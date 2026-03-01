Trang trọng lễ giỗ Vua Mai Hắc Đế

(Baohatinh.vn) - Lễ giỗ Vua Mai Hắc Đế diễn ra tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh về dâng hương tưởng nhớ công lao của bậc tiền nhân đối với dân tộc.
Sáng 1/3 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Đền thờ Vua Mai Hắc Đế ở thôn Mai Lâm, cấp ủy, chính quyền xã Mai Phụ trang trọng tổ chức Lễ giỗ Vua Mai Hắc Đế năm Bính Ngọ 2026.
Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham dự lễ giỗ.
Theo sử sách, Vua Mai Hắc Đế tên thật là Mai Thúc Loan, gốc người làng Mai Phụ (nay thuộc xã Mai Phụ), lớn lên ở thôn Ngọc Trừng (xã Nam Đàn, Nghệ An). Ông mồ côi cha mẹ từ sớm nên phải đi ở đợ từ nhỏ, nhưng nhờ có sức vóc và tài trí hơn người, lại giỏi võ nghệ nên sớm nổi tiếng trong vùng.
Khi Mai Thúc Loan lớn lên, cũng là lúc nhà Đường thống trị nước ta và đặt ra lệ cống nạp sản vật nặng nề, Nhân dân oán thán, căm thù. Thấu hiểu được nỗi cơ cực, uất ức của người dân mất nước, ông đã đứng lên lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hoan Châu, quét sạch bọn cướp nước ra khỏi bờ cõi. Năm 713, Mai Thúc Loan được Nhân dân suy tôn lên làm vua (lập ra triều Vạn An) và sử sách gọi ông là Mai Hắc Đế tức ông Vua Đen họ Mai. Tuy nhiên, triều đại do ông xây dựng chỉ tồn tại được 10 năm vì quân nhà Đường quyết tâm cướp lại nước ta bằng mọi giá, nhiều trận chiến khốc liệt đã xảy ra, thành Vạn An thất thủ, nghĩa quân tan rã.
Để tưởng nhớ công ơn Vua Mai Hắc Đế, Nhân dân lập đền thờ ông trên núi Vệ và trong thung lũng Hùng Sơn (xã Nam Đàn) và thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ) để đời đời hương khói, phụng thờ.
