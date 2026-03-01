Thành kính tưởng niệm 235 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo xã Nguyễn Văn Linh (tỉnh Hưng Yên) cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn huyện Hương Sơn cũ và du khách thập phương.

Chiều 1/3 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026), xã Hương Sơn và xã Sơn Giang phối hợp tổ chức lễ dâng hương, lễ rước, lễ tế tưởng niệm 235 năm ngày mất Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1791-2026).

Trước anh linh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, các đại biểu thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những công lao và đóng góp to lớn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền y học, văn hóa nước nhà. Đồng thời, nguyện tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị mà Đại danh y để lại, góp phần làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.

Lê Hữu Trác (1724-1791) quê ở làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương, nay là xã Nguyễn Văn Linh (tỉnh Hưng Yên). Thân phụ ông là cụ Lê Hữu Mưu (1675-1739), từng đỗ tiến sỹ và làm quan đến chức Hữu thị lang Bộ Công. Thân mẫu ông là bà Bùi Thị Thưởng, con gái Tướng công Bùi Diệm Đăng, quê ở xứ Bàu Thượng, xã Tình Diệm, huyện Hương Sơn, nay là xã Sơn Giang (tỉnh Hà Tĩnh). Mặc dù sinh ra tại Hưng Yên nhưng Lê Hữu Trác dành phần lớn thời gian sinh sống và nghiên cứu y thuật chữa bệnh cứu người tại quê mẹ Sơn Giang.

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là danh y lỗi lạc nhất trong lịch sử y học dân tộc, đồng thời cũng là nhà văn hóa lớn có nhiều đóng góp với nền văn hóa dân tộc. Ông đã để lại di sản đồ sộ về y thuật và văn chương thông qua hàng chục bộ sách, đến nay vẫn còn nguyên giá trị, trong đó, nổi bật nhất là bộ “Hải Thượng Y tông tâm lĩnh”.

Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác mất vào tháng Giêng năm 1791, thọ 67 tuổi. Hằng năm, vào dịp ngày giỗ của Đại danh y, người dân huyện Hương Sơn cũ lại tề tựu dâng hương, dâng hoa, làm lễ tế để bày tỏ lòng biết ơn đối với ân đức của bậc tiền nhân. Về sau, lễ giỗ trở thành lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa, các trò chơi dân gian sôi nổi vào dịp đầu xuân.