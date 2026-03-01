Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Trang trọng lễ giỗ Vua Mai Hắc Đế

Phúc Quang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Lễ giỗ Vua Mai Hắc Đế diễn ra tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh về dâng hương tưởng nhớ công lao của bậc tiền nhân đối với dân tộc.

Sáng 1/3 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Đền thờ Vua Mai Hắc Đế ở thôn Mai Lâm, cấp ủy, chính quyền xã Mai Phụ trang trọng tổ chức Lễ giỗ Vua Mai Hắc Đế năm Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham dự lễ giỗ.

bqbht_br_2a.jpg
Lễ giỗ Vua Mai Hắc Đế được tổ chức hằng năm theo phong tục truyền thống với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thành Đồng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và bà con nhân dân xã Mai Phụ, các xã lân cận về tham dự.
bqbht_br_1a.jpg
Người dân xã Mai Phụ đã dâng tiến bánh chưng...
bqbht_br_11a.jpg
... cùng nhiều mâm cỗ đẹp mắt, mang đậm nét đặc trưng văn hóa của quê hương.
bqbht_br_4a.jpg
Màn trống hội do CLB trống họ Phạm Bá thể hiện tại lễ giỗ.
bqbht_br_5a.jpg
Lễ tế được thực hiện trang trọng, thể hiện lòng thành kính và biết ơn đối với bậc tiền nhân.
bqbht_br_6a.jpg
Các cụ cao niên thực hiện các nghi thức tế lễ.
bqbht_br_7a.jpg
Sau phần tế lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thành Đồng và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh dâng hương tưởng nhớ Vua Mai Hắc Đế.
bqbht_br_9a.jpg
Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Mai Phụ dâng hương tưởng nhớ Vua Mai Hắc Đế.
bqbht_br_img-3744a.jpg
Việc tổ chức lễ giỗ Vua Mai Hắc Đế góp phần giáo dục truyền thống "uống nước nhớ nguồn", khơi dậy lòng tự hào dân tộc.

Theo sử sách, Vua Mai Hắc Đế tên thật là Mai Thúc Loan, gốc người làng Mai Phụ (nay thuộc xã Mai Phụ), lớn lên ở thôn Ngọc Trừng (xã Nam Đàn, Nghệ An). Ông mồ côi cha mẹ từ sớm nên phải đi ở đợ từ nhỏ, nhưng nhờ có sức vóc và tài trí hơn người, lại giỏi võ nghệ nên sớm nổi tiếng trong vùng.

Khi Mai Thúc Loan lớn lên, cũng là lúc nhà Đường thống trị nước ta và đặt ra lệ cống nạp sản vật nặng nề, Nhân dân oán thán, căm thù. Thấu hiểu được nỗi cơ cực, uất ức của người dân mất nước, ông đã đứng lên lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hoan Châu, quét sạch bọn cướp nước ra khỏi bờ cõi. Năm 713, Mai Thúc Loan được Nhân dân suy tôn lên làm vua (lập ra triều Vạn An) và sử sách gọi ông là Mai Hắc Đế tức ông Vua Đen họ Mai. Tuy nhiên, triều đại do ông xây dựng chỉ tồn tại được 10 năm vì quân nhà Đường quyết tâm cướp lại nước ta bằng mọi giá, nhiều trận chiến khốc liệt đã xảy ra, thành Vạn An thất thủ, nghĩa quân tan rã.

Để tưởng nhớ công ơn Vua Mai Hắc Đế, Nhân dân lập đền thờ ông trên núi Vệ và trong thung lũng Hùng Sơn (xã Nam Đàn) và thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ) để đời đời hương khói, phụng thờ.

Tin liên quan

Tags:

#Hà Tĩnh tổ chức lễ giỗ Vua Mai Hắc Đế #Đền thờ Vua Mai Hắc Đế ở Hà Tĩnh #Hà Tĩnh tưởng nhớ Vua Mai Hắc Đế

Chủ đề Đời sống văn hóa

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Podcast tản văn: Những ngày tháng Giêng

Podcast tản văn: Những ngày tháng Giêng

Sau những ngày Tết rộn ràng, tháng Giêng khẽ khàng đi qua trong cái se lạnh cuối đông hòa trong nắng xuân dịu nhẹ, đủ để lòng người chậm lại, lắng nghe những rung động thân quen...
Podcast tản văn: Dòng La trong miền nhớ

Podcast tản văn: Dòng La trong miền nhớ

Sông La - dòng chảy trong xanh, hiền hòa, đã trở thành điểm nhấn thân thương của Hà Tĩnh mỗi độ xuân sang. Nơi chở nặng miền thương nhớ, để ai đi xa cũng bâng khuâng nhớ về quê nhà.
Khán giả Hà Tĩnh nói gì về “Thỏ ơi!!”?

Khán giả Hà Tĩnh nói gì về “Thỏ ơi!!”?

