Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Y tế

Bác sĩ tuyến Trung ương "cầm tay, chỉ việc" cho các cơ sở y tế Hà Tĩnh

Phúc Quang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Việc các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội được biệt phái về công tác tại các cơ sở y tế Hà Tĩnh không chỉ hỗ trợ điều trị hiệu quả cho người bệnh mà còn chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm giúp đội ngũ y tế tuyến dưới nâng cao năng lực.

bqbht_br_1a.jpg
Thực hiện chương trình hợp tác giữa ngành Y tế Hà Tĩnh và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, đầu tháng 3 vừa qua, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đã tiếp nhận 7 bác sĩ từ các chuyên ngành: tim mạch, da liễu, chẩn đoán hình ảnh, nội soi, nội tiết, xương khớp, hô hấp về công tác ngắn hạn. Ảnh: PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tặng hoa các bác sĩ được cử đi biệt phái ở tuyến cơ sở.
bqbht_br_2a.jpg
Trong đợt này, thạc sĩ, bác sĩ nội trú chuyên ngành da liễu Nguyễn Ngọc Thanh được biệt phái về Trung tâm Y tế Thành Sen.
bqbht_br_4a.jpg
Khi công tác tại Trung tâm Y tế Thành Sen, bác sĩ Thanh đã mang đến những kỳ vọng trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn tại Đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ mà trung tâm vừa đưa vào hoạt động.
bqbht_br_3a.jpg
Hằng ngày, thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Ngọc Thanh tiếp nhận thăm khám và điều trị cho bệnh nhân bị các bệnh lý về da liễu như: viêm da cơ địa, nấm, rụng tóc, trứng cá, sẹo... đồng thời, thực hiện các yêu cầu về làm đẹp.
5ab-1.jpg
bqbht_br_6a.jpg
Sau khi nhận được thông tin có chuyên gia của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về công tác, nhiều bệnh nhân đã đặt lịch để thăm khám và điều trị. Người bệnh yên tâm khi được bác sĩ có trình độ chuyên môn sâu, kỹ năng vững vàng thăm khám, tư vấn và điều trị.
bqbht_br_img-4785a.jpg
Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Ngọc Thanh chia sẻ: "Qua thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Y tế Thành Sen, tôi thấy ngoài các bệnh lý thông thường thì người dân cũng gặp khá nhiều bệnh chuyên sâu về da liễu. Tuy nhiên, do tâm lý chủ quan nên nhiều người không đi thăm khám, điều trị khiến bệnh diễn biến phức tạp hơn. Bởi vậy, rất mong người dân không chủ quan, lơ là trước các bệnh lý".
bqbht_br_7a.jpg
Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Ngọc Thanh điều trị bệnh lý rụng tóc cho bệnh nhân.
bqbht_br_9a.jpg
Bên cạnh việc thăm khám, điều trị, thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Ngọc Thanh còn tổ chức các buổi trao đổi, chia sẻ về chuyên môn cho các y bác sĩ tại Trung tâm Y tế Thành Sen. Nhiều kinh nghiệm, kỹ năng trong chẩn đoán, lên phác đồ điều trị cho người bệnh được chia sẻ kỹ lưỡng, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ y bác sĩ của trung tâm.
bqbht_br_1.jpg
Đợt này, Trung tâm Y tế Thạch Hà được tiếp nhận thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Trúc Linh chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh về công tác trong thời gian 2 tháng.
bqbht_br_15a.jpg
bqbht_br_13a.jpg
Ngay sau khi về Trung tâm Y tế Thạch Hà, thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Trúc Linh đã nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ. Hằng ngày, bác sĩ trực tiếp siêu âm toàn diện cho người bệnh; tham gia tích cực vào việc đọc kết quả phim chụp và hội chẩn chuyên môn với các khoa phòng.
bqbht_br_17a.jpg
Bác sĩ Nguyễn Thế Phiệt – Giám đốc Trung tâm Y tế Thạch Hà cho hay: Ngoài việc được nâng cao chất lượng thăm khám, điều trị cho người bệnh thì vấn đề cốt lõi nhất là khi về công tác tại tuyến cơ sở, các bác sĩ tuyến Trung ương sẽ truyền đạt kỹ năng, kinh nghiệm chuyên môn theo hướng “cầm tay, chỉ việc”, từ đó từng bước nâng tầm được năng lực cho đội ngũ y bác sĩ tại trung tâm...
bqbht_br_18a.jpg
Về công tác tại Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên, thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Trí Kiên đã trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân mắc các bệnh lý về tim mạch.
bqbht_br_21a.jpg
Đây là một lĩnh vực khó, chuyên sâu nên khi chuyên gia y tế tuyến trên về sẽ nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị cho đơn vị y tế cơ sở vốn đang còn nhiều hạn chế trong lĩnh vực này.
bqbht_br_20a.jpg
Bác sĩ tư vấn cho người bệnh về tình hình sức khỏe.
bqbht_br_19a.jpg
Bên cạnh việc thăm khám, tư vấn điều trị, thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Trí Kiên còn tham gia hỗ trợ, hướng dẫn các y bác sĩ Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên các kỹ năng, kinh nghiệm trong siêu âm tim, chẩn đoán hình ảnh liên quan đến các bệnh lý tim mạch.
bqbht_br_img-4878a.jpg
Việc các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về công tác đã tác động tích cực đến công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế Hà Tĩnh. Người bệnh được các chuyên gia tuyến Trung ương trực tiếp thăm khám, điều trị ngay tại địa phương; các y bác sĩ được trao đổi, chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm trong chẩn đoán và điều trị, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.

Ngoài 3 bác sĩ nói trên, đợt này, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội còn cử 4 bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế Hà Tĩnh, gồm: Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Hữu Quang Minh (chuyên ngành nội soi) về hỗ trợ tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh; thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Thị Quỳnh (chuyên ngành nội tiết) về hỗ trợ tại Trung tâm Y tế Hương Sơn; thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Thị Lan Phương (chuyên ngành hô hấp) về hỗ trợ tại Trung tâm Y tế Kỳ Anh; bác sĩ Chuyên khoa II Trịnh Huy Bình (chuyên ngành cơ xương khớp) về hỗ trợ tại Trung tâm Y tế Hương Khê.

Các bác sĩ sẽ thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị trong thời gian 2 tháng, kể từ ngày 2/3/2026 đến 29/4/2026.

Tin liên quan

Tags:

#Bác sĩ Trung ương hỗ trợ kỹ thuật cho ngành y tế Hà Tĩnh #Bác sĩ Trung ương biệt phái về Hà Tĩnh #Ngành y tế Hà Tĩnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Số hóa ngành y để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn

Số hóa ngành y để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn

Ngành Y tế Hà Tĩnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiết kiệm thời gian, nhân lực và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Bác sĩ về hưu vẫn ở lại với những mảnh đời bất hạnh

Bác sĩ về hưu vẫn ở lại với những mảnh đời bất hạnh

Có những con người không cần đứng ở trung tâm ánh đèn để tỏa sáng. Họ chọn cách đi chậm, nói khẽ và làm việc bền bỉ bằng thứ ánh sáng rất riêng, ánh sáng của trách nhiệm và lòng nhân ái. Tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh, bác sĩ Trần Hậu Anh là một người như thế.
Xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại

Xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại

Từ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa đến quản lý y tế trên nền tảng số, Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại. Đây là hướng đi tất yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tối ưu nguồn lực và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong bối cảnh mới.
Giữ nhịp sự sống trong đêm trực Tết

Giữ nhịp sự sống trong đêm trực Tết

Tết - khi nhà nhà, người người quây quần trong những giây phút đoàn viên, thì tại Khoa Cấp cứu – Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), ánh đèn vẫn sáng trắng. Không pháo hoa, không mâm cỗ, chỉ có những bước chân vội vã, những ánh mắt tập trung và sự căng mình của đội ngũ y bác sĩ trong ca trực đặc biệt nhất năm.
Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết

Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết

Các cơ sở y tế Hà Tĩnh có đơn nguyên thận nhân tạo đang chủ động bố trí kíp trực, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ chạy thận trong những ngày tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh

Nhiều cụ ông, cụ bà tại Hà Tĩnh dù tuổi đã cao vẫn minh mẫn, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Lối sống khoa học, vận động thường xuyên và tinh thần lạc quan chính là “chìa khóa vàng”.
Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Trực Tết nơi ranh giới sinh tử

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã chính thức bắt đầu song tại nhiều khoa chuyên môn của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, các y bác sĩ vẫn đang căng mình để thu dung, cấp cứu giành giật sự sống cho người bệnh.
Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Theo nhận định của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, trong khi số lượng người hiến máu có xu hướng giảm.
WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

Người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở miền Bắc Bangladesh qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt, co giật vì nhiễm virus Nipah, sau khi uống mật cây chà là tươi.
Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.