Bộ trưởng Bộ Y tế dâng hương tưởng niệm 235 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Từ ngày 1/3, sáu luật mới chính thức có hiệu lực áp dụng 01/03/2026 07:39 Từ ngày 1/3/2026 sáu luật mới có hiệu lực áp dụng, bao gồm: Luật Trí tuệ nhân tạo 2025; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2025; Luật Phục hồi, phá sản 2025; Luật Đầu tư 2025; Luật Quy hoạch 2025; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 2025.

Phản ứng của Việt Nam về tình hình leo thang căng thẳng tại Trung Đông 01/03/2026 05:16 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại khu vực Trung Đông, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và an toàn của người dân, hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH của Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố gồm những nội dung gì? 01/03/2026 05:00 Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở tỉnh, thành phố được gửi đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh chậm nhất là ngày 22/3/2026 (hoặc 7 ngày sau ngày bầu cử).

Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI, HĐND các cấp 28/02/2026 21:35 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Hà Tĩnh rà soát, vận hành hiệu quả chính quyền hai cấp; khẩn trương kiện toàn bộ máy, nhất là cấp xã; phân định rõ thẩm quyền và chuẩn bị tốt cho bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp.

Phó Thủ tướng tham gia lễ phát động Tháng Thanh niên và nhiều hoạt động tại Hà Tĩnh 28/02/2026 16:28 Sáng 28/2, tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ ra quân Tháng thanh niên năm 2026 và phát động Tết trồng cây. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn đại biểu tham gia và triển khai một số hoạt động liên quan.

Phó Thủ tướng Chính phủ: Hà Tĩnh cần phát huy hiệu quả các động lực, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số 28/02/2026 16:17 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh tập trung quyết liệt xây dựng chương trình hành động thiết thực, cụ thể; làm rõ và phát huy hiệu quả các động lực nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số đã đề ra.

Ươm mầm “hạt giống đỏ” cho quân đội 28/02/2026 14:34 Trong 1.690 tân binh Hà Tĩnh sắp nhập ngũ có 40 đảng viên và hàng chục người được học cảm tình Đảng để phục vụ cho quân đội và tạo nguồn cán bộ cho các địa phương sau này.

Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Trần Đình Gia 28/02/2026 14:06 Ông Trần Đình Gia, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Phó Thủ tướng tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, thăm Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen 28/02/2026 12:08 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tin tưởng, với phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ”, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) tiếp tục góp phần quan trọng vào công cuộc CCHC và chuyển đổi số, xây dựng chính quyền cơ sở chuyên nghiệp, hiện đại và vì dân.

Phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới 28/02/2026 11:46 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi gắm niềm tin tới tuổi trẻ Hà Tĩnh hãy lan tỏa tinh thần tiên phong, gương mẫu trong triển khai Tháng Thanh niên, trở thành điểm sáng và cùng với các cấp bộ Đoàn cả nước góp phần khẳng định vai trò, vị thế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 28/02/2026 11:16 Ông Hoàng Minh Sơn - Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 27/2.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai 28/02/2026 10:53 Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Nguyễn Thanh Bình 28/02/2026 09:56 Với cương vị người đứng đầu tổ chức Hội Người cao tuổi Việt Nam, ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Thanh Bình sẽ kiến nghị rà soát, bổ sung chính sách trợ cấp xã hội, BHXH, BHYT theo hướng mở rộng diện bao phủ, nhất là những đối tượng dễ bị tổn thương, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cán bộ, đảng viên Đảng ủy UBND tỉnh tích cực hưởng ứng thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử 28/02/2026 09:35 Tích cực hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, Đảng ủy UBND tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tham gia.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm anh hùng Lý Tự Trọng 28/02/2026 08:27 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn người anh hùng trẻ tuổi Lý Tự Trọng đã kiên cường, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Hai phó ban Tổ chức Trung ương nghỉ công tác 28/02/2026 06:06 Phó ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang và Nguyễn Quang Dương được Bộ Chính trị đồng ý cho nghỉ công tác từ 1/3 và nghỉ hưu từ 1/12/2026.

Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm những nội dung gì? 28/02/2026 05:03 Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp xã ở đơn vị bầu cử được lập thành 4 bản, có chữ ký của Trưởng ban, các Phó Trưởng Ban bầu cử.

Chương trình Tháng Ba biên giới lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi”! 27/02/2026 21:21 Chương trình “Tháng Ba biên giới” được tổ chức tại xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, tinh thần yêu nước, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Không ngừng rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực để đáp ứng kỳ vọng của cử tri 27/02/2026 19:38 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ niềm vinh dự, trách nhiệm khi được giới thiệu ứng cử; đồng thời chia sẻ chương trình hành động với tinh thần cầu thị, lắng nghe và hành động vì lợi ích chung.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và các ứng cử viên tiếp xúc cử tri 27/02/2026 18:26 Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, địa phương là ứng cử viên ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các địa phương Hà Tĩnh.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi thăm, chúc mừng ngành y tế và Bệnh viện Hữu Nghị 27/02/2026 17:12 Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi thăm, chúc mừng ngành y tế và tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Hữu Nghị.

Chuỗi hoạt động ý nghĩa “Tháng Ba biên giới” tại vùng biên Hà Tĩnh 27/02/2026 17:03 Các hoạt động “Tháng Ba biên giới” được tổ chức tại Hà Tĩnh góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, đoàn kết xây dựng quê hương, bảo vệ chủ quyền biên giới của lực lượng đoàn viên thanh niên.

Ông Nguyễn Kim Sơn giữ chức Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương 27/02/2026 16:49 Bộ Chính trị điều động Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp giữ chức Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và 7 ứng cử viên HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 27/02/2026 16:39 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh và 7 ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XIX đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Yên Hòa.

HĐND tỉnh đánh giá nhiệm kỳ 2021-2026, quyết định các nội dung quan trọng 27/02/2026 15:59 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Kỳ họp thứ 35 (kỳ họp chuyên đề) để đánh giá hoạt động HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Quy trình bỏ phiếu trong trại tạm giam diễn ra như thế nào? 27/02/2026 15:48 Theo quy định tại Điều 17, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật Trưng cầu ý dân.

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh 27/02/2026 15:19 Ứng cử viên Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, bày tỏ nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; luôn đặt lợi ích của Nhân dân, của tỉnh lên trên hết, bảo đảm mọi quyết định, hành động đều hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Tạo tiền đề tổ chức thành công đại hội chữ thập đỏ, lan tỏa các giá trị nhân ái 27/02/2026 15:00 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo tổ chức thành công các đại hội điểm hội chữ thập đỏ - bảo trợ xã hội cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031, tạo tiền đề tổ chức thành công đại hội ở tất cả xã, phường.

Hội nghị đầu tiên ứng cử viên tiếp xúc cử tri Hà Tĩnh 27/02/2026 14:22 Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và 12 ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiếp xúc cử tri các địa phương tại đơn vị bầu cử Quốc hội số 2 và đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 5.