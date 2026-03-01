Hotline: 02393.693.427
Hơn 5 vạn lượt người trẩy hội chùa Hương Tích - Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau hơn một tuần khai hội, chùa Hương Tích (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo du khách thập phương về tham quan, vãn cảnh.

bqbht_br_1.jpg
Ghi nhận trong sáng 1/3 (ngày 13 tháng Giêng, năm Bính Ngọ), hàng ngàn du khách thập phương từ trong và ngoài tỉnh tiếp tục hành hương về chùa Hương Tích (ở xã Can Lộc).
﻿bqbht_br_3-9656.jpg
bqbht_br_2.jpg﻿
Từ đầu buổi sáng, bãi đỗ xe của khu du lịch đã xếp dày hàng trăm chiếc ôtô của khách tham quan.
bqbht_br_5.jpg
bqbht_br_6.jpg
bqbht_br_6a.jpg
Dòng người nhộn nhịp nối nhau qua cổng soát vé.
bqbht_br_a1.jpg
Tại nhà ga xe điện, dòng người xếp hàng dài đợi phương tiện.
bqbht_br_a2.jpg
bqbht_br_a3.jpg
Chị Nguyễn Thị Duyên (du khách Thanh Hóa) cho biết: "So với nhiều năm trước, về chùa Hương Tích dịp này, mọi thứ khang trang hơn rất nhiều, dịch vụ di chuyển thuận tiện. Dù khách đông nhưng công tác sắp xếp của đơn vị quản lý đảm bảo trật tự, không có cảnh chen lấn, ai mạnh nấy đi nên chúng tôi cảm thấy thoải mái".
bqbht_br_a4.jpg
Dịch vụ xe điện với 35 phương tiện hoạt động hết công suất. Dù nhu cầu khách cao nhưng mỗi chuyến xe vẫn đảm bảo số lượng đúng quy định, giúp du khách vừa di chuyển vừa có không gian ngắm cảnh non nước thắng cảnh "Hoan Châu đệ nhất danh lam".
bqbht_br_a5.jpg
Thời tiết nắng ấm, bước chân trẩy hội chùa Hương Tích của du khách càng thêm rộn ràng.
bqbht_br_a7.jpg
Về chùa Hương Tích dịp này, bên cạnh dâng hương, cầu bình an dịp đầu năm mới...
bqbht_br_a6.jpg
... du khách còn được hướng dẫn viên của đơn vị lữ hành thuyết minh giới thiệu về nguồn gốc, sự tích về ngôi cổ tự có tuổi đời trên 700 năm. Trong ảnh: Hướng dẫn viên Công ty du lịch Thành Sen (Hà Tĩnh) thuyết minh cho du khách về truyền thuyết công chúa Diệu Thiện tu hành đắc đạo tại chùa Hương Tích hàng ngàn năm trước.
bqbht_br_a8.jpg
Bà Hoàng Thị Bình - cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Can Lộc (quản lý KDL chùa Hương Tích) cho biết: "Trong ngày 28/2 và buổi sáng 1/3, KDL chùa Hương Tích đã đón gần 10.000 lượt khách, nâng tổng số lượng khách từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay lên trên 51.000 lượt. Lượng khách tăng khoảng 40% so cùng kỳ năm ngoái, song, do có sự chuẩn bị chu đáo nên các hoạt động đón tiếp, công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường luôn được đảm bảo".

Thành Sen lung linh đón Tết

Thành Sen lung linh đón Tết

Những ngày cận Tết, Thành Sen bừng sáng trong muôn ánh đèn rực rỡ. Phố phường được trang hoàng lung linh, không khí xuân lan tỏa khắp các tuyến đường, tạo nên diện mạo tươi mới và nhịp sống rộn ràng chào năm mới.
Eo Lói - vẻ đẹp nguyên sơ "gọi" bước chân khám phá

Eo Lói - vẻ đẹp nguyên sơ "gọi" bước chân khám phá

Eo Lói - một eo biển tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ của biển trời, là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu trải nghiệm, khám phá và hòa mình vào vẻ đẹp của biển quê hương.
Rộn ràng sắc xuân ở Ngã ba Đồng Lộc

Rộn ràng sắc xuân ở Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc đã khoác lên mình diện mạo thắm sắc xuân, tạo sức hút mới mẻ cho khu di tích, đưa hình ảnh vùng đất anh hùng đến gần hơn với du khách thập phương.
Bình yên miền sơn cước Hoa Sơn

Bình yên miền sơn cước Hoa Sơn

Giữa miền sơn cước yên bình, thôn Hoa Sơn (xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) hiện lên với những con đường xanh sạch, những khu vườn trù phú và nhịp sống cộng đồng ấm áp.
Bình yên nơi chùa Đại Giác

Bình yên nơi chùa Đại Giác

Tết đến, Xuân về, chùa Đại Giác, xã Hương Phố (Hà Tĩnh) rực rỡ sắc hoa, mang lại cảm giác an yên cho bất cứ ai khi đặt chân đến...
Tết này, người dân Hà Tĩnh du xuân ở đâu?

Tết này, người dân Hà Tĩnh du xuân ở đâu?

Còn hơn 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ nhưng nhiều người dân Hà Tĩnh đã lên kế hoạch du xuân, trong đó xu hướng là đi gần, trải nghiệm vừa đủ, chi tiêu hợp lý.
Thành Sen - tầm vóc mới của trái tim đô thị Hà Tĩnh

Thành Sen - tầm vóc mới của trái tim đô thị Hà Tĩnh

Từ vùng đất giàu trầm tích lịch sử, phường Thành Sen đang chuyển mình mạnh mẽ với những công trình khang trang, hiện đại, có tính biểu tượng cao, góp phần khẳng định vị thế đô thị trung tâm Hà Tĩnh.
Về Phúc Trạch, "chạm" vào nghề hương trầm truyền thống

Về Phúc Trạch, "chạm" vào nghề hương trầm truyền thống

Phúc Trạch (Hà Tĩnh)- làng nghề gắn liền với những cây dó trầm, cũng là nơi làm nên những nén hương trầm truyền thống. Những ngày cuối năm, làng quê này lại rộn ràng hơn khi nghề làm hương trầm bước vào mùa tất bật nhất.