Du lịch biển Hà Tĩnh: Đầu tư tiền tỷ đón “mùa vàng”

(Baohatinh.vn) - Gấp rút tái thiết, chỉnh trang cơ sở vật chất để đón khách, nhiều chủ nhà hàng, dịch vụ tại các khu, điểm du lịch biển Hà Tĩnh đang đặt niềm tin vào một mùa hè thắng lợi.
Tại bãi tắm Xuân Hải - Khu du lịch (KDL) biển Lộc Hà, hàng chục cơ sở kinh doanh đang tập trung xây mới, cải tạo nhà hàng.
Không chỉ Lộc Hà, tại biển Thiên Cầm, việc tu sửa, chỉnh trang cơ sở kinh doanh cũng diễn ra sôi động.
Ông Nguyễn Xuân Phúc - Giám đốc Khách sạn Hanvet cho biết: “Chúng tôi đang đốc thúc nhân công hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của Khách sạn Hanvet 3. Dự kiến, trước 30/4 sẽ đưa khách sạn vào phục vụ 160 phòng nghỉ đạt chuẩn 4 sao”.
Sau những ảnh hưởng nặng nề của thiên tai năm 2025, việc các cơ sở kinh doanh chủ động tái thiết, nâng cấp hạ tầng là tín hiệu rất tích cực. Điều đó cho thấy niềm tin vào sự phục hồi của du lịch biển Hà Tĩnh. Năm 2026, khi du khách ngày càng chú trọng trải nghiệm và chất lượng dịch vụ, việc đầu tư bài bản, chuyên nghiệp sẽ quyết định sức cạnh tranh của các điểm đến. Hiệp hội cũng kỳ vọng, cùng với sự vào cuộc của chính quyền trong tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, mùa du lịch biển năm nay sẽ khởi sắc, thu hút đông đảo du khách.
Ông Hoàng Minh Mạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh
Với không gian văn hóa truyền thống tôn nghiêm cùng kiến trúc đặc trưng, Văn Miếu Hà Tĩnh (phường Thành Sen) đang trở thành điểm đến lý tưởng thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh trong dịp đầu năm mới.
Tháng 9/1930, ngôi nhà của cụ Mai Kính ở thôn Bùi Xá, xã Việt Xuyên là nơi diễn ra Đại hội thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng toàn tỉnh.
Những ngày cận Tết, Thành Sen bừng sáng trong muôn ánh đèn rực rỡ. Phố phường được trang hoàng lung linh, không khí xuân lan tỏa khắp các tuyến đường, tạo nên diện mạo tươi mới và nhịp sống rộn ràng chào năm mới.
Khung cảnh yên bình với những vườn hoa đủ màu sắc, các điểm check in tràn ngập không khí Tết cổ truyền, cùng nhiều dịch vụ khuyến mãi hấp dẫn, Khu du lịch Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) sẵn sàng chào đón khách du xuân.