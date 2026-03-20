Tiếp tục tăng cường phối hợp, liên kết giữa các hiệp hội du lịch phía Bắc

Cụm Hiệp hội Du lịch phía Bắc tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Sáng 20/3, tại Hà Tĩnh, Cụm Hiệp hội Du lịch phía Bắc tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Thản - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Tĩnh; lãnh đạo hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phía Bắc.

﻿ Đại biểu dự hội nghị.

Cụm Hiệp hội du lịch phía Bắc gồm hiệp hội du lịch các tỉnh, thành: TP Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Nghệ An, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Điện Biên, Lào Cai, Quảng Trị, Phú Thọ, TP Hải Phòng, Lai Châu, Tuyên Quang.

Ông Trần Quốc Lâm - Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tại hội nghị.

Năm 2025, các hiệp hội luôn tuân thủ chặt chẽ các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đồng thời phối hợp với Sở VHTT&DL, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố để tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thúc đẩy phát triển du lịch.

Các hiệp hội thành viên đã quan tâm xây dựng tổ chức và phát triển hội viên, chi hội, câu lạc bộ gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động. Thường xuyên tham gia công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ do các cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ du lịch, marketing du lịch, điều hành du lịch nâng cao, quản lý điểm đến...

Ông Lê Trường Thủy, đại diện Hiệp hội du lịch tỉnh Phú Thọ; ông Nguyễn Công Khương - Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Ninh Bình; bà Phạm Thị Thanh Hà - Tổng Giám đốc Công ty CP Song Ngư Sơn Giang Đình (Hà Tĩnh) phát biểu tại hội nghị.

Công tác xúc tiến, quảng bá, tổ chức hội nghị, hội chợ, triển lãm được triển khai thường xuyên với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp du lịch trên địa bàn. Đồng thời, chú trọng nghiên cứu, xây dựng sản phẩm du lịch có tính đặc trưng, chú trọng định vị sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo nhằm tạo sức hút đối với du khách.

Thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại địa phương đầu tư, cải thiện cơ sở vật chất, lực lượng lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ... Công tác truyền thông, ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ vào quản trị doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường được tăng cường. Hoạt động xã hội - từ thiện tích cực...

Tại hội nghị, đại biểu đã phân tích những kết quả đạt được năm 2025 và phân tích những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Minh Xô, Tổng Thư ký Cụm hiệp hội phía Bắc phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026, Cụm Hiệp hội du lịch phía Bắc tiếp tục phát triển hội viên mới; tăng cường liên kết chặt chẽ giữa các hiệp hội để học tập và trao đổi kinh nghiệm; mở rộng mối quan hệ kết nối hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực...

Phối hợp hiệu quả với Sở VH-TT&DL, Sở Du lịch; Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch các địa phương tham gia các sự kiện văn hóa - du lịch. Tuyên truyền vận động các doanh nghiệp hội viên tiếp tục triển khai chương trình kích cầu du lịch; tăng cường xúc tiến, hợp tác doanh nghiệp, tổ chức các chương trình quảng bá, trao đổi khách du lịch, xây dựng sản phẩm liên vùng, liên tuyến; tiếp tục phát triển những sản phẩm gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho du khách.

Đồng thời tăng cường các hoạt động liên kết, quảng bá sản phẩm; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng e-marketing và truyền thông đa nền tảng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho hội viên và lan tỏa hình ảnh du lịch địa phương.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Thản - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Hà Nội, Cụm trưởng Cụm Hiệp hội Du lịch phía Bắc nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Trong đó đề nghị, các hiệp hội trong cụm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương. Xây dựng các hiệp hội phát triển bền vững; đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững trong khu vực nói riêng và cả nước nói chung.