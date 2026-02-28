Cán bộ, đảng viên Đảng ủy UBND tỉnh tích cực hưởng ứng thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử

(Baohatinh.vn) - Tích cực hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, Đảng ủy UBND tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tham gia.
Cuộc thi do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức từ 27/2-15/3/2026. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn, Báo Đại biểu nhân dân (https://daibieunhandan.vn), cổng Thông tin điện tử Quốc hội và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi.
Nội dung cuộc thi tập trung vào các thành tựu 80 năm của Quốc hội Việt Nam; những dấu ấn lịch sử và định hướng đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới; công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và lan tỏa tinh thần ngày hội bầu cử trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Theo thể lệ, cuộc thi được tổ chức trong 2 tuần: tuần thứ nhất từ ngày 27/2 - 8/3; tuần thứ hai từ ngày 9/3 - 15/3/2026.
Tích cực hưởng ứng cuộc thi, Đảng ủy UBND tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tham gia thi; Chi bộ cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy UBND tỉnh cũng tổ chức lễ phát động và hưởng ứng cuộc thi.
Đồng thời thông tin, thể lệ, đường link thi trực tuyến được liên kết, chia sẻ trên Trang thông tin điện tử, fanpage Đảng bộ UBND tỉnh Hà Tĩnh và trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ để cán bộ, đảng viên tiện tham gia.
Không dừng lại ở đó, dịp này, Chi bộ cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy UBND tỉnh cũng tổ chức sinh hoạt chuyên đề về cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp.
Nội dung sinh hoạt tập trung quán triệt các văn bản chỉ đạo, làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn, nắm chắc kiến thức, hiểu đúng các câu hỏi và tham gia dự thi đạt kết quả cao.
Theo thống kê sơ bộ, hiện nay, hầu hết các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh đều đã và đang hưởng ứng, tham gia cuộc thi. Kết quả cuộc thi được thống kê theo tuần. Đảng ủy UBND tỉnh cũng khuyến khích các cơ quan, đơn vị có các hình thức biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng và tham gia hiệu quả cuộc thi.
Trong dòng chảy chung của đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác tuyên giáo và dân vận ở Hà Tĩnh tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng, tạo sự thống nhất về tư tưởng, củng cố niềm tin và khơi dậy sức mạnh đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân.
Trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt”, quyết định sự thành bại của mọi nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với công tác cán bộ càng trở nên bức thiết, đòi hỏi tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm chính trị cao hơn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở có uy tín, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh niềm tin và khí thế được bồi đắp từ thành công của Đại hội XIV của Đảng là động lực to lớn để Hà Tĩnh chủ động cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các định hướng chiến lược, tạo bước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới.
Việc xếp hạng Di tích quốc gia Mộ Tổng Bí thư Trần Phú và Mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập, bổ sung vào các khu lưu niệm đã xếp hạng di tích quốc gia là cơ sở quan trọng để Hà Tĩnh tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản của các vị tiền bối cách mạng.
Đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong bối cảnh nhiều dự án tu bổ, tôn tạo đang được triển khai, ban quản lý các khu di tích cùng nhà thầu đang nỗ lực thi công, đồng thời chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân về dâng hương, tri ân các Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập.
Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, để Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thực chất, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, ngành cần biến nghị quyết thành chính sách thiết thực, chuyển hóa kịp thời, đồng bộ, nhất quán thành hệ thống cơ chế, chính sách của pháp luật khả thi, ổn định và minh bạch.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết Trung ương sẽ sửa đổi, bổ sung Quy định thi hành Điều lệ Đảng trong năm 2026, chuẩn bị các bước để sửa Điều lệ Đảng và Cương lĩnh chính trị tại Đại hội XV.
Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ những quan điểm lớn về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trước yêu cầu mới, từng địa phương, tổ chức cơ sở Đảng cần khẩn trương hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.
Ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử mang lại nhiều tiện ích trong quản lý, sinh hoạt Đảng. Tuy nhiên, với đảng viên cao tuổi thuộc khu vực nông thôn trên địa bàn Hà Tĩnh, việc tiếp cận và sử dụng ứng dụng này vẫn đang là rào cản không nhỏ, khiến hiệu quả triển khai chưa như kỳ vọng.
Ngày 5/2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.
Những bài viết gần đây của Tổng Bí thư Tô Lâm đang trở thành chất liệu sinh hoạt chính trị quan trọng, được nhiều tổ chức đảng trên địa bàn Hà Tĩnh lựa chọn để tổ chức sinh hoạt chuyên đề, quán triệt và lan tỏa tinh thần tới đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025, tỉnh Hà Tĩnh có 2 bí thư chi bộ được vinh danh, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh nhận bằng khen tập thể và 1 giải C viết về xây dựng Đảng.
Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), sáng 3/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi đảng tặng đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong dòng chảy của lịch sử dân tộc Việt Nam, mùa Xuân không chỉ là sự khởi đầu mà còn là biểu tượng của những bước ngoặt trọng đại, những quyết định mang tầm vóc lịch sử, gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.