Sau 7 ngày ra rạp, “Thỏ ơi!!” cũng tạo “cơn sốt” tại Hà Tĩnh với khoảng 30.000 vé bán ra, liên tục giữ vị trí top 1 phòng vé dịp Tết. Không chỉ gây chú ý bởi doanh thu ấn tượng, bộ phim còn "dấy lên" những tranh luận sôi nổi.
Hội thơ Nguyên tiêu tại phường Bắc Hồng Lĩnh

Hội thơ Nguyên tiêu tại phường Bắc Hồng Lĩnh

Hội thơ Nguyên tiêu là dịp để những người yêu thơ gặp gỡ, giao lưu cùng nhau lan tỏa vẻ đẹp của thi ca, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).
Podcast tản văn: Âm vang tiếng trống làng quê

Podcast tản văn: Âm vang tiếng trống làng quê

Trong ký ức của mỗi người con làng quê, có một âm thanh không thể nào quên, đó là tiếng trống. Âm thanh ấy khi rộn ràng, khi trầm lắng nhưng luôn gắn bó sâu nặng với đời sống tinh thần của người Việt.
Sôi nổi lễ khai hội chùa Hương Tích tại Hà Tĩnh

Sôi nổi lễ khai hội chùa Hương Tích tại Hà Tĩnh

Lễ khai hội chùa Hương Tích là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần làm sôi động các hoạt động du lịch của Hà Tĩnh ngay từ những ngày đầu xuân.
Podcast truyện ngắn: Con đường mùa xuân

Podcast truyện ngắn: Con đường mùa xuân

Một năm khởi đầu từ mùa xuân, mùa của đoàn viên, của yêu thương và cả những niềm vui đôi lứa, khi họ tìm được bến đỗ bình yên cho hạnh phúc của riêng mình.
“Vẽ Tết”

“Vẽ Tết”

Sắc Tết qua từng nét cọ, mảng màu, qua góc nhìn của người họa sĩ trở thành miền ký ức ấm áp, nơi truyền thống và cảm xúc được “thổi hồn” sống động trong từng bức tranh.
Podcast tản văn: Mùa xuân là Tết trồng cây

Podcast tản văn: Mùa xuân là Tết trồng cây

Mỗi độ xuân về, chúng ta lại nhớ đến lời dạy giản dị mà sâu sắc của Bác Hồ kính yêu: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Phong trào này trở thành nét đẹp đầu xuân gắn bó với bao thế hệ người Việt...
Những ai nên cúng ngày vía Thần Tài?

Những ai nên cúng ngày vía Thần Tài?

Nghi thức cúng Thần Tài ngày mùng 5 hoặc mùng 10 tháng Giêng không chỉ dành cho giới kinh doanh mà còn mang ý nghĩa tri ân thổ thần của mỗi gia đình.
Ngựa trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ của người Việt

Ngựa trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ của người Việt

Trong kho tàng văn chương truyền miệng của người Việt, ngựa phản ánh sinh động về tính cách con người, nghĩa tình cộng đồng, thân phận và thăng trầm, tình yêu - hôn nhân, cùng những triết lý sống giản dị mà sâu xa...
Áo dài du xuân, giữ hồn Tết Việt

Áo dài du xuân, giữ hồn Tết Việt

Khi mùa xuân gõ cửa, nhiều bạn trẻ tại Hà Tĩnh lựa chọn khoác lên tà áo dài du xuân. Không còn là trào lưu, mặc áo dài ngày Tết đã trở thành nét đẹp văn hóa được tiếp nối qua từng thế hệ.
Xuân về trong tiếng chuông chùa

Xuân về trong tiếng chuông chùa

Khám phá vẻ đẹp bình yên của mùa xuân qua âm thanh trầm lắng của tiếng chuông trong các ngôi chùa tại Hà Tĩnh mang lại cảm giác thư thái và thanh tịnh cho ngày đầu năm.
Lắng tiếng Trò Kiều trên đất Cam Lâm

Lắng tiếng Trò Kiều trên đất Cam Lâm

Nằm trên miền đất hát, làng Cam Lâm xưa, nay là thôn Lâm Hải Hoa (xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh), từ lâu đã được nhắc đến như một nơi Trò Kiều neo lại bền bỉ trong đời sống cộng đồng. Ở đây, câu hát không chỉ hiện diện trong những mùa hội rộn ràng, mà còn đi cùng người làng qua bao thăng trầm, lặng lẽ và bền bỉ.
Đầu xuân vãn cảnh chùa Cảm Sơn

Đầu xuân vãn cảnh chùa Cảm Sơn

Trong đêm Giao thừa, thời khắc đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026, nhiều người dân Hà Tĩnh đã đến chùa Cảm Sơn tại phường Thành Sen để thắp nén tâm hương, xin lộc đầu xuân.
Bác Hồ và những bài thơ chúc Tết năm Ngọ

Bác Hồ và những bài thơ chúc Tết năm Ngọ

Chúc Tết đồng bào mình bằng những vần thơ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở ra một phong tục đẹp, đầy ý nghĩa. Dù hơn nửa thế kỷ không được nghe thơ chúc Tết của Bác Hồ, nhưng mỗi khi Tết đến, xuân về, âm vang của những vần thơ năm ấy như lời của non sông còn vọng mãi, cứ náo nức cùng ta bước vào năm mới.