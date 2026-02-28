Phát huy vai trò người cao tuổi trong phát triển KT-XH và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI - đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường, xã: Hoành Sơn, Vũng Áng, Sông Trí, Hải Ninh, Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Anh, Kỳ Xuân, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Yên Hoà, Cẩm Bình, Cẩm Duệ, Thạch Lạc, Đồng Tiến, Thạch Khê, Thạch Xuân.

Với sự quan tâm ủng hộ, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam đã tín nhiệm giới thiệu tôi, đại diện cho gần 17 triệu người cao tuổi Việt Nam tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI tại quê hương Hà Tĩnh, nơi tôi được sinh ra, lớn lên, học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Hơn 40 năm công tác tại tỉnh nhà qua nhiều chức vụ khác nhau và gần 11 năm công tác ở Trung ương, tôi luôn đề cao trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy với công việc. Mỗi giai đoạn, mỗi lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công là một chặng đường phấn đấu, cống hiến, được gần dân, sát dân, hiểu dân và học hỏi từ Nhân dân. Đặc biệt, quá trình đó luôn nhận được sự yêu thương đùm bọc, tin tưởng, giúp đỡ tận tình của Nhân dân tỉnh nhà. Nay được về quê hương tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI, tôi nhận thức sâu sắc đây là niềm vinh dự lớn lao đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước Nhân dân Hà Tĩnh và người cao tuổi cả nước.

Ông Nguyễn Thanh Bình tham dự hội nghị gặp mặt những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2026-2031 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức vào chiều 26/2.

Nhân dịp đầu Xuân năm mới, cho phép tôi thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội người Cao tuổi Việt Nam và tình cảm cá nhân xin trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu cử tri lời chúc mừng tốt đẹp nhất! Chúc các đồng chí cùng toàn thể đại biểu cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI, tôi xin cam kết tiếp tục cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm và tiếp cận những tư duy mới để tham mưu, đề xuất, tổ chức, thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ của người ĐBQH như sau:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, liên hệ chặt chẽ, tiếp nhận ý kiến từ cử tri và tham gia đầy đủ, có chất lượng các kỳ họp/hoạt động của Quốc hội; tích cực nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng các luật liên quan đến an sinh xã hội, người cao tuổi, y tế, bảo hiểm, giảm nghèo bền vững…

Thứ hai, chủ động đề xuất, kiến nghị để từng bước hoàn thiện chính sách bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi theo hướng mở rộng diện bao phủ trợ cấp xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, phát triển mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại thôn xóm, khuyến khích người cao tuổi tham gia đóng góp phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, trật tự an toàn xã hội và đối ngoại giao lưu Nhân dân.

Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2026 - 2030.

Thứ ba, tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách đối với người cao tuổi, các đối tượng yếu thế và những nơi còn nhiều khó khăn; phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Thứ tư, duy trì tiếp xúc cử tri thường xuyên; thiết lập các kênh tiếp nhận thông tin đa dạng; công khai kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, mặt trận tổ quốc và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Thứ năm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống gương mẫu, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; không ngừng học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Thanh Bình trong chương trình trao quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thành Sen vào tháng 2/2026.

Với cương vị người đứng đầu tổ chức Hội Người cao tuổi Việt Nam, tôi quan tâm các nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về người cao tuổi và chủ động tham mưu xây dựng các chính sách để thích ứng với già hóa dân số đang diễn ra rất nhanh ở Việt Nam. Kiến nghị rà soát, bổ sung chính sách trợ cấp xã hội, BHXH, BHYT theo hướng mở rộng diện bao phủ, nhất là những đối tượng dễ bị tổn thương, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ hai, đề xuất cấp ủy, chính quyền, mặt trận các cấp từ Trung ương đến cơ sở quan tâm chỉ đạo xây dựng tổ chức hội người cao tuổi các cấp vững mạnh để người cao tuổi tiếp tục phát huy hào khí Diên Hồng đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của quê hương đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; chỉ đạo xây dựng, phát triển các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, hệ thống chăm sóc dài hạn, ngắn hạn tại cộng đồng, khuyến khích xã hội hóa dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Thành lập các mô hình, trung tâm chăm sóc người cao tuổi, xây dựng làng hạnh phúc… tại các địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người cao tuổi.

Thứ ba, đề xuất Chính phủ chỉ đạo triển khai lồng ghép nội dung già hóa dân số vào các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thứ tư, phối hợp với ngành y tế nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân nói chung, người cao tuổi nói riêng. Tăng cường năng lực y tế cơ sở; tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Phát triển mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Đẩy mạnh truyền thông, tư vấn phòng bệnh, chữa bệnh, nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe chủ động tại khu dân cư, tại gia đình.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam do ông Nguyễn Thanh Bình làm trưởng đoàn trao quà tri ân các thương, bệnh binh, gia đình chính sách tại xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh (tháng 7/2025).

Thứ năm, phát huy vai trò người cao tuổi trong phát triển KT-XH và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Thực hiện giám sát, phản biện xã hội và các chế độ chính sách nói chung, chế độ chính sách cho người cao tuổi nói riêng, kịp thời kiến nghị, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở góp phần tạo sự phát triển nhanh, bền vững, tăng cường nhân rộng Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến phong trào tuổi cao, gương sáng.

Với tinh thần trách nhiệm, tôi sẽ nỗ lực hết mình, nói đi đôi với làm, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; phản ánh trung thực, đầy đủ ý kiến Nhân dân đến Quốc hội; đồng thời tích cực tham gia xây dựng chính sách vì sự phát triển bền vững của tỉnh Hà Tĩnh và đất nước.

Tại diễn đàn quan trọng này, tôi mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ của cử tri tỉnh nhà trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI.