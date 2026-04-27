Tiệm vàng bị kẻ gian lừa cầm cố vàng giả chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng

Đinh Văn Cường khai nhận, toàn bộ số kiềng đeo cổ, lắc tay vàng mà đối tượng mang đến hiệu vàng cầm cố đều là vàng giả, được đặt mua từ một tài khoản mạng xã hội zalo.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Cường, SN 1994, trú tại thôn Mai Hoa, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo tài liệu điều tra, từ ngày 2/2 đến ngày 4/4, Đinh Văn Cường sử dụng tên giả là Đỗ Văn Nam, quê ở thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, 6 lần đến một cửa hàng mua, bán vàng ở xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình để bán, cầm cố tổng cộng 12 chiếc kiềng đeo cổ, 22 chiếc lắc tay vàng (tổng trọng lượng là 112 chỉ vàng) với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Từ nguồn tin trình báo về những dấu hiệu bất minh liên quan đến số lượng trang sức giá trị lớn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp Công an xã Yên Từ khẩn trương điều tra, xác minh...
Ngày 4/4, Đinh Văn Cường tiếp tục đến tiệm vàng đề nghị được cầm cố 2 kiềng vàng đeo cổ, mỗi kiềng 5 chỉ và nhận số tiền 150 triệu đồng thì bị cơ quan CSĐT phối hợp với Công an xã Yên Từ bắt quả tang, thu giữ 2 kiềng vàng đeo cổ và toàn bộ số kiềng đeo cổ, lắc tay vàng mà đối tượng đã nhiều lần cầm cố trước đó.
Tại cơ quan CSĐT, Đinh Văn Cường khai nhận, toàn bộ số trang sức kiềng đeo cổ, lắc tay vàng mà đối tượng mang đến hiệu vàng cầm cố đều là vàng giả; được đặt mua từ một tài khoản mạng xã hội zalo.
Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định trưng cầu giám định gửi đến Viện Khoa học hình sự giám định đối với toàn bộ số vàng là kiềng, lắc tay mà Đinh Văn Cường mang đến bán, cầm cố tại cửa hàng vàng. Kết quả giám định cho thấy, phần kim loại đều là hợp kim bạc (Ag), đồng (Cu). Các mẫu có màu vàng là do được mạ vàng hoặc được phủ chất màu vàng không chứa vàng kim loại.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
