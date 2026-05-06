Vận động 2 đối tượng trốn truy nã ở Angola về nước đầu thú

Thăng Long (tổng hợp)
(Baohatinh.vn) - Sau gần 3 năm lẩn trốn tại Angola, 2 đối tượng giữ vai trò tích cực trong đường dây đánh bạc từng bị triệt phá tại Hà Tĩnh đã trở về nước đầu thú sau quá trình vận động, thuyết phục của lực lượng công an.

Theo kết quả điều tra của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, Võ C.L. (SN 2001, trú xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn T.B. (SN 1983, trú phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) là 2 bị can liên quan đến đường dây đánh bạc bị khởi tố, điều tra từ năm 2023.

Trước đó, C.L. và T.B. được xác định là những “mắt xích” quan trọng trong đường dây, trực tiếp rủ rê, tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc dưới hình thức “ba cây”, “xóc đĩa”. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động tại khu vực xã Kỳ Xuân và xã Kỳ Anh.

Sau khi đường dây bị triệt phá, 2 bị can nhanh chóng xuất cảnh sang Angola nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra sau đó ra quyết định truy nã và triển khai các biện pháp truy bắt.

Quá trình xác minh, truy xét, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự kiên trì vận động, tác động thông qua gia đình, người thân, giúp các bị can nhận thức rõ hành vi vi phạm, hiểu chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người ra đầu thú.

Kết quả, sau gần 3 năm bỏ trốn, Võ C.L. và Nguyễn T.B. đã tự nguyện trở về Việt Nam, đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phục hồi điều tra để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

