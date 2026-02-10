Phát triển Đảng - khơi dậy khát vọng cống hiến trong học sinh

Hòa trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, những ngày này, các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đang sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm bồi dưỡng lý tưởng, giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh. Thông qua các chuyên đề sinh hoạt, hoạt động trải nghiệm, tinh thần yêu nước, niềm tự hào về Đảng được lan tỏa sâu rộng trong môi trường học đường.

Đoàn Trường THPT Can Lộc tổ chức sinh hoạt với chủ đề “96 năm vinh quang ta có Đảng” để giáo dục truyền thống cho học sinh.

Tại Trường THPT Can Lộc (xã Trường Lưu), chuỗi hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng mừng Xuân được tổ chức bài bản, sôi nổi và hiệu quả. Từ những ngày đầu tháng 2, tuổi trẻ nhà trường đã triển khai sinh hoạt chủ điểm với chủ đề “96 năm vinh quang ta có Đảng”, thu hút sự tham gia tích cực của gần 1. 200 học sinh toàn trường. Các hoạt động được tổ chức sâu rộng tại từng lớp học, để lại nhiều cảm xúc, suy nghĩ và nhận thức tích cực trong học sinh về vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Chia sẻ cảm xúc sau khi tham gia chuỗi hoạt động, em Trần Thị Ngọc Thúy, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Can Lộc cho biết: “Thông qua các buổi sinh hoạt chủ điểm, em và các bạn hiểu rõ hơn chặng đường vẻ vang 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó giúp chúng em thêm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời ý thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong học tập, rèn luyện, phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng để đóng góp cho quê hương, đất nước”.

Trong năm 2025, Trường THPT Can Lộc đã kết nạp 18 đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Học sinh THPT là lực lượng trẻ hội tụ tri thức, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến. Việc phát triển đảng viên từ nguồn học sinh không chỉ góp phần bổ sung đội ngũ kế cận cho Đảng mà còn là quá trình giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị và định hướng giá trị sống, giúp thế hệ trẻ sớm hình thành ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Tại Trường THPT Hàm Nghi (xã Hương Bình), dù điều kiện dạy và học còn nhiều khó khăn, song nhà trường luôn xác định công tác phát triển Đảng trong học sinh là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Nội dung này được đưa vào nghị quyết Đảng bộ và kế hoạch năm học, gắn với công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức và phong trào thi đua của học sinh. Để tạo môi trường cho các em rèn luyện, phấn đấu, nhà trường chú trọng tổ chức đa dạng các hoạt động trải nghiệm, tình nguyện và phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, các câu lạc bộ học thuật, kỹ năng, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì hiệu quả, góp phần giúp học sinh rèn luyện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến và khát vọng vươn lên. Thông qua những môi trường rèn luyện cụ thể, thiết thực, nhiều học sinh đã sớm thể hiện ý thức phấn đấu, trở thành những nhân tố tích cực trong các phong trào, tạo nguồn quan trọng cho công tác phát triển Đảng trong nhà trường.

Học sinh Trường THPT Hàm Nghi dâng hương, hoa tại các địa chỉ đỏ.

Thầy Trần Trọng Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Nghi thông tin: “Hằng năm, căn cứ kết quả học tập, rèn luyện và tham gia các phong trào Đoàn, nhà trường chủ động phát hiện, lựa chọn những học sinh tiêu biểu để bồi dưỡng, tạo nguồn, khi đủ điều kiện sẽ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ kết nạp, bảo đảm đúng quy trình, tiêu chuẩn. Riêng năm 2025, Đảng bộ nhà trường đã kết nạp 15 đoàn viên ưu tú là học sinh lớp 12 vào Đảng”.

Bằng nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng bản lĩnh cách mạng cho học sinh tại các nhà trường trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả tích cực, góp phần giúp học sinh ngày càng trưởng thành về nhận thức và ý chí phấn đấu.

Năm 2025, các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh đã kết nạp 759 đoàn viên ưu tú là học sinh lớp 12 vào Đảng, đồng thời giới thiệu hàng ngàn đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Những con số này không chỉ phản ánh kết quả của quá trình triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác phát triển Đảng ở trường học mà còn cho thấy sự chuyển biến rõ nét về nhận thức chính trị, ý thức phấn đấu và khát vọng cống hiến của học sinh Hà Tĩnh.

Các hoạt động tình nguyện tạo môi trường để học sinh rèn luyện.

Cô Nguyễn Thị Nhung Quyên - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Công tác phát triển đảng viên trong trường học không chỉ là nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng mà còn là giải pháp quan trọng trong giáo dục lý tưởng, bản lĩnh và trách nhiệm công dân cho học sinh. Thời gian tới, ngành tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn, bảo đảm chất lượng và tính bền vững trong phát triển đảng viên từ học sinh, không vì số lượng mà buông lỏng chất lượng”.

Từ thực tiễn triển khai tại các nhà trường cho thấy, công tác phát triển đảng viên trong học sinh đã và đang trở thành điểm tựa quan trọng trong giáo dục lý tưởng, bồi đắp bản lĩnh chính trị và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ Hà Tĩnh. Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, ngành giáo dục và các tổ chức đoàn thể, việc tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên học sinh được thực hiện ngày càng bài bản, hiệu quả, góp phần xây dựng đội ngũ kế cận vừa “hồng” vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu phát triển của quê hương trong giai đoạn mới.