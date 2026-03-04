Đông đảo lao động tham gia phiên giao dịch việc làm tại phường Sông Trí

Các phiên giao dịch việc làm thời gian tới:

- Ngày 6/3, tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại UBND xã Kỳ Thượng.

- Ngày 16/3, tổ chức phiên định kỳ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (phường Thành Sen) và phiên giao dịch việc làm online kết hợp phỏng vấn cùng Formosa Hà Tĩnh tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (cơ sở phường Vũng Áng).

- Ngày 20/3, tổ chức phiên tuyển dụng lưu động tại UBND xã Can Lộc (dành cho VinFast Hà Tĩnh); phiên định kỳ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (cơ sở phường Vũng Áng) và phiên giao dịch việc làm lưu động tại UBND xã Đức Minh.

- Ngày 27/3, tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại UBND xã Gia Hanh.

- Ngày 30/3, tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại UBND xã Toàn Lưu.