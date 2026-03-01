Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại khu vực Trung Đông, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và an toàn của người dân, hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.
Trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về tình hình leo thang căng thẳng tại Trung Đông hiện nay, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh:
Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, chấm dứt ngay các hành động leo thang căng thẳng, bảo vệ dân thường và các cơ sở hạ tầng thiết yếu, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các đàm phán hòa bình vì an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi gắm niềm tin tới tuổi trẻ Hà Tĩnh hãy lan tỏa tinh thần tiên phong, gương mẫu trong triển khai Tháng Thanh niên, trở thành điểm sáng và cùng với các cấp bộ Đoàn cả nước góp phần khẳng định vai trò, vị thế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Với cương vị người đứng đầu tổ chức Hội Người cao tuổi Việt Nam, ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Thanh Bình sẽ kiến nghị rà soát, bổ sung chính sách trợ cấp xã hội, BHXH, BHYT theo hướng mở rộng diện bao phủ, nhất là những đối tượng dễ bị tổn thương, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn người anh hùng trẻ tuổi Lý Tự Trọng đã kiên cường, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Chương trình “Tháng Ba biên giới” được tổ chức tại xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, tinh thần yêu nước, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ niềm vinh dự, trách nhiệm khi được giới thiệu ứng cử; đồng thời chia sẻ chương trình hành động với tinh thần cầu thị, lắng nghe và hành động vì lợi ích chung.
Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, địa phương là ứng cử viên ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các địa phương Hà Tĩnh.
Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi thăm, chúc mừng ngành y tế và tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Hữu Nghị.
Theo quy định tại Điều 17, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật Trưng cầu ý dân.
Ứng cử viên Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, bày tỏ nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; luôn đặt lợi ích của Nhân dân, của tỉnh lên trên hết, bảo đảm mọi quyết định, hành động đều hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh và nâng cao đời sống Nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử Quốc hội số 2 và đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 5 có buổi tiếp xúc cử tri trước bầu cử.
Ứng cử viên Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh bày tỏ, nếu được tín nhiệm bầu là ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, bản thân sẽ tận tâm, tận lực, với trách nhiệm cao nhất để thực hiện thắng lợi chương trình hành động đã đề ra, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu mạnh.
Các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, mạng xã hội... nhằm giúp cử tri dễ dàng tiếp cận thông tin, nghiên cứu, lựa chọn đại biểu xứng đáng.
Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 ở đơn vị bầu cử được lập thành 4 bản, gửi đến ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh, thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh chậm nhất là ngày 20/3/2026 (hoặc 5 ngày sau ngày bầu cử).
Hội nghị đã được lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh thông qua danh sách ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031; triển khai hướng dẫn về việc tổ chức vận động bầu cử.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động quy mô, được chuẩn bị công phu, trang trọng và giàu ý nghĩa giáo dục. Qua đó góp phần tri ân, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của người chiến sĩ cộng sản kiên trung.