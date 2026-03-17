Những "tọa độ check-in" cực đẹp ở cảng cá Cửa Nhượng

(Baohatinh.vn) - Những ngày gần đây, khi thời tiết chuyển nắng, nhiều góc chụp ảnh đẹp tại cảng cá Cửa Nhượng, xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã thu hút đông đảo người dân đến khám phá, trải nghiệm.

Cảng cá Cửa Nhượng cách bãi biển Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) khoảng 1km về phía Nam với nhịp sống bình dị, đặc trưng của một làng chài ven biển. Vào mỗi buổi chiều, khi tàu thuyền đánh bắt hải sản trở về, khu vực cảng cá trở nên nhộn nhịp, khung cảnh sinh động.
Sau khi được đầu tư nâng cấp, khu vực cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) mang diện mạo khang trang hơn trước. Đặc biệt, tuyến kè chắn sóng, chắn cát dài gần 800m vươn ra biển trở thành điểm nhấn nổi bật của khu vực này. Không gian rộng mở cùng tầm nhìn thoáng đãng khiến nơi đây thu hút người dân và du khách ghé thăm.
Những ngày gần đây, thời tiết nắng đẹp, mặt biển trong xanh nên vào buổi chiều, nhiều bạn trẻ đã tìm đến khu vực kè chắn sóng, chắn cát để dạo chơi và chụp ảnh.
Tại khu vực kè chắn sóng, chắn cát, hầu như góc nào cũng có thể cho ra những bức ảnh đẹp. Từ lối đi dọc theo kè hướng ra biển, các bậc đá chắn sóng cho đến nền trời và mặt biển trong xanh đã nhanh chóng trở thành điểm “check-in” quen thuộc của nhiều người.
Anh Nguyễn Văn Hùng (xã Thiên Cầm) cho biết: “Thời tiết đẹp, biển lặng nên chúng tôi thường ra kè đá để chụp ảnh, câu cá và tận hưởng không khí biển trong lành. Tuyến kè được xây dựng kiên cố với những khối đá lớn xếp lớp, kéo dài vươn ra biển, tạo nên khung cảnh thoáng đãng và ấn tượng. Từ trên kè, chúng tôi có thể ngắm biển xanh, tàu thuyền ra vào cảng".
Không riêng khu vực kè chắn sóng, chắn cát, xung quanh khu vực cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) còn nhiều góc chụp ảnh đẹp.
Khi tàu thuyền trở về, ngư dân mang theo những mẻ cá tươi rói vào bờ, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, đậm chất lao động của làng chài ven biển.
Khi tàu thuyền trở về, ngư dân mang theo những mẻ cá tươi rói vào bờ, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, đậm chất lao động của làng chài ven biển.
Tại khu neo đậu tàu thuyền, du khách có thể tìm thấy nhiều góc “check-in” lý tưởng. Từ đây có thể hướng tầm nhìn ra cầu Cửa Nhượng và khung cảnh biển rộng mở.
Dừng chân tại khu vực cảng để ngắm cảnh, chụp ảnh, chị Nguyễn Thị Quỳnh (xã Thạch Lạc) chia sẻ: “Tôi biết đến những góc chụp ảnh ở cảng cá Cửa Nhượng qua các video, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Khi trực tiếp đến đây, tôi khá bất ngờ vì khung cảnh rất đẹp và mang nét riêng so với nhiều nơi khác”.
Cách kè chắn sóng, chắn cát khoảng 500m là khu vực trung tâm cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm). Khi chiều về, nơi đây cũng trở nên yên bình và thơ mộng.
VIDEO: Những tọa độ check-in đẹp nao lòng ở cảng cá Cửa Nhượng.

