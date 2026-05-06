Vận động 2 đối tượng trốn truy nã ở Angola về nước đầu thú

(Baohatinh.vn) - Sau gần 3 năm lẩn trốn tại Angola, 2 đối tượng giữ vai trò tích cực trong đường dây đánh bạc từng bị triệt phá tại Hà Tĩnh đã trở về nước đầu thú sau quá trình vận động, thuyết phục của lực lượng công an.
Theo kết quả điều tra của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, Võ C.L. (SN 2001, trú xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn T.B. (SN 1983, trú phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) là 2 bị can liên quan đến đường dây đánh bạc bị khởi tố, điều tra từ năm 2023.
Trước đó, C.L. và T.B. được xác định là những “mắt xích” quan trọng trong đường dây, trực tiếp rủ rê, tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc dưới hình thức “ba cây”, “xóc đĩa”. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động tại khu vực xã Kỳ Xuân và xã Kỳ Anh.
Sau khi đường dây bị triệt phá, 2 bị can nhanh chóng xuất cảnh sang Angola nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra sau đó ra quyết định truy nã và triển khai các biện pháp truy bắt.
Quá trình xác minh, truy xét, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự kiên trì vận động, tác động thông qua gia đình, người thân, giúp các bị can nhận thức rõ hành vi vi phạm, hiểu chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người ra đầu thú.
Kết quả, sau gần 3 năm bỏ trốn, Võ C.L. và Nguyễn T.B. đã tự nguyện trở về Việt Nam, đến cơ quan công an đầu thú.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phục hồi điều tra để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.
Người đàn ông sinh năm 1959 thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung trái chiều trên mạng xã hội, liên quan đến quá trình giải quyết đơn thư đất đai. Một trong số đó có nội dung xúc phạm, xuyên tạc về lãnh đạo, chính quyền xã Đức Thọ (Hà Tĩnh).
Sau vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm người đối với Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh) để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”.
Các tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã phát huy tối đa "tác dụng kép" khi vừa rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân, vừa "chia lửa" cho các tuyến giao thông trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Đường dây lừa đảo do Mạc Đăng Thanh cầm đầu giả danh cán bộ cấp cao, “chạy” dự án, xin việc, huy động vốn để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Công an Bắc Ninh triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng, bóc trần thủ đoạn mạo danh tinh vi, liên tỉnh.
Một nhóm thanh thiếu niên ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã lập nhóm kín trên Facebook để lôi kéo lực lượng, chuẩn bị hung khí nhằm giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác đến từ các xã Tuyên Lâm, Tuyên Sơn (tỉnh Quảng Trị).
Sở Xây dựng Hà Tĩnh công bố 3 đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về công tác vận tải, kết cấu hạ tầng giao thông, tình hình trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.