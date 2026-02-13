Hối hả ở làng bánh chưng Tết nổi tiếng Hà Tĩnh

Kiếm tiền triệu mỗi ngày với nghề “chở Tết” về nhà 08/02/2026 05:15 Khi thị trường hoa, cây cảnh tại Hà Tĩnh bước vào giai đoạn sôi động nhất, cũng là lúc đội ngũ lao động tự do tất bật với nghề “chở Tết” về nhà, giúp họ có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.

VinFast Hà Tĩnh tuyển dụng 2.000 lao động, đi làm ngay sau tết 05/02/2026 11:05 Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tổ chức tuyển dụng 2.000 nhân sự với nhiều vị trí, chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Tết đầy đủ hơn nhờ việc làm thời vụ 03/02/2026 16:30 Cận Tết, thị trường lao động Hà Tĩnh trở nên sôi động hơn với nhiều việc làm thời vụ. Đây là cơ hội để người lao động cải thiện nguồn thu nhập, chuẩn bị một cái Tết đủ đầy hơn.

Mưu sinh ngày cận Tết, gánh ước vọng trên vai 03/02/2026 13:29 Khi Tết gần chạm ngõ, nhiều gia đình đã rộn ràng dọn dẹp, mua sắm đón Tết. Giữa khung cảnh chộn rộn ấy, nhiều người vẫn lặng lẽ mưu sinh trên vỉa hè, góc phố với hi vọng kiếm có một cái Tết đủ đầy, ấm áp...

Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh tuyển nhân sự 30/01/2026 10:46 Căn cứ nhu cầu bổ sung nhân sự năm 2026, Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng nhân sự như sau:

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng 5 viên chức 30/01/2026 08:41 Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng 5 chỉ tiêu viên chức các vị trí: giảng viên, chuyên viên tổng hợp.

Nghề lạ xứ trầm: Tạo vết thương để “đánh thức” trầm hương 29/01/2026 09:07 Ở xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, để tạo ra những sản phẩm trầm hương quý giá, người dân không chỉ trông chờ vào thiên nhiên mà còn phải tinh tế tạo trầm. Từ những lỗ khoan tạo trầm, thời gian và sự kiên nhẫn đã biến thành những sản phẩm trầm hương đặc sắc.

Loạt công việc có mức lương trên 100 triệu đồng tại Việt Nam 28/01/2026 09:42 Các vị trí quản lý trên nhiều ngành nghề tại Việt Nam đều có mức lương trên 100 triệu đồng/tháng, dẫn đầu là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, tài chính, ngân hàng...

Dịch vụ dọn nhà “cháy lịch” dịp Tết 27/01/2026 16:18 Khi Tết Nguyên đán đang đến gần, nhu cầu dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa của người dân tăng cao. Dịch vụ dọn nhà cũng vì thế trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Dịch vụ làm đẹp dễ kiếm tiền dịp Tết 27/01/2026 14:00 Cận Tết, các dịch vụ cho thuê áo dài, làm tóc, chụp ảnh tại Hà Tĩnh trở nên sôi động. Lượng khách tăng nhanh giúp nhiều cơ sở tăng doanh thu so với thường ngày.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh đảm bảo lương, thưởng Tết cho lao động 21/01/2026 14:00 Cùng với tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đang nỗ lực bảo đảm việc làm, thu nhập, chế độ lương, thưởng Tết cho người lao động.

Trung tâm Y tế Can Lộc thông báo điều chỉnh, bổ sung tuyển dụng viên chức y tế năm 2025 12/01/2026 15:32 Trung tâm Y tế Can Lộc (Hà Tĩnh) thông báo điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tuyển dụng viên chức y tế năm 2025 như sau...

Nhọc nhằn nghề đi tìm "vàng trắng" 11/01/2026 11:13 Giữa những cánh rừng cao su bạt ngàn ở Hà Tĩnh, có những bước chân lặng lẽ của những người cạo mủ cao su. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, bền sức và chấp nhận nhiều khó khăn.

Chậm nhất đến ngày 1/7/2026, ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm 09/01/2026 14:16 Tại Nghị định số 361/2025/NĐ-CP, Chính phủ quy định chi tiết về nguyên tắc, trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm công chức.

Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tuyển dụng lao động 09/01/2026 14:10 Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động vào làm việc tại đơn vị như sau.

Phát triển bản thân từ làm việc đa ngành nghề 08/01/2026 16:13 Tham gia vào các ngành nghề khác nhau để gia tăng thu nhập và tìm kiếm cơ hội phát triển kỹ năng, nâng cao giá trị bản thân đang là lựa chọn của nhiều lao động ở Hà Tĩnh.

Tạo cơ hội cho lao động từ các phiên giao dịch việc làm lưu động 31/12/2025 16:02 Phiên giao dịch việc làm lưu động tổ chức tại các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh không chỉ giúp người lao động tìm được việc làm mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm kiếm nhân lực phù hợp.

Ngành chuyển phát hoạt động hết công suất những ngày cuối năm 29/12/2025 17:00 Thời điểm cuối năm, với nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dân Hà Tĩnh, nhiều đơn vị, doanh nghiệp ngành bưu chính, chuyển phát phải nâng cao năng lực vận chuyển hàng hoá thông suốt.

Chuyển đổi số để kết nối cung cầu lao động 29/12/2025 14:57 Ứng dụng chuyển đổi số trong kết nối, tư vấn, giới thiệu, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh giúp người lao động có việc làm, doanh nghiệp tiếp cận được nguồn nhân lực có chất lượng.

Hỗ trợ mô hình sinh kế giúp hộ nghèo Kỳ Lạc vươn lên 29/12/2025 05:00 Hoạt động hỗ trợ các mô hình sinh kế giúp những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.

Xây dựng sinh kế từ đàn ong giúp thoát nghèo bền vững 25/12/2025 10:26 Từ một hộ nghèo, nhờ tham gia chương trình nuôi ong lấy mật do Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao, gia đình ông Nguyễn Thái Tuyển (Kỳ Lạc, Hà Tĩnh) đã từng bước vươn lên phát triển kinh tế.

Trung tâm Y tế Can Lộc tuyển dụng 57 viên chức 24/12/2025 15:19 Trung tâm Y tế Can Lộc thông báo tuyển dụng 57 viên chức y tế năm 2025 với những nội dung cụ thể như sau:

Hà Tĩnh có doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất 192 triệu đồng/người 23/12/2025 13:56 Theo khảo sát sơ bộ, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 của doanh nghiệp ở Hà Tĩnh cao nhất là 192 triệu đồng/người, thấp nhất từ 0,2 - 1 triệu đồng/người.

“Ông già Noel" mỏi tay ship quà dịp Giáng sinh 22/12/2025 10:10 Càng về gần Giáng sinh, dịch vụ “ông già Noel” tặng quà cho trẻ em tại Hà Tĩnh càng sôi động, thu hút đông đảo khách hàng là các bậc phụ huynh.

Điểm tựa giúp người dân phường Vũng Áng tiếp cận tín dụng ưu đãi 20/12/2025 14:00 Các tổ vay vốn ở phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang trở thành điểm tựa quan trọng giúp người dân tiếp cận tín dụng ưu đãi, phát triển sinh kế và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Gần 400 lao động miền núi tham gia phiên giao dịch việc làm 18/12/2025 16:26 Phiên giao dịch việc làm lưu động tại các xã Vũ Quang, Sơn Hồng (Hà Tĩnh) là cơ hội để người lao động được nắm bắt thông tin thị trường lao động, tư vấn nghề nghiệp, tìm kiếm cơ hội làm việc.

Doanh nghiệp ở Hà Tĩnh thưởng 10 triệu đồng để tuyển lao động 18/12/2025 13:56 Ngoài lương, chế độ phúc lợi tốt, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh còn đưa ra mức thưởng hấp dẫn để tuyển dụng lao động. Có doanh nghiệp thưởng lên đến 10 triệu đồng cho lao động nhận việc trong tháng 1/2026.

5 nhầm lẫn thường gặp về tăng lương từ 1/1/2026 17/12/2025 10:35 Từ 1/1/2026, Nghị định 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động bắt đầu có hiệu lực.