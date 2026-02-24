Cụ ông 83 tuổi sáng chế “guồng nước con rối” kể chuyện Ngã ba Đồng Lộc

Hà Tĩnh “khát” lao động đầu năm 2026: Cơ hội lớn, thách thức không nhỏ! 23/02/2026 16:00 Nhu cầu tuyển dụng lao động tại Hà Tĩnh đầu năm 2026 là hơn 8.300 người trên nhiều lĩnh vực, mở ra cơ hội lớn cho người dân địa phương.

Người lao động Hà Tĩnh phấn khởi trở lại nhà máy 23/02/2026 09:20 Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, công nhân Hà Tĩnh đã trở lại công xưởng, nhà máy với tâm thế phấn khởi.

Khí thế mới từ mùa xuân mới 23/02/2026 05:05 Kỳ nghỉ tết Nguyên đán khép lại trong không khí an lành, ấm áp, đong đầy yêu thương. Tết bình yên, no ấm đã tiếp thêm tinh thần để mỗi người dân Hà Tĩnh có thêm động lực trong chặng đường mới.

Sẵn sàng cho giờ học đầu năm 22/02/2026 05:22 Kỳ nghỉ Tết khép lại, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đang chủ động chuẩn bị kiến thức, sắp xếp lại nền nếp sinh hoạt, sẵn sàng bước vào những giờ học đầu năm mới...

Nhiều phiên giao dịch việc làm hấp dẫn chờ đón người lao động Hà Tĩnh 21/02/2026 16:41 Sau Tết Nguyên đán, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phối hợp với nhiều địa phương tổ chức các phiên giao dịch việc làm, mở rộng cơ hội tuyển dụng cho người lao động trên toàn tỉnh.

Nỗi lo thiếu lao động khi hàng quán hoạt động trở lại 21/02/2026 14:19 Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều cơ sở dịch vụ trên địa bàn Hà Tĩnh mở cửa trở lại. Tuy nhiên, không ít nơi rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân viên và người lao động.

Ai được tăng lương cao nhất trong năm nay? 21/02/2026 14:11 Năm 2026 ghi nhận hàng loạt chính sách tiền lương mới có hiệu lực, tác động đến nhiều nhóm đối tượng từ người lao động khu vực doanh nghiệp đến cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đáng chú ý, lương tối thiểu vùng tăng 7,2%, nhà giáo được ưu tiên xếp lương cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp...

359 trường hợp vào cơ sở y tế Hà Tĩnh thăm khám, điều trị do tai nạn giao thông 20/02/2026 16:05 Theo tổng hợp từ ngành Y tế Hà Tĩnh, từ ngày 14/2 đến nay, các cơ sở y tế tiếp nhận, thăm khám và điều trị cho 359 trường hợp bị tai nạn giao thông, không có trường hợp tử vong do tai nạn giao thông tại các cơ sở y tế.

Cụ ông 106 tuổi ở Hà Tĩnh vẫn minh mẫn, đọc báo mỗi ngày 20/02/2026 14:29 Ở tuổi 106, với 78 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Nguyễn Trọng Cẩn (thôn Phú Đông, xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) vẫn minh mẫn, lạc quan, là điểm tựa tinh thần cho cả gia đình.

Trang trọng lễ mừng thọ người cao tuổi 20/02/2026 10:54 Tại các địa phương ở Hà Tĩnh, lễ mừng thọ được tổ chức trang trọng, ấm áp, thể hiện truyền thống "kính lão đắc thọ" và sự tri ân sâu sắc của cộng đồng đối với các bậc cao niên.

Người dân Hà Tĩnh "rục rịch" khăn gói rời quê sau Tết 20/02/2026 10:51 Sau mấy ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người dân Hà Tĩnh lại lỉnh kỉnh hành trang, tạm biệt quê nhà, lên đường trở lại các đô thị lớn để lao động, học tập.

Nhu cầu nhân lực tại KKT Vũng Áng tăng cao, rộng mở cơ hội việc làm 20/02/2026 05:19 Các doanh nghiệp trong KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang có nhu cầu tuyển dụng gần 4.500 lao động ở nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, kỹ thuật, vận hành đến quản lý, dịch vụ…

Học sinh "giữ nhịp" ôn tập trong kỳ nghỉ tết dài ngày 19/02/2026 15:45 Giữa những ngày đầu xuân, nhiều học sinh tại Hà Tĩnh tranh thủ để ôn luyện cho các kỳ thi chuyển cấp và tuyển sinh sắp tới.

Hơn 8.000 trẻ chào đời trong 4 ngày nghỉ Tết trên cả nước 19/02/2026 10:26 Trong 4 ngày Tết (từ sáng 14/2 đến sáng 18/2 tức 28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Bính Ngọ) có 8.358 trẻ sơ sinh chào đời theo hình thức sinh thường, mổ đẻ tại các cơ sở y tế trên cả nước.

Đón Tết này không quên Tết thời bao cấp 19/02/2026 10:00 Giữa sự đủ đầy của Tết hiện tại, tôi thường nghĩ về những cái Tết giản dị và chắt chiu của một thời gian khó.

Xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại 19/02/2026 08:18 Từ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa đến quản lý y tế trên nền tảng số, Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại. Đây là hướng đi tất yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tối ưu nguồn lực và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong bối cảnh mới.

Thầm lặng chăm sóc sức khoẻ người bệnh trong những ngày Tết 18/02/2026 09:20 Trong khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đoàn viên, thì đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ trực Tết, bảo đảm công tác khám - chữa bệnh và cấp cứu kịp thời cho người dân.

Bộ Quốc phòng tuyển gần 3.900 chỉ tiêu hệ dân sự năm 2026 18/02/2026 04:47 Theo Quyết định số 458/QĐ-TM của Tổng Tham mưu trưởng, năm học 2026-2027, các cơ sở đào tạo trong Quân đội được giao đào tạo hệ dân sự với hơn 3.880 chỉ tiêu ở các trình độ: Trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học.

Đón Tết trên sân ga ở Hà Tĩnh 17/02/2026 13:00 Trên sân ga Hương Phố (xã Hương Khê, Hà Tĩnh), từng chuyến tàu vẫn đều đặn lăn bánh trong những ngày Tết. Cán bộ, nhân viên thường trực 24/24h để phục vụ hành khách.

Đưa giáo dục thành động lực tăng trưởng bền vững 17/02/2026 09:05 Nghị quyết số 71-NQ/TW và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh đặt mục tiêu tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển GD&ĐT. Nhân dịp đầu năm mới, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm về nội dung này.

Khoảnh khắc đón công dân đầu tiên năm Bính Ngọ ở Hà Tĩnh 17/02/2026 01:33 Đúng thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm mới, bé gái nặng hơn 3,2 kg cất tiếng khóc chào đời, trở thành công dân Hà Tĩnh đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026.

Miệt mài làm sạch phố phường Hà Tĩnh đêm Giao thừa 17/02/2026 01:26 Trong khoảnh khắc mọi người đang quây quần bên gia đình để đón Giao thừa thì những công nhân vệ sinh môi trường Hà Tĩnh vẫn miệt mài xuyên đêm dọn sạch phố phường.

Không khí chào đón năm mới ở Hà Tĩnh 16/02/2026 23:35 Thời khắc thiêng liêng của năm mới Bính Ngọ, các điểm vui xuân tại Hà Tĩnh chật kín người dân và du khách. Không khí rộn ràng, náo nức lan tỏa khắp các tuyến phố. Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật mang đến màn trình diễn mãn nhãn, khép lại năm cũ và mở ra một khởi đầu nhiều kỳ vọng.

Miệt mài mưu sinh ngày cuối năm 16/02/2026 11:12 Ngày cuối năm, những người lao động ở Hà Tĩnh vẫn đang cố gắng làm việc trên các con đường, ngõ phố để kiếm thêm thu nhập, với hy vọng có một cái Tết đủ đầy, tươm tất hơn.

Tết hướng thiện ở Trại tạm giam Công an tỉnh 16/02/2026 10:18 Chương trình Tết ở Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh không chỉ giúp phạm nhân vơi đi nỗi nhớ nhà mà còn thu hẹp ranh giới giữa quá khứ lầm lỡ và tương lai hướng thiện.

Xuân ấm nghĩa tình 16/02/2026 10:00 Vượt qua một năm nhiều gian khó, tinh thần sẻ chia, đồng hành của cả hệ thống chính trị và cộng đồng ở Hà Tĩnh càng được bồi đắp, để mùa xuân tròn đầy hơn trong mỗi ngôi nhà.

Phát triển kỹ thuật chuyên sâu hướng tới bệnh viện chuyên khoa xứng tầm 16/02/2026 09:45 Việc làm chủ thêm nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh và là nền tảng quan trọng để xây dựng bệnh viện chuyên khoa xứng tầm.

Những người lỡ hẹn đêm Xuân 16/02/2026 08:13 Giữa sắc xuân rộn ràng, vẫn có những con người lặng lẽ làm nhiệm vụ. Họ gác lại niềm vui riêng để mùa xuân của muôn nhà được tròn đầy.

Giữ nhịp sự sống trong đêm trực Tết 16/02/2026 08:00 Tết - khi nhà nhà, người người quây quần trong những giây phút đoàn viên, thì tại Khoa Cấp cứu – Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), ánh đèn vẫn sáng trắng. Không pháo hoa, không mâm cỗ, chỉ có những bước chân vội vã, những ánh mắt tập trung và sự căng mình của đội ngũ y bác sĩ trong ca trực đặc biệt nhất năm.