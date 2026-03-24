Khai trương điểm mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 tại Thiên Cầm

(Baohatinh.vn) - UBND xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được giao nhiệm vụ chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức khai trương điểm mùa du lịch biển năm 2026 bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo các nội dung liên quan khai trương du lịch biển năm 2026. Theo đó, Sở VH-TT&DL chủ trì, hướng dẫn các địa phương có khu du lịch, điểm du lịch biển tổ chức tốt các hoạt động du lịch biển năm 2026 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng quy định; hướng dẫn UBND xã Thiên Cầm chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức khai trương điểm mùa du lịch biển năm 2026.

1.jpg
UBND xã Thiên Cầm có nhiệm vụ chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức khai trương điểm mùa du lịch biển năm 2026. Ảnh tư liệu.

Sở VH-TT&DL tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; chú trọng bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan, cơ sở vật chất phục vụ du lịch; hướng dẫn các địa phương, cơ sở kinh doanh du lịch đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh du lịch tại các khu du lịch, điểm du lịch biển; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện.

Định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch tỉnh Hà Tĩnh nói chung và du lịch biển nói riêng; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, thống nhất về nội dung và hình thức, giúp du khách hình dung đầy đủ, toàn diện về các điểm đến, sản phẩm và chuỗi hoạt động du lịch biển trên địa bàn toàn tỉnh; kịp thời đưa tin về các hoạt động khai trương du lịch biển tại Thiên Cầm và các địa phương trong tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử và Fanpage Du lịch Hà Tĩnh.

Tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch (nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ) thực hiện trang trí, chỉnh trang, tu bổ cơ sở vật chất, khuôn viên bảo đảm mỹ quan; nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện niêm yết và bán đúng giá niêm yết; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, phục vụ du khách mùa du lịch biển năm 2026 văn minh, lịch sự, chu đáo.

Công an tỉnh chủ trì, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu du lịch, điểm du lịch biển; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phân luồng giao thông, phòng ngừa ùn tắc; bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ trong thời gian diễn ra lễ khai trương du lịch biển năm 2026 và các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội liên quan. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm môi trường du lịch an toàn, lành mạnh, tạo ấn tượng tốt đối với Nhân dân và du khách.

Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tăng cường thời lượng tuyên truyền, quảng bá du lịch tỉnh Hà Tĩnh nói chung và du lịch biển nói riêng; kịp thời thông tin, phản ánh các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội và Lễ khai trương du lịch biển năm 2026 tại các địa phương trong tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số, các kênh truyền thông đa phương tiện của đơn vị; tăng cường tuyên truyền xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, an toàn, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Hà Tĩnh.

Tỉnh đoàn phối hợp với các địa phương ven biển chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động đoàn viên, thanh niên tổ chức ra quân làm sạch môi trường biển tại các địa phương có biển trước và trong mùa du lịch năm 2026. Đồng thời, pối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch Hà Tĩnh trên các kênh thông tin, nền tảng truyền thông của đoàn; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện.

Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm; không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm trong mùa du lịch biển năm 2026. Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm công tác y tế, cấp cứu, phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tổ chức Lễ khai trương du lịch biển và các hoạt động liên quan khi có yêu cầu.

UBND các xã, phường ven biển chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức khai trương du lịch biển phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; bảo đảm tính đồng bộ, có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa các địa phương ven biển, hình thành chuỗi sự kiện, hoạt động liên hoàn trong toàn mùa du lịch, góp phần nâng cao sức hấp dẫn và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Chủ động huy động các nguồn lực xã hội hóa để triển khai thực hiện; đồng thời rà soát, bố trí ngân sách địa phương đối với các nhiệm vụ cần thiết theo quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

UBND xã Thiên Cầm, tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức khai trương điểm mùa du lịch biển năm 2026.

Huy động lực lượng thanh niên tình nguyện và các tổ chức đoàn thể tổ chức ra quân vệ sinh môi trường khu vực bãi biển và các tuyến đường dẫn ra biển; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương; tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, trang trí tại trụ sở cơ quan, đơn vị và trên các tuyến đường chính hướng về khu du lịch biển.

Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, phòng ngừa ùn tắc giao thông; chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai bất thường. Bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế; lắp đặt các biển cảnh báo và trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn tại các bãi tắm và khu du lịch biển trong suốt mùa du lịch.

Tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ (nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ) thực hiện chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất, bảo đảm mỹ quan; nâng cao chất lượng dịch vụ; thực hiện niêm yết và bán đúng giá niêm yết; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng nâng giá, ép giá, chèo kéo khách du lịch, phục vụ du khách mùa du lịch năm 2026 văn minh, lịch sự, chu đáo.

Chờ ngày khai hội Văn Miếu ở Hà Tĩnh

Báo Anh: Hà Giang là 'vẻ đẹp ngoài thế giới'

Festival Phở 2026 diễn ra từ ngày 19 - 22/3

Podcast tản văn: Một giấc mơ xanh

Podcast tản văn: Đợi mùa hoa loa kèn

Podcast truyện ngắn: Nhất chi mai nở muộn

Podcast tản văn: Tháng ba - mùa thương nhớ

Việt Nam có 8 tỷ phú USD

Podcast truyện ngắn: Tóc thơm

Ngập tràn sắc đỏ chào đón ngày hội lớn của non sông

Podcast truyện ngắn: Những chậu hoa giấy

Quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Podcast tản văn: Ngày của yêu thương, trân trọng

