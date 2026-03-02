Hotline: 02393.693.427
Thả hoa đăng trên sông Ngàn Phố tri ân Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Anh Thùy
(Baohatinh.vn) - Lễ cầu sức khỏe, thả đèn hoa đăng tại chùa Tượng Sơn (xã Sơn Giang, Hà Tĩnh) được tổ chức nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và cầu cho quốc thái dân an.

Trong khuôn khổ lễ hội Hải Thượng Lãn Ông, tối 1/3, tức ngày 13/1 âm lịch, tại chùa Tượng Sơn (xã Sơn Giang) đã diễn ra lễ cầu sức khoẻ, thả hoa đăng tưởng niệm 235 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1791-2026).
Tại buổi lễ, Đại đức Thích Ngộ An (ở giữa) – Phó Trụ trì chùa Tượng Sơn đã chia sẻ ý nghĩa của nghi thức cầu sức khỏe, cầu quốc thái dân an. Đồng thời, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền y học nước nhà. Noi gương Hải Thượng Lãn Ông, mỗi người cần lấy lòng nhân ái làm gốc, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển...
Trong khuôn khổ buổi lễ, Câu lạc bộ võ thuật Vovinam chùa Tượng Sơn đã biểu diễn những bài quyền đặc sắc, thể hiện tinh thần thượng võ, ý chí kiên cường và sự rèn luyện bền bỉ của các võ sinh.
Sau lễ dâng hương, lễ cầu sức khoẻ, tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an, các tăng ni, phật tử và đông đảo bà con Nhân dân đã thực hiện nghi lễ thả hoa đăng trên sông Ngàn Phố.
Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là tấm gương sáng về y đức, y đạo, y thuật, được hậu thế tôn kính và noi theo. Vì vậy, nghi thức thả hoa đăng không chỉ thể hiện lòng tri ân đối với Đại danh y mà còn gửi gắm ước nguyện về sức khỏe, bình an cho mọi người.
Những hoa đăng được thắp sáng, thả xuống dòng sông như nhắc nhớ mỗi người tiếp tục gìn giữ và phát huy tinh thần nhân ái, phụng sự cộng đồng mà Đại danh y đã để lại.
Hàng trăm đóa hoa đăng lung linh theo dòng nước trôi đi mang theo ước nguyện về bình an, sức khỏe, mùa màng thuận lợi và cuộc sống ấm no, hạnh phúc...
Dòng sông Ngàn Phố lung linh trong ánh hoa đăng, tạo nên khung cảnh thiêng liêng.

