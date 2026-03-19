Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Về Hà Tĩnh

Điểm đến

Khám phá ngôi miếu cổ nằm trong vườn cọ hơn 100 tuổi

Ngọc Khánh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Di tích lịch sử - văn hoá miếu Mây ở xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) không chỉ là nơi thờ tự Thái uý Tô Hiến Thành mà còn là di tích ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của địa phương.

Từ tuyến tỉnh lộ 550 rẽ vào thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh), miếu Mây - nơi thờ Thái uý Tô Hiến Thành sở hữu vị trí thuận lợi. Giữa nhịp sống hiện đại, ngôi miếu vẫn giữ được vẻ trang nghiêm, trầm mặc, là điểm dừng chân quen thuộc của người dân và du khách khi tìm về không gian tâm linh yên bình.
Tương truyền, miếu Mây được xây dựng từ đầu thế kỷ XVII. Trải qua hàng trăm năm cùng nhiều biến động lịch sử, ngôi miếu vẫn tồn tại như một chứng nhân thời gian, lưu giữ những câu chuyện gắn với vùng đất và con người nơi đây.
Về với miếu Mây, du khách còn cảm nhận được sự bình yên, thư thái.
Năm 2017, di tích được trùng tu, tôn tạo với đầy đủ các hạng mục như cổng chính, tắc môn, hạ điện, trung điện, thượng điện và khu bái vọng tả - hữu, góp phần hoàn thiện tổng thể kiến trúc, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của người dân.
Kiến trúc mái ngói ngũ hài tạo nên nét đẹp cổ kính cho ngôi miếu.
Miếu Mây được lập để thờ và tưởng nhớ công ơn của Thái uý Tô Hiến Thành. Ông là người văn võ song toàn, đức trí kim ưu, dưới 2 triều vua Lý Anh Tông và vua Lý Cao Tông, ông đã trọn đời phò tá vua, vì dân vì nước, vì thế, được hậu thế kính trọng và tôn vinh.
Không gian bên trong miếu nổi bật với bố trí trang nghiêm, những nét chạm khắc tinh xảo.
Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử và văn hóa, năm 2018, miếu Mây được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận là di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh.
Nhìn từ trên cao, miếu Mây nổi bật giữa một “biển xanh” của cây cọ.

Dạo bước quanh miếu Mây, điểm nhấn là vườn cọ cổ hơn 100 năm tuổi. Nhiều cây có rêu phong phủ kín gốc, nhuốm màu thời gian và cũng là minh chứng lịch sử. Ông Lê Viết Tuấn, thủ từ miếu Mây cho biết: "Mặc dù theo thời gian, nhiều cây cọ đã già cỗi, nhưng hiện nay vẫn có cả trăm cây che bóng mát cho ngôi miếu cổ”.
Không chỉ mang giá trị tâm linh, miếu Mây còn gắn với nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng. Nơi đây từng treo cờ đỏ sao vàng trong cao trào cách mạng 1930–1931, là địa điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà (1974) cũng như các kỳ đại hội Chi bộ Toàn Lưu.
Ông Trần Bá Hoành (người áo xanh) - Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu cho biết: "Hằng năm, vào ngày 12/6 âm lịch, chính quyền địa phương, BQL di tích và Nhân dân tổ chức lễ giỗ Thái úy Tô Hiến Thành. Đây không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao của bậc tiền nhân mà còn là ngày hội văn hóa, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương".

Tin liên quan

Tags:

#Miếu Mây #Lịch sử #Hà Tĩnh #Di tích #Tín ngưỡng #Văn hóa #Điểm đến du lịch Hà Tĩnh

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Về nơi khởi nguồn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh

Tháng 9/1930, ngôi nhà của cụ Mai Kính ở thôn Bùi Xá, xã Việt Xuyên là nơi diễn ra Đại hội thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng toàn tỉnh. 
Khi mùa xuân về tiếng đàn Chưrabon, mang theo tiếng lòng của đồng bào Chứt (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) lại hòa quyện cùng nhịp thở của thiên nhiên, của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.
Những ngày cận Tết, Thành Sen bừng sáng trong muôn ánh đèn rực rỡ. Phố phường được trang hoàng lung linh, không khí xuân lan tỏa khắp các tuyến đường, tạo nên diện mạo tươi mới và nhịp sống rộn ràng chào năm mới.
Eo Lói - một eo biển tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ của biển trời, là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu trải nghiệm, khám phá và hòa mình vào vẻ đẹp của biển quê hương.
Ngã ba Đồng Lộc đã khoác lên mình diện mạo thắm sắc xuân, tạo sức hút mới mẻ cho khu di tích, đưa hình ảnh vùng đất anh hùng đến gần hơn với du khách thập phương.
Giữa miền sơn cước yên bình, thôn Hoa Sơn (xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) hiện lên với những con đường xanh sạch, những khu vườn trù phú và nhịp sống cộng đồng ấm áp.
Tết đến, Xuân về, chùa Đại Giác, xã Hương Phố (Hà Tĩnh) rực rỡ sắc hoa, mang lại cảm giác an yên cho bất cứ ai khi đặt chân đến...
Còn hơn 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ nhưng nhiều người dân Hà Tĩnh đã lên kế hoạch du xuân, trong đó xu hướng là đi gần, trải nghiệm vừa đủ, chi tiêu hợp lý.