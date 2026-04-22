Suýt mất 5.000 USD từ món quà “tình cảm” qua mạng

(Baohatinh.vn) - Tin lời “bạn” người nước ngoài quen qua mạng hứa gửi quà kèm 50.000 USD, một phụ nữ ở Hà Tĩnh suýt mất 5.000 USD tiền phí vận chuyển.
Sáng 22/4, anh Nguyễn Hữu Phước (SN 1984, trú TDP 2, phường Sông Trí), lái xe taxi, nhận chở bà H.T.V. (SN 1962, trú phường Hải Ninh) đến một ngân hàng trên địa bàn.
Trong quá trình di chuyển, anh Phước nhận thấy bà V. có biểu hiện bất thường khi liên tục trao đổi qua điện thoại về việc chuyển tiền. Từ kiến thức được lực lượng công an tuyên truyền trước đó, anh nghi ngờ đây là thủ đoạn lừa đảo nên đã chủ động đưa bà V. đến Công an phường Sông Trí trình báo.
Tại cơ quan công an, bà V. cho biết bị một đối tượng giả danh người nước ngoài làm quen qua mạng xã hội, tạo quan hệ tình cảm, thường xuyên nhắn tin, gửi hình ảnh quà tặng giá trị lớn như trang sức, hàng hiệu và hứa gửi kèm 50.000 USD.
Đối tượng sau đó thông báo đang làm thủ tục đóng gói, vận chuyển quà về Việt Nam và yêu cầu bà V. chuyển trước 5.000 USD tiền “phí vận chuyển”. Thậm chí, chúng cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để thúc giục chuyển tiền, đồng thời liên tục nhắn tin tình cảm nhằm tạo lòng tin.
Qua phân tích, giải thích của lực lượng công an, bà V. đã nhận ra thủ đoạn lừa đảo, kịp thời dừng việc chuyển tiền, tránh bị chiếm đoạt tài sản.
Thiếu tá Hoàng Mạnh Tùng - Trưởng Công an phường Sông Trí cho biết: Thủ đoạn lừa đảo này đã xuất hiện nhiều trên mạng xã hội; các đối tượng thường lợi dụng việc làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm để thao túng tâm lý nạn nhân, từ đó chiếm đoạt tài sản. Từ vụ việc trên, Công an phường Sông Trí khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các mối quan hệ quen biết qua mạng, đặc biệt là các trường hợp hứa hẹn gửi quà, tiền từ nước ngoài nhưng yêu cầu nộp phí trước để nhận hàng; tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ, tránh rơi vào bẫy lừa đảo.
