Khám phá ngôi miếu cổ nằm trong vườn cọ hơn 100 tuổi

(Baohatinh.vn) - Di tích lịch sử - văn hoá miếu Mây ở xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) không chỉ là nơi thờ tự Thái uý Tô Hiến Thành mà còn là di tích ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của địa phương.
Năm 2017, di tích được trùng tu, tôn tạo với đầy đủ các hạng mục như cổng chính, tắc môn, hạ điện, trung điện, thượng điện và khu bái vọng tả - hữu, góp phần hoàn thiện tổng thể kiến trúc, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của người dân.
Miếu Mây được lập để thờ và tưởng nhớ công ơn của Thái uý Tô Hiến Thành. Ông là người văn võ song toàn, đức trí kim ưu, dưới 2 triều vua Lý Anh Tông và vua Lý Cao Tông, ông đã trọn đời phò tá vua, vì dân vì nước, vì thế, được hậu thế kính trọng và tôn vinh.
Không gian bên trong miếu nổi bật với bố trí trang nghiêm, những nét chạm khắc tinh xảo.
Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử và văn hóa, năm 2018, miếu Mây được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận là di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh.
Dạo bước quanh miếu Mây, điểm nhấn là vườn cọ cổ hơn 100 năm tuổi. Nhiều cây có rêu phong phủ kín gốc, nhuốm màu thời gian và cũng là minh chứng lịch sử. Ông Lê Viết Tuấn, thủ từ miếu Mây cho biết: "Mặc dù theo thời gian, nhiều cây cọ đã già cỗi, nhưng hiện nay vẫn có cả trăm cây che bóng mát cho ngôi miếu cổ”.
