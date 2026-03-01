Hơn 5 vạn lượt người trẩy hội chùa Hương Tích - Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau hơn một tuần khai hội, chùa Hương Tích (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo du khách thập phương về tham quan, vãn cảnh.
Từ đầu buổi sáng, bãi đỗ xe của khu du lịch đã xếp dày hàng trăm chiếc ôtô của khách tham quan.
Dòng người nhộn nhịp nối nhau qua cổng soát vé.
Chị Nguyễn Thị Duyên (du khách Thanh Hóa) cho biết: "So với nhiều năm trước, về chùa Hương Tích dịp này, mọi thứ khang trang hơn rất nhiều, dịch vụ di chuyển thuận tiện. Dù khách đông nhưng công tác sắp xếp của đơn vị quản lý đảm bảo trật tự, không có cảnh chen lấn, ai mạnh nấy đi nên chúng tôi cảm thấy thoải mái".
Những ngày cận Tết, Thành Sen bừng sáng trong muôn ánh đèn rực rỡ. Phố phường được trang hoàng lung linh, không khí xuân lan tỏa khắp các tuyến đường, tạo nên diện mạo tươi mới và nhịp sống rộn ràng chào năm mới.
Khung cảnh yên bình với những vườn hoa đủ màu sắc, các điểm check in tràn ngập không khí Tết cổ truyền, cùng nhiều dịch vụ khuyến mãi hấp dẫn, Khu du lịch Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) sẵn sàng chào đón khách du xuân.
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với kỳ nghỉ dài ngày nhất trong năm, cũng là lúc du lịch Hà Tĩnh bước vào cao điểm của mùa du lịch văn hóa tâm linh. Đây chính là thời điểm “chạy đà” quan trọng cho tăng trưởng của ngành trong năm mới.
Phúc Trạch (Hà Tĩnh)- làng nghề gắn liền với những cây dó trầm, cũng là nơi làm nên những nén hương trầm truyền thống. Những ngày cuối năm, làng quê này lại rộn ràng hơn khi nghề làm hương trầm bước vào mùa tất bật nhất.