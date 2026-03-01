Bộ trưởng Bộ Y tế dâng hương tưởng niệm 235 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao, đóng góp to lớn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền y học, văn hóa nước nhà và thế giới.
Sáng 1/3, đoàn công tác của Bộ Y tế do đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm 235 năm ngày mất Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1791-2026) tại Khu mộ Đại danh y ở thôn Hải Thượng (xã Hương Sơn) và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại thôn Bảo Thượng (xã Sơn Giang).
Tham gia đoàn có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và các sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh.
Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã để lại cho hậu thế những di sản quý giá về y học, văn học, văn hóa; là tấm gương mẫu mực cho các thế hệ thầy thuốc nói riêng, Nhân dân Việt Nam nói chung học tập, noi theo. Đoàn nguyện hứa tiếp tục kế thừa, bảo tồn và phát triển sự nghiệp mà Đại danh y để lại trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Từ ngày 1/3/2026 sáu luật mới có hiệu lực áp dụng, bao gồm: Luật Trí tuệ nhân tạo 2025; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2025; Luật Phục hồi, phá sản 2025; Luật Đầu tư 2025; Luật Quy hoạch 2025; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 2025.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại khu vực Trung Đông, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và an toàn của người dân, hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.
Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở tỉnh, thành phố được gửi đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh chậm nhất là ngày 22/3/2026 (hoặc 7 ngày sau ngày bầu cử).
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Hà Tĩnh rà soát, vận hành hiệu quả chính quyền hai cấp; khẩn trương kiện toàn bộ máy, nhất là cấp xã; phân định rõ thẩm quyền và chuẩn bị tốt cho bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp.
Sáng 28/2, tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ ra quân Tháng thanh niên năm 2026 và phát động Tết trồng cây. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn đại biểu tham gia và triển khai một số hoạt động liên quan.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh tập trung quyết liệt xây dựng chương trình hành động thiết thực, cụ thể; làm rõ và phát huy hiệu quả các động lực nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số đã đề ra.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tin tưởng, với phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ”, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) tiếp tục góp phần quan trọng vào công cuộc CCHC và chuyển đổi số, xây dựng chính quyền cơ sở chuyên nghiệp, hiện đại và vì dân.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi gắm niềm tin tới tuổi trẻ Hà Tĩnh hãy lan tỏa tinh thần tiên phong, gương mẫu trong triển khai Tháng Thanh niên, trở thành điểm sáng và cùng với các cấp bộ Đoàn cả nước góp phần khẳng định vai trò, vị thế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Với cương vị người đứng đầu tổ chức Hội Người cao tuổi Việt Nam, ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Thanh Bình sẽ kiến nghị rà soát, bổ sung chính sách trợ cấp xã hội, BHXH, BHYT theo hướng mở rộng diện bao phủ, nhất là những đối tượng dễ bị tổn thương, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn người anh hùng trẻ tuổi Lý Tự Trọng đã kiên cường, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Chương trình “Tháng Ba biên giới” được tổ chức tại xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, tinh thần yêu nước, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ niềm vinh dự, trách nhiệm khi được giới thiệu ứng cử; đồng thời chia sẻ chương trình hành động với tinh thần cầu thị, lắng nghe và hành động vì lợi ích chung.
Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, địa phương là ứng cử viên ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các địa phương Hà Tĩnh.
Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi thăm, chúc mừng ngành y tế và tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Hữu Nghị.
Theo quy định tại Điều 17, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật Trưng cầu ý dân.
Ứng cử viên Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, bày tỏ nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; luôn đặt lợi ích của Nhân dân, của tỉnh lên trên hết, bảo đảm mọi quyết định, hành động đều hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh và nâng cao đời sống Nhân dân.