Cụ ông 83 tuổi sáng chế “guồng nước con rối” kể chuyện Ngã ba Đồng Lộc

Anh Tấn
(Baohatinh.vn) - Bằng đôi tay khéo léo và tình yêu lịch sử, cụ Nguyễn Trọng Hảo (83 tuổi, thôn 8, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã sáng chế mô hình “guồng nước con rối” tái hiện sinh động câu chuyện hào hùng tại Ngã ba Đồng Lộc.

bqbht_br_4a.jpg
Từ những vật liệu mộc mạc như tre, nứa, ống nhựa, bu lông, gỗ, thép ly…, cụ Nguyễn Trọng Hảo đã miệt mài dựng nên mô hình “guồng nước con rối” tái hiện không gian lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.
bqbht_br_9a.jpg
Mỗi vòng quay của guồng nước là một lát cắt ký ức – nơi hình ảnh các nữ thanh niên xung phong san lấp hố bom, tải đạn, giữ vững mạch máu giao thông giữa khói lửa chiến tranh được tái hiện đầy xúc động.
bqbht_br_10-a.jpg
Guồng nước con rối với những hình ảnh khắc họa các chiến sỹ lấp hố bom...
bqbht_br_5a.jpg
...đẩy xe chở vũ khí qua tuyến đường Ngã ba Đồng Lộc... được khắc họa đầy chân thực.
bqbht_br_1a.jpg
Không qua trường lớp mỹ thuật hay cơ khí chuyên nghiệp, tất cả đều do cụ Hảo tự mày mò nghiên cứu. Có những chi tiết phải làm đi làm lại nhiều lần mới vận hành trơn tru.
bqbht_br_2a.jpg
Ở tuổi 83, cụ vẫn kiên trì chỉnh sửa từng bánh răng, từng nhịp chuyển động, gửi gắm vào đó sự trân trọng với lịch sử quê hương.
bqbht_br_3a.jpg
Người dân trong thôn mỗi khi ghé xem đều không khỏi trầm trồ trước sự sáng tạo và tâm huyết của cụ ông tuổi ngoài 80. Ông Nguyễn Minh Dịnh, thôn 8, xã Can Lộc chia sẻ: “Mô hình của cụ Hảo rất sinh động, xem là hiểu ngay câu chuyện lịch sử. Chúng tôi rất khâm phục tinh thần và sự say mê của cụ.”
bqbht_br_8a.jpg
Đại diện Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cũng đánh giá cao sáng kiến này khi cho rằng đây là cách làm mới mẻ, trực quan trong tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng. Ông Lê Thanh Hoàn – Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng nhấn mạnh: “Mô hình ‘guồng nước con rối’ thể hiện sự sáng tạo và tình cảm sâu nặng của người dân với di tích. Đây là cách giáo dục truyền thống rất hiệu quả, gần gũi.”
bqbht_br_7a.jpg
Từ những vật liệu thô mộc của làng quê, bằng trí nhớ và lòng tri ân, cụ Nguyễn Trọng Hảo đã thổi hồn vào từng vòng quay của guồng nước, qua đó không chỉ tái hiện lại khung cảnh thời chiến tranh ở Ngã ba Đồng Lộc mà cụ còn là cảnh lao động, sản xuất của người dân thời chiến tranh. Ở tuổi 83, cụ vẫn lặng lẽ giữ gìn ký ức hào hùng của quê hương – để mỗi nhịp nước chảy qua là một lần lịch sử được nhắc nhớ, trân trọng và tiếp nối.
Video: Cụ ông sáng chế “guồng nước con rối” kể chuyện Ngã ba Đồng Lộc.

#Cụ ông 83 tuổi sáng chế guồng nước con rối #Guồng nước con rối tái hiện Ngã ba Đồng Lộc #Xem Guồng nước con rối của cụ ông 83 tuổi

