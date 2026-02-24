Cụ ông 83 tuổi sáng chế “guồng nước con rối” kể chuyện Ngã ba Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Bằng đôi tay khéo léo và tình yêu lịch sử, cụ Nguyễn Trọng Hảo (83 tuổi, thôn 8, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã sáng chế mô hình “guồng nước con rối” tái hiện sinh động câu chuyện hào hùng tại Ngã ba Đồng Lộc.
Năm 2026 ghi nhận hàng loạt chính sách tiền lương mới có hiệu lực, tác động đến nhiều nhóm đối tượng từ người lao động khu vực doanh nghiệp đến cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đáng chú ý, lương tối thiểu vùng tăng 7,2%, nhà giáo được ưu tiên xếp lương cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp...
Theo tổng hợp từ ngành Y tế Hà Tĩnh, từ ngày 14/2 đến nay, các cơ sở y tế tiếp nhận, thăm khám và điều trị cho 359 trường hợp bị tai nạn giao thông, không có trường hợp tử vong do tai nạn giao thông tại các cơ sở y tế.
Từ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa đến quản lý y tế trên nền tảng số, Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại. Đây là hướng đi tất yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tối ưu nguồn lực và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong bối cảnh mới.
Trong khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đoàn viên, thì đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ trực Tết, bảo đảm công tác khám - chữa bệnh và cấp cứu kịp thời cho người dân.
Theo Quyết định số 458/QĐ-TM của Tổng Tham mưu trưởng, năm học 2026-2027, các cơ sở đào tạo trong Quân đội được giao đào tạo hệ dân sự với hơn 3.880 chỉ tiêu ở các trình độ: Trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học.
Nghị quyết số 71-NQ/TW và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh đặt mục tiêu tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển GD&ĐT. Nhân dịp đầu năm mới, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm về nội dung này.
Thời khắc thiêng liêng của năm mới Bính Ngọ, các điểm vui xuân tại Hà Tĩnh chật kín người dân và du khách. Không khí rộn ràng, náo nức lan tỏa khắp các tuyến phố. Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật mang đến màn trình diễn mãn nhãn, khép lại năm cũ và mở ra một khởi đầu nhiều kỳ vọng.
Tết - khi nhà nhà, người người quây quần trong những giây phút đoàn viên, thì tại Khoa Cấp cứu – Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), ánh đèn vẫn sáng trắng. Không pháo hoa, không mâm cỗ, chỉ có những bước chân vội vã, những ánh mắt tập trung và sự căng mình của đội ngũ y bác sĩ trong ca trực đặc biệt nhất năm.
Thông qua việc phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, đầu tư đồng bộ trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã khẳng định vai trò đầu ngành về phục hồi chức năng trên địa bàn tỉnh, mang lại sự hài lòng cho người bệnh.