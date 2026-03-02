Thả hoa đăng trên sông Ngàn Phố tri ân Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Người dân tấp nập về đền Chợ Củi cầu may đầu năm mới 18/02/2026 16:29 Những ngày đầu xuân, hàng nghìn du khách thập phương đã về đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân,Hà Tĩnh) hành lễ, chiêm bái cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

Hàng nghìn người "đội mưa" hành hương về Hương Tích tự 18/02/2026 13:24 Mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi nhưng trong ngày mồng 2 Tết Bính Ngọ, Khu du lịch chùa Hương Tích (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) đã đón hàng nghìn lượt khách về tham quan, dâng hương.

Những điểm du xuân không thể bỏ lỡ ở Hà Tĩnh 15/02/2026 13:30 Với nhiều nỗ lực trong tăng cường làm mới các sản phẩm, nâng cao dịch vụ, nhiều khu, điểm du lịch Hà Tĩnh đang khoác lên mình sắc xuân ngập tràn, chờ đón du khách.

Hồ Trại Tiểu – Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng Đồng Lộc 14/02/2026 07:45 Giữa nhịp sống bộn bề, hồ Trại Tiểu, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đang trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về thiên nhiên và sự bình yên.

Linh vật ngựa vàng thành điểm nhấn du xuân tại chùa Phổ Độ 14/02/2026 05:30 Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết, chùa Phổ Độ (Hà Tĩnh) trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách khi chính thức ra mắt linh vật ngựa vàng chào đón xuân Bính Ngọ.

Thành Sen lung linh đón Tết 14/02/2026 05:10 Những ngày cận Tết, Thành Sen bừng sáng trong muôn ánh đèn rực rỡ. Phố phường được trang hoàng lung linh, không khí xuân lan tỏa khắp các tuyến đường, tạo nên diện mạo tươi mới và nhịp sống rộn ràng chào năm mới.

Hương Tích tự sẵn sàng khai hội, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2026 13/02/2026 09:57 Với sự chuẩn bị chu đáo, lễ khai hội chùa Hương Tích (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) dịp Xuân Bính Ngọ hứa hẹn mang đến cho người dân, du khách nhiều trải nghiệm hấp dẫn.

Eo Lói - vẻ đẹp nguyên sơ "gọi" bước chân khám phá 12/02/2026 05:50 Eo Lói - một eo biển tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ của biển trời, là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu trải nghiệm, khám phá và hòa mình vào vẻ đẹp của biển quê hương.

Đá Bạc Eco - điểm du xuân hấp dẫn kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 11/02/2026 15:14 Khung cảnh yên bình với những vườn hoa đủ màu sắc, các điểm check in tràn ngập không khí Tết cổ truyền, cùng nhiều dịch vụ khuyến mãi hấp dẫn, Khu du lịch Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) sẵn sàng chào đón khách du xuân.

Diện mạo mới của "Hoan Châu đệ nhất danh lam" 09/02/2026 13:50 Thời tiết ấm dần và cùng với sự vào cuộc của các cấp chính quyền đã giúp Khu du lịch chùa Hương Tích (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) khoác lên mình diện mạo mới tràn ngập sắc xuân.

Rộn ràng sắc xuân ở Ngã ba Đồng Lộc 04/02/2026 08:00 Ngã ba Đồng Lộc đã khoác lên mình diện mạo thắm sắc xuân, tạo sức hút mới mẻ cho khu di tích, đưa hình ảnh vùng đất anh hùng đến gần hơn với du khách thập phương.

Mùa Tết ở làng rèn hàng trăm tuổi của Hà Tĩnh 03/02/2026 05:20 Những ngày giáp Tết, làng rèn Trung Lương (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) rộn ràng hơn thường lệ khi các lò rèn đỏ lửa suốt ngày đêm phục vụ thị trường Tết.

Bình yên miền sơn cước Hoa Sơn 02/02/2026 07:28 Giữa miền sơn cước yên bình, thôn Hoa Sơn (xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) hiện lên với những con đường xanh sạch, những khu vườn trù phú và nhịp sống cộng đồng ấm áp.

Bình yên nơi chùa Đại Giác 31/01/2026 22:10 Tết đến, Xuân về, chùa Đại Giác, xã Hương Phố (Hà Tĩnh) rực rỡ sắc hoa, mang lại cảm giác an yên cho bất cứ ai khi đặt chân đến...

