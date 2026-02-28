Cán bộ, đảng viên Đảng ủy UBND tỉnh tích cực hưởng ứng thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử

Chi bộ cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức lễ phát động và hưởng ứng cuộc thi.

Cuộc thi do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức từ 27/2-15/3/2026. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn, Báo Đại biểu nhân dân (https://daibieunhandan.vn), cổng Thông tin điện tử Quốc hội và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi.

Nội dung cuộc thi tập trung vào các thành tựu 80 năm của Quốc hội Việt Nam; những dấu ấn lịch sử và định hướng đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới; công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và lan tỏa tinh thần ngày hội bầu cử trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Theo thể lệ, cuộc thi được tổ chức trong 2 tuần: tuần thứ nhất từ ngày 27/2 - 8/3; tuần thứ hai từ ngày 9/3 - 15/3/2026.

Các cán bộ, đảng viên tích cực tham gia thi trực tuyến.

Tích cực hưởng ứng cuộc thi, Đảng ủy UBND tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tham gia thi; Chi bộ cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy UBND tỉnh cũng tổ chức lễ phát động và hưởng ứng cuộc thi.

Đồng thời thông tin, thể lệ, đường link thi trực tuyến được liên kết, chia sẻ trên Trang thông tin điện tử, fanpage Đảng bộ UBND tỉnh Hà Tĩnh và trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ để cán bộ, đảng viên tiện tham gia.

Dịp này, Chi bộ cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy UBND tỉnh cũng tổ chức sinh hoạt chuyên đề về cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.

Nội dung sinh hoạt tập trung quán triệt các văn bản chỉ đạo, làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn, nắm chắc kiến thức, hiểu đúng các câu hỏi và tham gia dự thi đạt kết quả cao.

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Sở Tư pháp hưởng ứng cuộc thi.

Theo thống kê sơ bộ, hiện nay, hầu hết các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh đều đã và đang hưởng ứng, tham gia cuộc thi. Kết quả cuộc thi được thống kê theo tuần. Đảng ủy UBND tỉnh cũng khuyến khích các cơ quan, đơn vị có các hình thức biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng và tham gia hiệu quả cuộc thi.