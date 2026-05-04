Phát hiện thi thể nghi là nam giới trên núi Thiên Nhẫn

(Baohatinh.vn) - Thi thể nghi là nam giới được phát hiện trên núi Thiên Nhẫn, cách vị trí nơi nghi phạm giết người ở Sơn Tiến (Hà Tĩnh) bỏ lại xe máy chừng 700m.

Người dân tập trung ở chân núi Thiên Nhẫn theo dõi sự việc.

Trưa 4/5, ông Phan Tiến Hùng - Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) cho hay: Vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể ở khu vực núi Thiên Nhẫn.

Thi thể nạn nhân nghi là nam giới, đang trong quá trình phân hủy nặng. Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân có nhiều cây thông.

Ngay sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, Công an địa phương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh có mặt phong toả hiện trường, điều tra xác định danh tính nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 27/4, người dân thôn An Thịnh (xã Sơn Tiến) tá hoả khi phát hiện chị N.T.TH. (SN 1980, trú tại thôn An Thịnh) tử vong tại nhà, xung quanh có nhiều máu nên ngay lập tức báo cho cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, ghi nhận trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương nghiêm trọng, đồng thời phát hiện một con dao ở gần đó.

​Sau vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy tìm người đối với Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh) để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”.

Theo Quyết định truy tìm số 2310/QĐ-CSHS ngày 27/4/2026, Hà Huy Thập, có hộ khẩu thường trú tại thôn An Thịnh, xã Sơn Tiến, bị truy tìm trong diện người bị nghi thực hiện hành vi phạm tội, hiện không rõ đang ở đâu.

Theo ông Phan Tiến Hùng - Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến, khu vực phát hiện thi thể nạn nhân cách địa điểm tìm thấy xe máy của nghi phạm giết người chừng 700m.

Địa điểm phát hiện thi thể này cách nhà nạn nhân N.T.T.H. chừng 1,5 km.

"Ngừa" bà hoả ghé thăm trong dịp nghỉ lễ

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ trong kỳ nghỉ lễ.
Giao thông Hà Tĩnh thông thoáng trong kỳ nghỉ lễ

Các tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã phát huy tối đa "tác dụng kép" khi vừa rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân, vừa "chia lửa" cho các tuyến giao thông trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Gác cho dân nghỉ lễ an toàn, bình yên

Công an Hà Tĩnh tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực 24/24h; chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT trong hai kỳ nghỉ lễ.
Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đường dây lừa đảo do Mạc Đăng Thanh cầm đầu giả danh cán bộ cấp cao, “chạy” dự án, xin việc, huy động vốn để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Công an Bắc Ninh triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng, bóc trần thủ đoạn mạo danh tinh vi, liên tỉnh.