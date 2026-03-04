Đông đảo lao động tham gia phiên giao dịch việc làm tại phường Sông Trí

(Baohatinh.vn) - Phiên giao dịch việc làm tại phường Sông Trí (Hà Tĩnh) thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, người lao động tham gia tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng và cơ hội làm việc mới.
Tại phiên giao dịch, đại diện Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Tĩnh, lãnh đạo địa phương đã trao đổi các thông tin tuyển dụng. Đồng thời trực tiếp hướng dẫn, định hướng cho các lao động về việc làm, cũng như các thủ tục đăng ký tuyển dụng lao động trong nước và nước ngoài.
Hiện tại, các doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu tuyển dụng hơn 8.000 việc làm, với các ngành nghề như cơ khí, điện, xây dựng, dệt may, du học, lao động phổ thông. Thị trường lao động bao gồm cả trong nước và nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản…
Các lao động ở nhiều lứa tuổi tìm hiểu thông tin tuyển dụng thông qua tài liệu tại phiên giao dịch việc làm lưu động.
Giang Châu chia sẻ: "Em tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, sau khi ra trường vào Bình Dương làm việc để tích lũy kinh nghiệm. Nhưng càng đi xa, em càng mong có cơ hội trở về quê hương Hà Tĩnh. Được làm việc gần gia đình, có thu nhập ổn định và lâu dài ngay trên mảnh đất mình sinh ra là điều em luôn hướng tới. Khi quê nhà có thêm nhiều doanh nghiệp, dự án đầu tư, đó thực sự là cơ hội để những người trẻ như em yên tâm gắn bó và phát triển sự nghiệp tại chính quê hương mình...”.
Phiên giao dịch việc làm lưu động nhằm hỗ trợ người lao động xa quê trở về địa phương dịp Tết, lao động chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định, đặc biệt là bộ đội xuất ngũ năm 2026. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng, phỏng vấn và tìm kiếm việc làm phù hợp ngay tại địa phương.
Các phiên giao dịch việc làm thời gian tới:
- Ngày 6/3, tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại UBND xã Kỳ Thượng.
- Ngày 16/3, tổ chức phiên định kỳ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (phường Thành Sen) và phiên giao dịch việc làm online kết hợp phỏng vấn cùng Formosa Hà Tĩnh tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (cơ sở phường Vũng Áng).
- Ngày 20/3, tổ chức phiên tuyển dụng lưu động tại UBND xã Can Lộc (dành cho VinFast Hà Tĩnh); phiên định kỳ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (cơ sở phường Vũng Áng) và phiên giao dịch việc làm lưu động tại UBND xã Đức Minh.
- Ngày 27/3, tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại UBND xã Gia Hanh.
- Ngày 30/3, tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại UBND xã Toàn Lưu.
Di cư lao động là điều tất yếu của thị trường. Nhưng khi Hà Tĩnh đã có những “điểm tựa” công nghiệp rõ ràng, từ Vinfast, Formosa... đến các dự án công nghiệp quy mô lớn, việc chọn ở lại không còn là khó khăn đối với người lao động.
