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Văn hóa - Giải trí

Podcast tản văn: Bằng lăng đã nhạt màu

Đăng Tiêu
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(Baohatinh.vn) - Tháng Sáu trở về cùng sắc tím bằng lăng và những miền ký ức. Nỗi nhớ không chỉ hiện lên qua hình ảnh mà còn phảng phất trong âm thanh, hương thơm và những rung cảm của năm tháng.

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