo và khả năng kết nối giao thông thuận tiện. Trong khi đó, nhu cầu khám phá đặc khu Phú Quốc vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, nhờ sự phát triển đường hàng không.

Một góc bình yên ở Phú Quốc. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Xu hướng này không chỉ phản ánh sự trở lại mạnh mẽ của du lịch biển mà còn cho thấy kỳ vọng ngày càng cao của du khách hiện đại, những người không chỉ tìm kiếm kỳ nghỉ thư giãn mà còn mong muốn có trải nghiệm hè phong phú, đáng nhớ và giàu giá trị hơn.

Với người Việt, du lịch hè giờ đây không còn chỉ xoay quanh việc đi xa hơn hay ở lâu hơn, mà đang dịch chuyển sang những hành trình phù hợp, mang tính cá nhân cao hơn với quỹ thời gian, nhu cầu riêng của lối sống hiện đại./.