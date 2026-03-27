Khám phá "Rạn Nam Ô" xanh mướt bên bờ biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những kè đá phủ rêu xanh mướt lộ diện khi thủy triều rút tại bãi biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được ví như “Rạn Nam Ô” nổi tiếng ở Đà Nẵng. Nơi đây đang trở thành điểm check-in hấp dẫn.
Rêu hình thành khi bề mặt đá, bờ kè bê tông thường xuyên được nước biển phủ lên, giữ độ ẩm ổn định; dưới tác động của ánh nắng và môi trường, tảo phát triển, bám dày theo thời gian, tạo nên lớp rêu xanh mướt khi thủy triều xuống.
Với sắc xanh nõn chuối lạ mắt, bờ kè phủ rêu trở thành điểm check-in mới lạ, mang đến cho du khách những khung hình lung linh, ấn tượng.
Nhiều du khách và người dân địa phương tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc bên bãi rêu xanh mướt khi nước biển rút.
"Không chỉ có làn nước trong xanh, bờ cát trắng mịn trải dài, biển Thiên Cầm còn hấp dẫn bởi nhiều tọa độ check-in mới lạ. Với những ai yêu biển, thích khám phá, đây thực sự là điểm đến không thể bỏ lỡ trong mùa hè này” – chị Nguyễn Linh Lan (thứ hai từ phải sang) chia sẻ.
