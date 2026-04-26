Gác cho dân nghỉ lễ an toàn, bình yên

Chủ động phương án, siết chặt an ninh ngay từ cơ sở

Sau nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25/4 - 27/4), người dân tiếp tục bước vào kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày (30/4 đến hết 3/5). Trong hai kỳ nghỉ lễ liên tiếp, số lượng công dân có mặt trên địa bàn tăng đột biến, kéo theo áp lực về việc đảm bảo an toàn giao thông và ANTT. Trước thực tế đó, công an toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các mặt công tác, đảm bảo ANTT, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.



Công an phường Thành Sen phối hợp với các lực lượng triển khai nhiệm vụ, bảo vệ an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Là địa bàn trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, nơi diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí trong kỳ nghỉ lễ, phường Thành Sen được xác định là địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về ANTT. Công an phường đã thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, huy động tối đa lực lượng, phương tiện không quản ngày đêm tập trung rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, khách sạn, karaoke, điểm tập trung đông người, bến xe... Đồng thời, tập trung cao công tác tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, mục tiêu, địa bàn trọng điểm; kiểm soát cư trú, lưu trú, tạm trú, phòng chống cháy nổ...

Công an phường Thành Sen tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, khách sạn, karaoke... trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Đông Hưng - Trưởng Công an phường Thành Sen thông tin: "Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4, 1/5 năm nay diễn ra gần nhau, số ngày nghỉ dài, do đó lượng người về quê nghỉ lễ trong dịp này tăng đột biến. Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí sẽ diễn ra trên địa bàn. Trên cơ sở nắm chắc, dự báo sát tình hình, Công an phường Thành Sen đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, huy động các lực lượng tập trung đảm bảo trật tự trị an trên địa bàn, qua đó tạo môi trường an toàn và điều kiện thuận lợi nhất cho người dân nghỉ lễ vui vẻ. Bên cạnh đó, Công an phường tiến hành tuyên truyền, khuyến cáo người dân các biện pháp về đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ… qua đó phòng ngừa từ xa các vấn đề có thể phát sinh ảnh hưởng đến Nhân dân".

Lễ khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm” diễn ra an toàn, thành công.

Trong dịp nghỉ lễ, Hà Tĩnh bước vào cao điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, trong đó nổi bật là các chương trình khai trương mùa du lịch biển. Xác định đây là sự kiện trọng điểm của tỉnh trong dịp nghỉ lễ, lực lượng công an đã chủ động triển khai các phương án bảo vệ từ sớm, từ xa.

Tối 25/4 vừa qua, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã Thiên Cầm cùng các lực lượng liên quan, sự kiện khai trương du lịch biển 2026 với chủ đề "Hà Tĩnh - âm vang biển Thiên Cầm" đã diễn ra an toàn, không để phát sinh tình huống mất ANTT, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Trung tá Nguyễn Đình Tình - Trưởng Công an xã Thiên Cầm cho hay: "Hiện nay, Thiên Cầm có trên 50 cơ sở lưu trú với hơn 1.300 phòng nghỉ. Để đảm bảo thuận lợi, an toàn cho người dân và du khách đến thưởng thức chương trình, Công an xã đã thông tin sớm về công tác phân luồng, cấm các phương tiện di chuyển vào một số tuyến đường trong khu du lịch; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai toàn diện các mặt công tác công an, đảm bảo an toàn trong ngày khai trương".

Cũng theo Trung tá Tình, để siết chặt công tác đảm bảo ANTT trong dịp nghỉ lễ, Công an xã đã xây dựng phương án tổng thể trong mùa du lịch, triển khai nắm tình hình, phân công lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát và trực ban, trực chiến 24/24h. Đồng thời tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương huy động toàn bộ các lực lượng tham gia như: an ninh cơ sở, dân quân tự vệ... Cùng với đó, kiểm tra công tác PCCC&CNCH, khai báo lưu trú tại các cơ sở lưu trú, sản xuất kinh doanh, nhà hàng, khách sạn. Hiện, Công an xã đang tham mưu xây dựng mô hình "Khu du lịch an toàn về ANTT" và dự kiến ra mắt trong tháng 5/2026.

Công tác đảm bảo ANTT tại các khu du lịch biển được các lực lượng chức năng "kích hoạt" ở mức cao nhất.

Ngoài phường Thành Sen, xã Thiên Cầm, 67 đơn vị công an xã, phường còn lại đã chủ động các phương án, siết chặt công tác đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở, nhất là các đơn vị có điểm du lịch, địa chỉ đỏ tập trung đông người trong kỳ nghỉ lễ như: Đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn (xã Cẩm Duệ), Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc), biển Xuân Thành (xã Tiên Điền), Khu du lịch sinh thái Hải Thượng (xã Hương Sơn)... Theo đó, bố trí lực lượng tăng cường bám tuyến, bám địa bàn; triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là các nhóm tội phạm có nguy cơ gia tăng trong dịp nghỉ lễ...

Các địa chỉ đỏ thu hút đông đảo du khách trong dịp nghỉ lễ.

Tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác

Công tác đảm bảo ANTT được các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh "kích hoạt" ở mức cao nhất. Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động... tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực cửa ngõ, tuyến đường trọng điểm, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại... Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng liên quan đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sự kiện diễn ra vào dịp nghỉ lễ.

Thiếu tá Lê Doãn Thái - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) khẳng định: "Chúng tôi sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; làm tốt công tác phân luồng, điều tiết giao thông, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn với "tội phạm đường phố", xử lý các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển phương tiện phóng nhanh, lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông...".

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Trong dịp nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH luôn thường trực, sẵn sàng chiến đấu với "giặc lửa". Thượng tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) cho hay: "Đơn vị đã tập trung cao nhất các mặt công tác phòng cháy, chữa cháy; sẵn sàng lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, nhất là các địa điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm, nơi tập trung đông người. Bên cạnh việc triển khai các mặt nghiệp vụ, chúng tôi đặc biệt chú trọng tuyên truyền công tác phòng chống cháy nổ tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn".

Trước, trong và sau dịp nghỉ lễ, các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, duy trì quân số thường trực, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm mọi phương án được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ.

Sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của lực lượng công an toàn tỉnh góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân vui chơi, nghỉ lễ an toàn, lành mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: “Quán triệt, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động lễ hội, sự kiện. Đồng thời, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực chiến, thông tin báo cáo, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống".

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu toàn lực lượng quán triệt sâu sắc tinh thần chủ động nắm, đánh giá, phân tích, dự báo tình hình, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, địa bàn; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành "điểm nóng" về ANTT. Đây được xác định là mệnh lệnh, chỉ đạo xuyên suốt cần tập trung cao độ thực hiện trong dịp nghỉ lễ.