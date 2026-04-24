Bắt đối tượng trộm tài sản của người dân tắm biển Thạch Hải

(Baohatinh.vn) - Khi tắm biển Thạch Hải (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh), một người dân đã bị kẻ gian cạy cốp xe máy, lấy trộm 2 điện thoại di động và khoảng 3,3 triệu đồng tiền mặt.

Công an xã Thạch Khê vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Phong (SN 2007, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi trộm cắp tài sản.

bqbht_br_677749880-122173896068924164-5607495875302172898-n.jpg
Nguyễn Xuân Phong bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 20/4, Công an xã Thạch Khê tiếp nhận đơn trình báo của ông P.Q.T. (trú xã Thạch Khê) về việc bị kẻ gian cạy cốp xe máy, lấy trộm 2 điện thoại di động và khoảng 3,3 triệu đồng tiền mặt khi đi tắm tại bãi biển Thạch Hải.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thạch Khê đã triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ truy bắt thủ phạm.

Đến ngày 22/4, qua công tác điều tra, Công an xã Thạch Khê xác định và tiến hành bắt giữ Nguyễn Xuân Phong (SN 2007, trú phường Thành Sen) là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên.

bqbht_br_677895315-122173896026924164-2965022514338237346-n.jpg
Tang vật cơ quan công an thu giữ.

Qua đấu tranh, đối tượng Phong đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Thạch Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Phong về tội trộm cắp tài sản.

Qua vụ việc nêu trên, Công an xã Thạch Khê lưu ý, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đặc biệt là khi tới các điểm vui chơi, giải trí, nơi tập trung đông người phải cất giữ hoặc gửi tài sản, chìa khóa xe cho các cơ sở nhận ký gửi để đảm bảo an toàn.

Cháy khu trưng bày sản phẩm gỗ Hào Quang: Người dân hỗ trợ cứu tài sản

Trưa 12/4, khu vực trưng bày Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) xảy ra cháy lớn. Lực lượng chức năng đã huy động 3 xe chuyên dụng, tối đa lực lượng dập lửa. Chủ cơ sở và người dân xung quanh tích cực hỗ trợ di chuyển tài sản, hạn chế thiệt hại do hỏa hoạn.
Nắng nóng kéo dài tại Hà Tĩnh khiến nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư gia tăng, việc siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy, đẩy mạnh kiểm tra, tuyên truyền góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.
Vòng xuyến được thiết kế để giảm xung đột, điều tiết giao thông. Thế nhưng, tại một số khu vực ở Hà Tĩnh lại trở nên lộn xộn do người tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành quy tắc lưu thông.