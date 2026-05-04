Phát hiện thi thể nghi là nam giới trên núi Thiên Nhẫn

(Baohatinh.vn) - Thi thể nghi là nam giới được phát hiện trên núi Thiên Nhẫn, cách vị trí nơi nghi phạm giết người ở Sơn Tiến (Hà Tĩnh) bỏ lại xe máy chừng 700m.
Trưa 4/5, ông Phan Tiến Hùng - Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) cho hay: Vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể ở khu vực núi Thiên Nhẫn.
Thi thể nạn nhân nghi là nam giới, đang trong quá trình phân hủy nặng. Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân có nhiều cây thông.
Ngay sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, Công an địa phương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh có mặt phong toả hiện trường, điều tra xác định danh tính nạn nhân.
Trước đó, vào khoảng 19h ngày 27/4, người dân thôn An Thịnh (xã Sơn Tiến) tá hoả khi phát hiện chị N.T.TH. (SN 1980, trú tại thôn An Thịnh) tử vong tại nhà, xung quanh có nhiều máu nên ngay lập tức báo cho cơ quan chức năng.
Tại hiện trường, ghi nhận trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương nghiêm trọng, đồng thời phát hiện một con dao ở gần đó.
Sau vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy tìm người đối với Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh) để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”.
Theo Quyết định truy tìm số 2310/QĐ-CSHS ngày 27/4/2026, Hà Huy Thập, có hộ khẩu thường trú tại thôn An Thịnh, xã Sơn Tiến, bị truy tìm trong diện người bị nghi thực hiện hành vi phạm tội, hiện không rõ đang ở đâu.
Theo ông Phan Tiến Hùng - Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến, khu vực phát hiện thi thể nạn nhân cách địa điểm tìm thấy xe máy của nghi phạm giết người chừng 700m.
Địa điểm phát hiện thi thể này cách nhà nạn nhân N.T.T.H. chừng 1,5 km.
Người đàn ông sinh năm 1959 thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung trái chiều trên mạng xã hội, liên quan đến quá trình giải quyết đơn thư đất đai. Một trong số đó có nội dung xúc phạm, xuyên tạc về lãnh đạo, chính quyền xã Đức Thọ (Hà Tĩnh).
Các tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã phát huy tối đa "tác dụng kép" khi vừa rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân, vừa "chia lửa" cho các tuyến giao thông trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Đường dây lừa đảo do Mạc Đăng Thanh cầm đầu giả danh cán bộ cấp cao, “chạy” dự án, xin việc, huy động vốn để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Công an Bắc Ninh triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng, bóc trần thủ đoạn mạo danh tinh vi, liên tỉnh.
Một nhóm thanh thiếu niên ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã lập nhóm kín trên Facebook để lôi kéo lực lượng, chuẩn bị hung khí nhằm giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác đến từ các xã Tuyên Lâm, Tuyên Sơn (tỉnh Quảng Trị).
Sở Xây dựng Hà Tĩnh công bố 3 đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về công tác vận tải, kết cấu hạ tầng giao thông, tình hình trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Tại khu vực cổng chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen), tình trạng mua bán diễn ra lộn xộn, gây mất trật tự đô thị. Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân chấn chỉnh, nhưng sau mỗi đợt, tình trạng này vẫn tái diễn.