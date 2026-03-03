Hotline: 02393.693.427
Ngắm những "bóng hồng" Hà Tĩnh diện áo dài truyền thống

(Baohatinh.vn) - Thướt tha trong tà áo dài bên di tích, danh thắng, quảng bá di sản quê hương hay duyên dáng ở công sở, tuyên truyền bầu cử..., phụ nữ Hà Tĩnh giúp Tuần lễ Áo dài thêm ý nghĩa.

Hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài" 2026 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, nhằm hướng tới Kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2026), 1986 năm Ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 2026); đồng thời chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội LHPN Hà Tĩnh đã phát động “Tuần lễ Áo dài” và đồng diễn dân vũ từ ngày 1 - 8/3/2026.
Thực hiện phát động của Hội LHPN tỉnh, các cấp hội phụ nữ trên toàn tỉnh đã đồng loạt hưởng ứng. Ảnh: Cán bộ Hội LHPN tỉnh trong trang phục áo dài dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.
Đi đầu thực hiện "Tuần lễ Áo dài" 2026, cán bộ Hội LHPN tỉnh đã có chuyến hành hương về nguồn dâng hương tại các di tích, đồng thời thông qua hình ảnh áo dài quảng bá vẻ đẹp danh lam thắng cảnh. Trong ảnh: Đoàn tham quan hồ Kẻ Gỗ.
Cảnh sắc hồ Kẻ Gỗ trở nên nổi bật hơn trong khung hình chị em diện áo dài truyền thống.
Hình ảnh đền thờ Vua Mai Hắc Đế (xã Mai Phụ) cổ kính trang nghiêm được tô điểm thêm sắc xuân với hình ảnh chị em mặc áo dài trong ngày lễ hội.
Chị em nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh tôn lên vẻ đẹp tà áo dài bên Văn miếu Hà Tĩnh (phường Thành Sen).
Chị em phụ nữ xã Sơn Giang bên chùa Tượng Sơn, nơi gắn với cuộc đời Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
Hội LHPN phường Hà Huy Tập hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài".
Từ những vùng quê miền núi như xã Hương Xuân...
... xã Hương Đô...
... đến phường Bắc Hồng Lĩnh, các tầng lớp, lứa tuổi phụ nữ Hà Tĩnh đều tự hào, tự tin khi khoác lên mình trang phục áo dài truyền thống, lan tỏa vẻ đẹp quê hương.
Bên cạnh quảng bá hình ảnh quê hương, áo dài còn được tôn vinh nơi công sở. Ảnh: Cán bộ, hội viên Hội LHPN xã Thạch Hà mặc áo dài tới công sở, hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài".
Hình ảnh áo dài nơi công sở khiến không khí kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 trở nên rộn ràng.
Không chỉ "khoe" vẻ đẹp tà áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, chị em còn khéo léo truyền tải những thông điệp về kỳ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: Hội LHPN xã Vũ Quang hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài năm 2026".
Hội LHPN xã Hồng Lộc diện trang phục áo dài lan tỏa thông điệp về "Ngày hội non sông".

