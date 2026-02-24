Du lịch Hà Tĩnh mở ra những kỳ vọng mới

Nhìn lại kỳ nghỉ Tết năm nay, dễ nhận thấy, lượng khách du xuân tại Hà Tĩnh bắt đầu tăng ngay từ những ngày đầu năm mới. Dù mưa phùn, nhiệt độ thấp kéo dài, nhiều điểm đến văn hóa tâm linh và sinh thái vẫn duy trì không khí nhộn nhịp.

Du khách "đội mưa" du xuân chùa Hương Tích trong ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ.

Tại chùa Hương Tích, đền Chợ Củi hay khu du lịch Đá Bạc Eco, dòng người hành hương, tham quan và du xuân diễn ra liên tục. Không còn cảnh phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết như trước, nhiều du khách vẫn lựa chọn Hà Tĩnh như điểm đến đầu năm để cầu bình an và tận hưởng không khí lễ hội truyền thống.

Những tấm ô lớn được che chắn cho du khách dâng hương tại đền Chợ Củi (Ảnh chụp sáng mùng 3 Tết).

Điểm đáng chú ý của mùa du lịch Tết Bính Ngọ không chỉ nằm ở con số du khách mà còn ở cách các địa phương và đơn vị quản lý điểm đến chủ động thích ứng. Hệ thống mái che được bổ sung tại khu vực hành lễ, xe điện trung chuyển miễn phí được bố trí linh hoạt, lực lượng hướng dẫn và hỗ trợ du khách tăng cường tại các điểm đông người… giúp hành trình du xuân của du khách thuận lợi hơn.

Xe điện miễn phí đưa đón khách chu đáo từ trong nhà điều hành lên điểm dâng hương đền Chợ Củi trong tiết trời mưa rét sáng mùng 3 Tết.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, đền Chợ Củi đã đón hơn 35 nghìn lượt khách. Ông Phan Duy Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân cho biết: “Ngay từ trước Tết, chúng tôi đã chuẩn bị các phương án đón khách từ sớm. Trong đó, chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và tích cực hỗ trợ du khách, nhất là trong thời tiết những ngày mưa, nhờ đó hoạt động du xuân diễn ra an toàn, thông suốt”.

Nếu đền Chợ Củi cho thấy sự linh hoạt trong thích ứng thì tại chùa Hương Tích, sức hút của một điểm đến tâm linh hàng đầu Hà Tĩnh tiếp tục được khẳng định rõ nét.

Toàn cảnh Lễ khai hội chùa Hương Tích, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2026.

Ngày mùng 6 Tết, thời điểm diễn ra lễ khai hội mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh, khu du lịch này đón gần 10 nghìn lượt khách. Tổng lượng khách trong cả kỳ nghỉ đạt khoảng 35 nghìn lượt.

Hình ảnh dòng người xếp hàng tại ga xe điện, 35 xe điện hoạt động liên tục, hệ thống cáp treo vận hành hết công suất đưa du khách lên chùa chính đã tạo nên không khí lễ hội sôi động nhưng vẫn đảm bảo trật tự, an toàn. Điều đó cho thấy niềm tin của du khách đối với điểm đến ngày càng được củng cố.

Du khách xếp hàng dài trong khi 35 xe điện hoạt động hết công suất tại chùa Hương Tích trong ngày mùng 5 và mùng 6 Tết.

Theo ông Nguyễn Tiến Trình – Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Thành Sen cho biết: “Kỳ nghỉ Tết quà qua thêm một lần nữa khẳng định thế mạnh du lịch văn hóa tâm linh của Hà Tĩnh. Trong đó, chùa Hương Tích là điểm đến hấp dẫn du khách, nhất là du khách ngoại tỉnh. Kết quả đó, ngoài tiềm năng, lợi thế sẵn có của điểm đến, có thể thấy thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương đã có sự quan tâm trong xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường dịch vụ. Tuy nhiên, từ thực tiễn kỳ nghỉ vừa qua, lượng khách về chùa Hương Tích tăng đột biến khiến nhiều lúc dịch vụ quá tải”.

Đoàn du khách đến từ nước Nga khám phá chùa Hương Tích trong sáng mùng 6 Tết.

Không chỉ các điểm du lịch trọng điểm, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh còn tổ chức lễ hội truyền thống, hoạt động văn hóa – thể thao đầu xuân, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch và kéo dài thời gian trải nghiệm của du khách.

Theo thống kê của Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, toàn tỉnh đón hơn 210 nghìn lượt khách tham quan, trong đó có hơn 35 nghìn lượt khách lưu trú (355 lượt khách quốc tế).

Ngã ba Đồng Lộc và khu du lịch Đá Bạc Eco là một trong những địa chỉ thu hút nhiều du khách.

Nhìn lại kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, điều đáng ghi nhận không chỉ là lượng khách tăng trưởng mà còn là sự thay đổi trong tư duy làm du lịch. Từ chính quyền địa phương đến doanh nghiệp, từ công tác tổ chức lễ hội đến phục vụ du khách đều cho thấy sự chuyển biến theo hướng chuyên nghiệp và chủ động hơn.

Những tín hiệu tích cực ấy góp phần tạo đà cho du lịch tỉnh nhà trong năm 2026, qua đó khẳng định Hà Tĩnh là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch khu vực Bắc Trung Bộ.

Các lễ hội quy mô cấp xã cũng góp phần thu hút du khách, người dân tham gia. Ảnh: Lễ hội Tìm trâu và mở cửa rừng năm 2026 của xã Cẩm Hưng.