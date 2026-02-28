Hotline: 02393.693.427
Phó Thủ tướng dâng hương tưởng niệm 235 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Văn Chung
(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao, đóng góp to lớn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền y học, văn hóa nước nhà và thế giới.

bqbht_br_13.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác dâng hương tại khu mộ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở thôn Hải Thượng (xã Hương Sơn).

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Hà Tĩnh, chiều 28/2, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến dâng hương tưởng niệm 235 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1791-2026) tại Khu mộ Đại danh y thuộc thôn Hải Thượng (xã Hương Sơn).

Đi cùng đoàn có đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía Hà Tĩnh có các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

bqbht_br_img-0922-copy.jpg
bqbht_br_img-0938-copy.jpg
Trước anh linh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các thành viên trong đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của Đại danh y cho nền y học, văn hóa dân tộc và nhân loại. Đồng thời, nguyện hứa tiếp tục kế thừa, bảo tồn và phát triển sự nghiệp mà Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác để lại trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
bqbht_br_img-0989-copy.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của các địa phương thuộc huyện Hương Sơn cũ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà động viên các chủ cơ sở mạnh dạn mở rộng sản xuất, đầu tư máy móc và kỹ thuật hiện đại vào chế biến sâu các sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng và giá trị kinh tế.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà động viên các chủ cơ sở mạnh dạn mở rộng sản xuất, đầu tư máy móc và kỹ thuật hiện đại vào chế biến sâu các sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng và giá trị kinh tế.

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác còn có tên gọi là Lê Hữu Huân - sinh ngày 27/12/1724 tại tỉnh Hưng Yên. Thân phụ của ông là Tiến sĩ Lê Hữu Mưu, từng làm quan đến chức Hữu Thị lang Bộ Công; sau khi mất được sắc phong hàm Thượng thư. Thân mẫu là cụ Bùi Thị Thưởng, quê ở xã Sơn Giang (Hà Tĩnh).

Thuở nhỏ, Lê Hữu Trác nổi tiếng thông minh. Ông từng theo nghiệp kinh sử, rồi tham gia quân ngũ với hoài bão đem tài năng phục vụ triều đình. Tuy nhiên, trước sự rối ren của xã hội phong kiến thời Lê - Trịnh, ông đã quyết định rời xa kinh thành Thăng Long để về quê mẹ ở xã Sơn Giang. Với lòng yêu thương con người, trí tuệ uyên bác, ông đã dành thời gian hơn 40 năm ở quê mẹ để tìm tòi, nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm, nâng tầm lý luận về y đức, y lý, y thuật và dược học Việt Nam, đưa nền y học Việt Nam ngang tầm với nền y học thế giới.

Cùng với viết sách, trị bệnh, cứu người, ông mở trường đào tạo, thành lập hội y để kết nối các thầy thuốc. Lòng nhân ái, tài năng, tư tưởng vượt thời đại của Hải Thượng Lãn Ông đã lan truyền đến kinh thành Thăng Long. Năm Nhâm Dần 1782, Chúa Trịnh triệu ông vào cung để chữa bệnh cho hoàng tộc. Trong thời gian ở kinh thành, ông đã hoàn thành tác phẩm "Thượng kinh ký sự". Tác phẩm đã khắc họa rõ nét chân dung một nhân cách cao đẹp, không màng danh lợi, tất cả vì sinh mệnh con người của đại danh y.

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác qua đời vào ngày rằm tháng Giêng năm Tân Hợi 1791, hưởng thọ 67 tuổi. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là tấm gương sáng ngời về y đức, trí tuệ và tinh thần cống hiến, để lại cho đời những giá trị trường tồn, góp phần làm rạng danh nền y học dân tộc và lan tỏa giá trị văn hóa, con người Việt Nam với bạn bè thế giới.

