Hối hả ở làng bánh chưng Tết nổi tiếng Hà Tĩnh

08/02/2026 05:15
Khi thị trường hoa, cây cảnh tại Hà Tĩnh bước vào giai đoạn sôi động nhất, cũng là lúc đội ngũ lao động tự do tất bật với nghề “chở Tết” về nhà, giúp họ có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.
05/02/2026 11:05
Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tổ chức tuyển dụng 2.000 nhân sự với nhiều vị trí, chế độ đãi ngộ hấp dẫn.
03/02/2026 16:30
Cận Tết, thị trường lao động Hà Tĩnh trở nên sôi động hơn với nhiều việc làm thời vụ. Đây là cơ hội để người lao động cải thiện nguồn thu nhập, chuẩn bị một cái Tết đủ đầy hơn.
03/02/2026 13:29
Khi Tết gần chạm ngõ, nhiều gia đình đã rộn ràng dọn dẹp, mua sắm đón Tết. Giữa khung cảnh chộn rộn ấy, nhiều người vẫn lặng lẽ mưu sinh trên vỉa hè, góc phố với hi vọng kiếm có một cái Tết đủ đầy, ấm áp...
30/01/2026 10:46
Căn cứ nhu cầu bổ sung nhân sự năm 2026, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng nhân sự như sau:
30/01/2026 08:41
Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng 5 chỉ tiêu viên chức các vị trí: giảng viên, chuyên viên tổng hợp.
29/01/2026 09:07
Ở xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, để tạo ra những sản phẩm trầm hương quý giá, người dân không chỉ trông chờ vào thiên nhiên mà còn phải tinh tế tạo trầm. Từ những lỗ khoan tạo trầm, thời gian và sự kiên nhẫn đã biến thành những sản phẩm trầm hương đặc sắc.
28/01/2026 09:42
Các vị trí quản lý trên nhiều ngành nghề tại Việt Nam đều có mức lương trên 100 triệu đồng/tháng, dẫn đầu là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, tài chính, ngân hàng...
27/01/2026 16:18
Khi Tết Nguyên đán đang đến gần, nhu cầu dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa của người dân tăng cao. Dịch vụ dọn nhà cũng vì thế trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
27/01/2026 14:00
Cận Tết, các dịch vụ cho thuê áo dài, làm tóc, chụp ảnh tại Hà Tĩnh trở nên sôi động. Lượng khách tăng nhanh giúp nhiều cơ sở tăng doanh thu so với thường ngày.
21/01/2026 14:00
Cùng với tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đang nỗ lực bảo đảm việc làm, thu nhập, chế độ lương, thưởng Tết cho người lao động.
17/01/2026 05:27
VinFast Hà Tĩnh có nhu cầu tuyển dụng 3.000 vị trí việc làm, thu nhập từ 12-40 triệu đồng/người/tháng.
12/01/2026 15:32
Trung tâm Y tế Can Lộc (Hà Tĩnh) thông báo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tuyển dụng viên chức y tế năm 2025 như sau...
11/01/2026 11:13
Giữa những cánh rừng cao su bạt ngàn ở Hà Tĩnh, có những bước chân lặng lẽ của những người cạo mủ cao su. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, bền sức và chấp nhận nhiều khó khăn.
09/01/2026 14:16
Tại Nghị định số 361/2025/NĐ-CP, Chính phủ quy định chi tiết về nguyên tắc, trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm công chức.
09/01/2026 14:10
Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động vào làm việc tại đơn vị như sau.
08/01/2026 16:13
Tham gia vào các ngành nghề khác nhau để gia tăng thu nhập và tìm kiếm cơ hội phát triển kỹ năng, nâng cao giá trị bản thân đang là lựa chọn của nhiều lao động ở Hà Tĩnh.
31/12/2025 16:02
Phiên giao dịch việc làm lưu động tổ chức tại các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh không chỉ giúp người lao động tìm được việc làm mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm kiếm nhân lực phù hợp.
29/12/2025 17:00
Thời điểm cuối năm, với nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dân Hà Tĩnh, nhiều đơn vị, doanh nghiệp ngành bưu chính, chuyển phát phải nâng cao năng lực vận chuyển hàng hoá thông suốt.
29/12/2025 14:57
Ứng dụng chuyển đổi số trong kết nối, tư vấn, giới thiệu, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh giúp người lao động có việc làm, doanh nghiệp tiếp cận được nguồn nhân lực có chất lượng.
29/12/2025 05:00
Hoạt động hỗ trợ các mô hình sinh kế giúp những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.
25/12/2025 10:26
Từ một hộ nghèo, nhờ tham gia chương trình nuôi ong lấy mật do Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao, gia đình ông Nguyễn Thái Tuyển (Kỳ Lạc, Hà Tĩnh) đã từng bước vươn lên phát triển kinh tế.
24/12/2025 15:19
Trung tâm Y tế Can Lộc thông báo tuyển dụng 57 viên chức y tế năm 2025 với những nội dung cụ thể như sau:
23/12/2025 13:56
Theo khảo sát sơ bộ, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 của doanh nghiệp ở Hà Tĩnh cao nhất là 192 triệu đồng/người, thấp nhất từ 0,2 - 1 triệu đồng/người.
22/12/2025 10:10
Càng về gần Giáng sinh, dịch vụ “ông già Noel” tặng quà cho trẻ em tại Hà Tĩnh càng sôi động, thu hút đông đảo khách hàng là các bậc phụ huynh.
20/12/2025 14:00
Các tổ vay vốn ở phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang trở thành điểm tựa quan trọng giúp người dân tiếp cận tín dụng ưu đãi, phát triển sinh kế và vươn lên thoát nghèo bền vững.
18/12/2025 16:26
Phiên giao dịch việc làm lưu động tại các xã Vũ Quang, Sơn Hồng (Hà Tĩnh) là cơ hội để người lao động được nắm bắt thông tin thị trường lao động, tư vấn nghề nghiệp, tìm kiếm cơ hội làm việc.
18/12/2025 13:56
Ngoài lương, chế độ phúc lợi tốt, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh còn đưa ra mức thưởng hấp dẫn để tuyển dụng lao động. Có doanh nghiệp thưởng lên đến 10 triệu đồng cho lao động nhận việc trong tháng 1/2026.
17/12/2025 10:35
Từ 1/1/2026, Nghị định 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động bắt đầu có hiệu lực.
16/12/2025 11:00
Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có 5.162 lao động hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp với số tiền hơn 207,2 tỷ đồng.