Khám phá "Rạn Nam Ô" xanh mướt bên bờ biển Hà Tĩnh

Phan Cúc - Hương Thành
(Baohatinh.vn) - Những kè đá phủ rêu xanh mướt lộ diện khi thủy triều rút tại bãi biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được ví như “Rạn Nam Ô” nổi tiếng ở Đà Nẵng. Nơi đây đang trở thành điểm check-in hấp dẫn.

Dọc theo bờ kè thuộc bãi biển Thiên Cầm (xã Thiên Cầm), khi thủy triều rút xuống, lộ diện lớp rêu xanh mướt phủ kín kéo dài khoảng 1km.
Những lớp rêu phủ kín có màu xanh rực rỡ, lạ mắt, làm cho các bờ kè thêm phần độc đáo.
Rêu hình thành khi bề mặt đá, bờ kè bê tông thường xuyên được nước biển phủ lên, giữ độ ẩm ổn định; dưới tác động của ánh nắng và môi trường, tảo phát triển, bám dày theo thời gian, tạo nên lớp rêu xanh mướt khi thủy triều xuống.
Với sắc xanh nõn chuối lạ mắt, bờ kè phủ rêu trở thành điểm check-in mới lạ, mang đến cho du khách những khung hình lung linh, ấn tượng.
Chị Nguyễn Thị Mai Sương (thôn Xuân Nam, xã Thiên Cầm) chia sẻ: “Tôi từng biết và rất ấn tượng với Rạn Nam Ô – điểm check-in nổi tiếng với những mảng đá phủ rêu xanh mướt tại Đà Nẵng. Giờ đây, ngay tại biển Thiên Cầm, tôi cũng có thể lưu giữ những bức hình tương tự".
Nhiều du khách và người dân địa phương tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc bên bãi rêu xanh mướt khi nước biển rút.
Sắc xanh của lớp rêu khiến cho những bức hình thêm nổi bật.
"Không chỉ có làn nước trong xanh, bờ cát trắng mịn trải dài, biển Thiên Cầm còn hấp dẫn bởi nhiều tọa độ check-in mới lạ. Với những ai yêu biển, thích khám phá, đây thực sự là điểm đến không thể bỏ lỡ trong mùa hè này” – chị Nguyễn Linh Lan (thứ hai từ phải sang) chia sẻ.
Cùng với các hoạt động chụp ảnh, vui chơi, du khách cũng có thể hòa mình trong đời sống lao động của người dân làng chài.
Để lưu giữ những khoảnh khắc với lớp rêu xanh mướt, du khách nên đến vào thời điểm thủy triều rút sâu, thường là sáng sớm hoặc chiều muộn – khi rêu lộ rõ và ánh sáng đẹp nhất. Trong quá trình tham quan, chụp ảnh, do bề mặt đá có rêu thường trơn trượt, du khách cần cẩn thận khi di chuyển để đảm bảo an toàn.
Video: Điểm check-in mới tại khu du lịch Thiên Cầm.

Đưa du lịch Hà Tĩnh vào không gian số

Đưa du lịch Hà Tĩnh vào không gian số

Việc tích cực số hóa các điểm đến đã giúp du lịch Hà Tĩnh mở ra cách quảng bá hiện đại, đưa hình ảnh vùng đất núi Hồng, sông La lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số.
Đến với chòi sinh thái Khe Rẹn

Đến với chòi sinh thái Khe Rẹn

Được xây dựng chưa lâu nhưng chòi sinh thái Khe Rẹn, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã trở thành điểm trải nghiệm, tham quan của người dân và du khách.
Đông đảo người dân tri ân Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Đông đảo người dân tri ân Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Dâng hương tại Khu mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở các xã Hương Sơn và Sơn Giang (Hà Tĩnh), đông đảo người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân những đóng góp to lớn của Đại danh y đối với nền y học và văn học nước nhà.
Về nơi khởi nguồn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh

Về nơi khởi nguồn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh

Tháng 9/1930, ngôi nhà của cụ Mai Kính ở thôn Bùi Xá, xã Việt Xuyên là nơi diễn ra Đại hội thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng toàn tỉnh. 
Rào Tre vào xuân trong tiếng đàn Chưrabon

Rào Tre vào xuân trong tiếng đàn Chưrabon

Khi mùa xuân về tiếng đàn Chưrabon, mang theo tiếng lòng của đồng bào Chứt (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) lại hòa quyện cùng nhịp thở của thiên nhiên, của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.
Thành Sen lung linh đón Tết

Thành Sen lung linh đón Tết

Những ngày cận Tết, Thành Sen bừng sáng trong muôn ánh đèn rực rỡ. Phố phường được trang hoàng lung linh, không khí xuân lan tỏa khắp các tuyến đường, tạo nên diện mạo tươi mới và nhịp sống rộn ràng chào năm mới.
Eo Lói - vẻ đẹp nguyên sơ "gọi" bước chân khám phá

Eo Lói - vẻ đẹp nguyên sơ "gọi" bước chân khám phá

Eo Lói - một eo biển tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ của biển trời, là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu trải nghiệm, khám phá và hòa mình vào vẻ đẹp của biển quê hương.
Rộn ràng sắc xuân ở Ngã ba Đồng Lộc

Rộn ràng sắc xuân ở Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc đã khoác lên mình diện mạo thắm sắc xuân, tạo sức hút mới mẻ cho khu di tích, đưa hình ảnh vùng đất anh hùng đến gần hơn với du khách thập phương.
Bình yên miền sơn cước Hoa Sơn

Bình yên miền sơn cước Hoa Sơn

Giữa miền sơn cước yên bình, thôn Hoa Sơn (xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) hiện lên với những con đường xanh sạch, những khu vườn trù phú và nhịp sống cộng đồng ấm áp.