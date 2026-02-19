Hấp dẫn màn tranh tài đua thuyền trên sông Minh

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Minh diễn ra thường niên vào ngày mùng 3 và 4 tháng Giêng, là dịp để bà con giao lưu, gặp gỡ đầu xuân và cầu một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Đây là nét đẹp văn hóa đang được các thế hệ con cháu ở Trung Lương (phường Bắc Hồng Lĩnh) gìn giữ và phát huy; qua đó góp phần khơi nguồn sáng tạo, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, cùng nhau rèn luyện sức khỏe, xây dựng đời sống mới.

Theo Ban Tổ chức, chiều nay và sáng mai mùng 4 Tết (20/2), các giải đua thuyền tiếp tục diễn ra.

Lễ bế mạc, trao giải sẽ được tổ chức vào chiều ngày mùng 4 Tết (20/2).