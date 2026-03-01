Hotline: 02393.693.427
Bộ trưởng Bộ Y tế dâng hương tưởng niệm 235 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Văn Chung
(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao, đóng góp to lớn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền y học, văn hóa nước nhà và thế giới.

bqbht_br_img-1072-copy.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng đoàn công tác dâng hương tại khu mộ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở thôn Hải Thượng (xã Hương Sơn).

Sáng 1/3, đoàn công tác của Bộ Y tế do đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm 235 năm ngày mất Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1791-2026) tại Khu mộ Đại danh y ở thôn Hải Thượng (xã Hương Sơn) và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại thôn Bảo Thượng (xã Sơn Giang).

Tham gia đoàn có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và các sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh.

bqbht_br_img-1166-copy.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng đoàn công tác đến dâng hương tại Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở thôn Bảo Thượng (xã Sơn Giang).
bqbht_br_img-1128-copy.jpg
Trước anh linh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các thành viên trong đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những công lao, cống hiến to lớn của Đại danh y đối với nền y học, văn hóa nước nhà và thế giới.
bqbht_br_img-1222-copy.jpg
bqbht_br_img-1178-copy.jpg
Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã để lại cho hậu thế những di sản quý giá về y học, văn học, văn hóa; là tấm gương mẫu mực cho các thế hệ thầy thuốc nói riêng, Nhân dân Việt Nam nói chung học tập, noi theo. Đoàn nguyện hứa tiếp tục kế thừa, bảo tồn và phát triển sự nghiệp mà Đại danh y để lại trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

