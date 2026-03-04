Hotline: 02393.693.427
Đông đảo lao động tham gia phiên giao dịch việc làm tại phường Sông Trí

Thu Trang
(Baohatinh.vn) - Phiên giao dịch việc làm tại phường Sông Trí (Hà Tĩnh) thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, người lao động tham gia tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng và cơ hội làm việc mới.

bqbht_br_ag7a8139.jpg
Sáng 4/3, các phường Sông Trí, Hải Ninh và xã Kỳ Hoa phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Tĩnh, tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại phường Sông Trí, Hà Tĩnh.
bqbht_br_ag7a8113.jpg
Tham dự phiên giao dịch có gần 150 lao động có nhu cầu việc làm và đại diện 5 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng là: Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Công ty CP sản xuất và kinh doanh Vinfast, Công ty TNHH Giải pháp năng lượng công nghệ cao V-G, Công ty Vận tải quốc tế LongRiver, Công ty TNHH Vận hành và Kinh doanh MCC Việt Nam.
bqbht_br_mg-0657.jpg
bqbht_br_mg-0638.jpg
Tại phiên giao dịch, đại diện Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Tĩnh, lãnh đạo địa phương đã trao đổi các thông tin tuyển dụng. Đồng thời trực tiếp hướng dẫn, định hướng cho các lao động về việc làm, cũng như các thủ tục đăng ký tuyển dụng lao động trong nước và nước ngoài.
bqbht_br_ag7a8190.jpg
Hiện tại, các doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu tuyển dụng hơn 8.000 việc làm, với các ngành nghề như cơ khí, điện, xây dựng, dệt may, du học, lao động phổ thông. Thị trường lao động bao gồm cả trong nước và nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản…
bqbht_br_ag7a8147.jpg
bqbht_br_ag7a8130.jpg
bqbht_br_ag7a8149.jpg
Các lao động ở nhiều lứa tuổi tìm hiểu thông tin tuyển dụng thông qua tài liệu tại phiên giao dịch việc làm lưu động.
bqbht_br_ag7a8110.jpg
Tới phiên giao dịch, bạn Nguyễn Giang Châu (SN 1999, xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) mong muốn tìm được việc làm phù hợp tại Formosa Hà Tĩnh.
bqbht_br_ag7a8163.jpg
Giang Châu đã tìm hiểu rất kĩ các thông tin về tuyển dụng trên các nền tảng xã hội.
bqbht_br_ag7a8183.jpg
bqbht_br_ag7a8175.jpg
Giang Châu chia sẻ: "Em tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, sau khi ra trường vào Bình Dương làm việc để tích lũy kinh nghiệm. Nhưng càng đi xa, em càng mong có cơ hội trở về quê hương Hà Tĩnh. Được làm việc gần gia đình, có thu nhập ổn định và lâu dài ngay trên mảnh đất mình sinh ra là điều em luôn hướng tới. Khi quê nhà có thêm nhiều doanh nghiệp, dự án đầu tư, đó thực sự là cơ hội để những người trẻ như em yên tâm gắn bó và phát triển sự nghiệp tại chính quê hương mình...”.
bqbht_br_ag7a8217.jpg
Còn với bạn Đào Thị Sen (SN 2005, xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) ngay sau khi đọc được các thông tin cần tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng qua Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh và mạng xã hội, Sen quyết định lựa chọn tìm hiểu và phỏng vấn ứng tuyển vào Công ty CP sản xuất và kinh doanh Vinfast.
bqbht_br_ag7a8107.jpg
Sen bày tỏ: "Em tốt nghiệp THPT cách đây 2 năm, từng làm nhiều công việc thời vụ nhưng thu nhập bấp bênh, không ổn định. Khi nghe thông tin các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng tuyển dụng với mức lương công nhân từ 10- 17 triệu đồng/tháng, em đã chủ động tìm hiểu kỹ về môi trường làm việc, chế độ lương, thưởng và phúc lợi. Thấy chính sách đãi ngộ rõ ràng, có bảo hiểm, hỗ trợ ăn ca, cơ hội đào tạo nâng cao tay nghề nên em quyết định nộp hồ sơ vào Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast. Em mong có một công việc ổn định lâu dài ngay tại quê hương để vừa có thu nhập tốt, vừa được gần gia đình....”.
bqbht_br_ag7a8215.jpg
bqbht_br_ag7a8194.jpg
Phiên giao dịch việc làm lưu động nhằm hỗ trợ người lao động xa quê trở về địa phương dịp Tết, lao động chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định, đặc biệt là bộ đội xuất ngũ năm 2026. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng, phỏng vấn và tìm kiếm việc làm phù hợp ngay tại địa phương.

Các phiên giao dịch việc làm thời gian tới:

- Ngày 6/3, tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại UBND xã Kỳ Thượng.

- Ngày 16/3, tổ chức phiên định kỳ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (phường Thành Sen) và phiên giao dịch việc làm online kết hợp phỏng vấn cùng Formosa Hà Tĩnh tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (cơ sở phường Vũng Áng).

- Ngày 20/3, tổ chức phiên tuyển dụng lưu động tại UBND xã Can Lộc (dành cho VinFast Hà Tĩnh); phiên định kỳ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (cơ sở phường Vũng Áng) và phiên giao dịch việc làm lưu động tại UBND xã Đức Minh.

- Ngày 27/3, tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại UBND xã Gia Hanh.

- Ngày 30/3, tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại UBND xã Toàn Lưu.

