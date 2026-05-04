Phát hiện thi thể nghi là nam giới trên núi Thiên Nhẫn

Người dân tập trung ở chân núi Thiên Nhẫn theo dõi sự việc.

Trưa 4/5, ông Phan Tiến Hùng - Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) cho hay: Vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể ở khu vực núi Thiên Nhẫn.

Thi thể nạn nhân nghi là nam giới, đang trong quá trình phân hủy nặng. Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân có nhiều cây thông.

Ngay sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, Công an địa phương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh có mặt phong toả hiện trường, điều tra xác định danh tính nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 27/4, người dân thôn An Thịnh (xã Sơn Tiến) tá hoả khi phát hiện chị N.T.TH. (SN 1980, trú tại thôn An Thịnh) tử vong tại nhà, xung quanh có nhiều máu nên ngay lập tức báo cho cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, ghi nhận trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương nghiêm trọng, đồng thời phát hiện một con dao ở gần đó.

​Sau vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy tìm người đối với Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh) để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”.

Theo Quyết định truy tìm số 2310/QĐ-CSHS ngày 27/4/2026, Hà Huy Thập, có hộ khẩu thường trú tại thôn An Thịnh, xã Sơn Tiến, bị truy tìm trong diện người bị nghi thực hiện hành vi phạm tội, hiện không rõ đang ở đâu.

Theo ông Phan Tiến Hùng - Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến, khu vực phát hiện thi thể nạn nhân cách địa điểm tìm thấy xe máy của nghi phạm giết người chừng 700m.

Địa điểm phát hiện thi thể này cách nhà nạn nhân N.T.T.H. chừng 1,5 km.