Về thăm làng Trảo Nha - cội nguồn của thơ Xuân Diệu 31/01/2026 10:44 Xuân Diệu là một thi sĩ suốt đời khát khao yêu thương, tận hiến cho thi ca. Làng Trảo Nha nay là thôn Phúc Sơn, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, là cội nguồn hun đúc hồn thơ Xuân Diệu.

Tết này, người dân Hà Tĩnh du xuân ở đâu? 30/01/2026 13:44 Còn hơn 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ nhưng nhiều người dân Hà Tĩnh đã lên kế hoạch du xuân, trong đó xu hướng là đi gần, trải nghiệm vừa đủ, chi tiêu hợp lý.

Hà Tĩnh khai hội chùa Hương Tích trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 30/01/2026 05:18 Lễ khai hội chùa Hương Tích - mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh năm 2026 được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần làm sôi động các hoạt động du lịch.

Check-in sớm mô hình du lịch cộng đồng làng biển khá độc đáo ở Hà Tĩnh 27/01/2026 15:56 Với cách làm bài bản, gắn trải nghiệm của du khách với văn hóa bản địa, mô hình du lịch cộng đồng - CBT Thịnh Lộc (xã Lộc Hà) sắp đi vào hoạt động kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho du lịch Hà Tĩnh.

Những khối trầm “độc bản” giá hàng trăm triệu đồng ở Hà Tĩnh 26/01/2026 15:00 Như nghệ sĩ điêu khắc trên từng mạch dầu, thợ xoi trầm Phúc Trạch (Hà Tĩnh) kiên nhẫn gọt giũa lớp vỏ sần sùi, tỉ mẩn “giải phóng” từng khối trầm đang bị "giam cầm" trong lòng gỗ.

Một cú click, nhiều trải nghiệm du lịch Hà Tĩnh 24/01/2026 05:18 Việc ứng dụng công nghệ số - trải nghiệm 3D/360 giúp du khách đến với Hà Tĩnh có thể khám phá điểm đến trực quan, hiện đại và thân thiện hơn trong hành trình du lịch.

Người dân công đức gần 26 tỷ đồng cho đền Chợ Củi 22/01/2026 11:24 Trong năm 2025 và những ngày đầu năm 2026, Di tích cấp quốc gia đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Về làng chài Xuân Yên nghe “hơi thở” của biển 19/01/2026 07:43 Trong những ngày đông, làng chài Xuân Yên (xã Tiên Điền) trở nên yên ả, trầm lắng hơn thường ngày. Dẫu vậy, nhịp sống mưu sinh của ngư dân vẫn bền bỉ, cần cù theo từng con sóng.

Quán cà phê đón Tết sớm, nườm nượp khách check-in 18/01/2026 10:20 Hòa trong không khí những ngày Tết Nguyên đán đang đến gần, không gian nhiều quán cà phê được trang trí rực rỡ, đậm sắc màu Tết, trở thành điểm check-in, vui xuân sớm của nhiều du khách, bạn trẻ.

Hồ Bình Sơn - điểm nhấn cảnh quan giữa lòng “phố núi” Hà Tĩnh 11/01/2026 07:09 Sau quá trình đầu tư cải tạo, nâng cấp, hồ Bình Sơn (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đã được "thay áo mới", góp phần chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống cho người dân địa phương.

Làm mới sản phẩm, tạo sức hút sự kiện: "Chìa khóa" để du lịch tăng trưởng 10/01/2026 05:30 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với kỳ nghỉ dài ngày nhất trong năm, cũng là lúc du lịch Hà Tĩnh bước vào cao điểm của mùa du lịch văn hóa tâm linh. Đây chính là thời điểm “chạy đà” quan trọng cho tăng trưởng của ngành trong năm mới.

Hà Tĩnh để lại dư vị khó quên với nhiều du khách quốc tế 09/01/2026 16:02 Hà Tĩnh đang ngày càng hấp dẫn du khách quốc tế bởi những vẻ đẹp thiên nhiên và những nét văn hóa đặc sắc.

Các khu di tích, điểm du lịch Hà Tĩnh thu hút du khách dịp đầu năm 02/01/2026 14:30 Trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, các khu, điểm du lịch từ lịch sử, văn hóa tâm linh đến sinh thái tại nhiều địa phương Hà Tĩnh vẫn khá thu hút du khách dâng hương, tham quan.

Làng nghề chổi đót Hà Ân - 150 năm bền bỉ giữ hồn quê 02/01/2026 13:30 Trải qua hơn 150 năm hình thành và phát triển với bao thăng trầm của lịch sử, nghề làm chổi đót vẫn lặng lẽ tồn tại, được gìn giữ và tiếp nối tại thôn Hà Ân, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh.