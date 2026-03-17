Những "tọa độ check-in" cực đẹp ở cảng cá Cửa Nhượng

(Baohatinh.vn) - Những ngày gần đây, khi thời tiết chuyển nắng, nhiều góc chụp ảnh đẹp tại cảng cá Cửa Nhượng, xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã thu hút đông đảo người dân đến khám phá, trải nghiệm.
Sau khi được đầu tư nâng cấp, khu vực cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) mang diện mạo khang trang hơn trước. Đặc biệt, tuyến kè chắn sóng, chắn cát dài gần 800m vươn ra biển trở thành điểm nhấn nổi bật của khu vực này. Không gian rộng mở cùng tầm nhìn thoáng đãng khiến nơi đây thu hút người dân và du khách ghé thăm.
Tại khu vực kè chắn sóng, chắn cát, hầu như góc nào cũng có thể cho ra những bức ảnh đẹp. Từ lối đi dọc theo kè hướng ra biển, các bậc đá chắn sóng cho đến nền trời và mặt biển trong xanh đã nhanh chóng trở thành điểm “check-in” quen thuộc của nhiều người.
Anh Nguyễn Văn Hùng (xã Thiên Cầm) cho biết: “Thời tiết đẹp, biển lặng nên chúng tôi thường ra kè đá để chụp ảnh, câu cá và tận hưởng không khí biển trong lành. Tuyến kè được xây dựng kiên cố với những khối đá lớn xếp lớp, kéo dài vươn ra biển, tạo nên khung cảnh thoáng đãng và ấn tượng. Từ trên kè, chúng tôi có thể ngắm biển xanh, tàu thuyền ra vào cảng".
Không riêng khu vực kè chắn sóng, chắn cát, xung quanh khu vực cảng cá Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) còn nhiều góc chụp ảnh đẹp.
