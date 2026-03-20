Du lịch biển Hà Tĩnh: Đầu tư tiền tỷ đón “mùa vàng”

Thiên Vỹ
(Baohatinh.vn) - Gấp rút tái thiết, chỉnh trang cơ sở vật chất để đón khách, nhiều chủ nhà hàng, dịch vụ tại các khu, điểm du lịch biển Hà Tĩnh đang đặt niềm tin vào một mùa hè thắng lợi.

Những ngày này, tại các điểm du lịch biển như: Lộc Hà, Thiên Cầm, Xuân Thành…, không khí chỉnh trang, xây dựng rất nhộn nhịp. Các nhà hàng hải sản, cơ sở lưu trú, dịch vụ giải trí tất bật đốc thúc nhân công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạng mục để kịp đón khách.
Tại bãi tắm Xuân Hải - Khu du lịch (KDL) biển Lộc Hà, hàng chục cơ sở kinh doanh đang tập trung xây mới, cải tạo nhà hàng.
Anh Phan Hồng Quang (chủ nhà hàng Nhật An) cho biết: “Tôi đang đầu tư 1,5 tỷ đồng xây dựng nhà hàng 2 tầng, diện tích 800m2, dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào phục vụ khách trong dịp 30/4 và 1/5 tới”.
Trước đó, nhà hàng cũ là công trình nhà cấp 4, mái tôn. Sau đợt bão cuối năm 2025, toàn bộ cơ sở bị hư hỏng, thiệt hại khoảng 700 triệu đồng. Dù vậy, anh Quang vẫn quyết định đầu tư lại với niềm tin du lịch biển Lộc Hà sẽ phục hồi. “Chúng tôi mong mùa du lịch năm nay thuận lợi, nhất là thời tiết để du khách về tắm biển, thưởng thức hải sản. Với bãi biển đẹp, cát mịn, nước trong, tôi tin Lộc Hà sẽ thu hút khách trong mùa hè này” - anh Quang chia sẻ.
Không chỉ Lộc Hà, tại biển Thiên Cầm, việc tu sửa, chỉnh trang cơ sở kinh doanh cũng diễn ra sôi động.
Anh Lê Anh Tuấn - chủ nhà hàng Tuấn Phú Quý cho biết: “Chuẩn bị cho mùa du lịch 2026, chúng tôi đầu tư 800 triệu đồng để tu sửa mái che, hệ thống bếp, điện, đồng thời sắm mới bàn ghế, trang thiết bị phục vụ du khách. Chúng tôi mong dịp hè này, chính quyền và ngành du lịch tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí để thu hút du khách về với Thiên Cầm”. Hiện, anh Tuấn cũng đã ký hợp đồng với các chủ tàu, thuyền trên địa bàn để cung cấp hải sản tươi sống, phục vụ nhu cầu du khách trong mùa hè 2026.
Không chỉ các nhà hàng, nhiều dịch vụ lưu trú, giải trí cũng đang bắt đầu làm mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.
Anh Trần Xuân Vũ - chủ Beach Club Thiên Cầm cho biết: “Năm nay, chúng tôi sẽ mang đến nhiều trải nghiệm mới với không gian rộng hơn, nhiều hạng mục hiện đại, sang trọng. Mô hình này được học hỏi từ một số khu du lịch biển nổi tiếng, trong đó có Hạ Long (Quảng Ninh), đồng thời điều chỉnh cho phù hợp với Thiên Cầm. Hiện, chúng tôi đang vận chuyển thiết bị từ Hải Phòng về và sẽ triển khai lắp đặt trong vài ngày tới”.
Cùng với dịch vụ ăn uống, vui chơi, các cơ sở lưu trú cũng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng để đón đầu mùa du lịch. Tại KDL Xuân Thành (xã Tiên Điền), nhiều khách sạn mới dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong mùa hè này.
Ông Nguyễn Xuân Phúc - Giám đốc Khách sạn Hanvet cho biết: “Chúng tôi đang đốc thúc nhân công hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của Khách sạn Hanvet 3. Dự kiến, trước 30/4 sẽ đưa khách sạn vào phục vụ 160 phòng nghỉ đạt chuẩn 4 sao”.
Sự chủ động đầu tư, nâng cấp hạ tầng của các cơ sở kinh doanh đang mở ra những tín hiệu tích cực cho mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026. Du khách không chỉ được ngắm cảnh, tắm biển mà còn được trải nghiệm dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp, chất lượng hơn.
Sau những thiệt hại do thiên tai, những công trình mới tại các khu, điểm du lịch biển là minh chứng cho niềm tin và quyết tâm của người làm du lịch. Khi từng hạng mục được hoàn thành, từng dịch vụ được làm mới, du lịch biển Hà Tĩnh có cơ sở để tin vào một “mùa vàng” hút khách.

Sau những ảnh hưởng nặng nề của thiên tai năm 2025, việc các cơ sở kinh doanh chủ động tái thiết, nâng cấp hạ tầng là tín hiệu rất tích cực. Điều đó cho thấy niềm tin vào sự phục hồi của du lịch biển Hà Tĩnh. Năm 2026, khi du khách ngày càng chú trọng trải nghiệm và chất lượng dịch vụ, việc đầu tư bài bản, chuyên nghiệp sẽ quyết định sức cạnh tranh của các điểm đến. Hiệp hội cũng kỳ vọng, cùng với sự vào cuộc của chính quyền trong tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, mùa du lịch biển năm nay sẽ khởi sắc, thu hút đông đảo du khách.

Ông Hoàng Minh Mạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh

