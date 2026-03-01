Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Về Hà Tĩnh

Điểm đến

Đông đảo người dân tri ân Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Văn Chung
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Dâng hương tại Khu mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở các xã Hương Sơn và Sơn Giang (Hà Tĩnh), đông đảo người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân những đóng góp to lớn của Đại danh y đối với nền y học và văn học nước nhà.

bqbht_br_bt2.jpg
Thời điểm này, tại Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông (thôn Bảo Thượng, xã Sơn Giang) đã có hàng trăm đoàn khách tới dâng hương tưởng nhớ Đại danh y Lê Hữu Trác.
bqbht_br_bt5.jpg
bqbht_br_bt3.jpg
Trong không khí trang nghiêm và thành kính, cán bộ cùng Nhân dân các địa phương đã kính cẩn dâng hương tưởng niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao, đóng góp của Đại danh y.
bt12.jpg
Trước anh linh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, mỗi người đều thành tâm, nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống, đem tâm sức và trí tuệ góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
bqbht_br_643880808-122160892562935450-8803719165239553808-n.jpg
Nhiều người dân cũng tranh thủ chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm khi trở về quê mẹ Hải Thượng Lãn Ông.
bqbht_br_img-1025.jpg
Tại Khu mộ Hải Thượng Lãn Ông ở thôn Hải Thượng (xã Hương Sơn), đông đảo người dân và du khách thập phương cũng đã về dâng hương, bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Đại danh y Lê Hữu Trác.
bqbht_br_ht5.jpg
bqbht_br_ht2.jpg
Dòng người đến thắp hương, tưởng niệm Hải Thượng Lãn Ông tại khu mộ thuộc xã Hương Sơn.
bqbht_br_ht3.jpg
bqbht_br_ht1.jpg
Không chỉ là dịp tưởng niệm, đây còn là hành trình về nguồn, để mỗi người thêm hiểu và tự hào về truyền thống nhân nghĩa, y đức sáng ngời mà Đại danh y để lại cho hậu thế.
bqbht_br_ht4.jpg
Đối với các em nhỏ, việc được dâng hương và tưởng niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là cơ hội để các em hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Đại danh y, từ đó bồi đắp niềm tự hào và lòng kính trọng đối với tài năng, đức độ cùng những cống hiến lớn lao của bậc tiền nhân.
bqbht_br_img-1012.jpg
Nhiều du khách cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa tại khuôn viên khu mộ, lưu giữ kỷ niệm trong chuyến hành hương về vùng đất giàu truyền thống.
bqbht_br_ht8.jpg
Du khách còn dành thời gian tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và những mặt hàng nông nghiệp tiêu biểu của các địa phương. Hoạt động không chỉ góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương mà còn tạo cơ hội kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị kinh tế cho bà con nông dân.

Tin liên quan

Tags:

#Hải Thượng Lãn Ông #Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông

Chủ đề Lễ hội

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Thành Sen lung linh đón Tết

Thành Sen lung linh đón Tết

Những ngày cận Tết, Thành Sen bừng sáng trong muôn ánh đèn rực rỡ. Phố phường được trang hoàng lung linh, không khí xuân lan tỏa khắp các tuyến đường, tạo nên diện mạo tươi mới và nhịp sống rộn ràng chào năm mới.
Eo Lói - vẻ đẹp nguyên sơ "gọi" bước chân khám phá

Eo Lói - vẻ đẹp nguyên sơ "gọi" bước chân khám phá

Eo Lói - một eo biển tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ của biển trời, là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu trải nghiệm, khám phá và hòa mình vào vẻ đẹp của biển quê hương.
Rộn ràng sắc xuân ở Ngã ba Đồng Lộc

Rộn ràng sắc xuân ở Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc đã khoác lên mình diện mạo thắm sắc xuân, tạo sức hút mới mẻ cho khu di tích, đưa hình ảnh vùng đất anh hùng đến gần hơn với du khách thập phương.
Bình yên miền sơn cước Hoa Sơn

Bình yên miền sơn cước Hoa Sơn

Giữa miền sơn cước yên bình, thôn Hoa Sơn (xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) hiện lên với những con đường xanh sạch, những khu vườn trù phú và nhịp sống cộng đồng ấm áp.
Bình yên nơi chùa Đại Giác

Bình yên nơi chùa Đại Giác

Tết đến, Xuân về, chùa Đại Giác, xã Hương Phố (Hà Tĩnh) rực rỡ sắc hoa, mang lại cảm giác an yên cho bất cứ ai khi đặt chân đến...
Tết này, người dân Hà Tĩnh du xuân ở đâu?

Tết này, người dân Hà Tĩnh du xuân ở đâu?

Còn hơn 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ nhưng nhiều người dân Hà Tĩnh đã lên kế hoạch du xuân, trong đó xu hướng là đi gần, trải nghiệm vừa đủ, chi tiêu hợp lý.