Lò sản xuất 2.800 tấn mì tươi 'ngậm' hàn the, thủy tinh lỏng

Cảnh sát đồng loạt kiểm tra các cơ sở của vợ chồng Nguyễn Thị Mỹ Phụng, xác định họ đã trộn hàn the, thủy tinh lỏng vào 2.800 tấn mì tươi để sợi dai, bảo quản được hai ngày.
Ngày 26/4, Phụng và chồng Phạm Tuấn Thanh, cùng 44 tuổi, bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Tuần trước, PC03 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra xưởng sản xuất của hộ kinh doanh Mỹ Phụng tại phường Tân Tạo (quận Bình Tân cũ) và nhiều điểm tiêu thụ ở phường Phú Định, phường Bình Đông. Lực lượng chức năng thu giữ gần 700 kg mì tươi cùng hơn 10 kg hàn the (Borax), 27 can nhựa chứa thủy tinh lỏng (Natri Silicat) và nhiều hóa chất, phẩm màu không rõ nguồn gốc...
Cơ quan điều tra xác định, vợ chồng Mỹ Phụng bắt đầu sản xuất mì trứng, mì vàng từ năm 2014. Để sợi dai, không bị bở và kéo dài thời gian bảo quản từ 8 tiếng lên 2 ngày, họ đã trực tiếp pha trộn hàn the và thủy tinh lỏng vào quá trình chế biến. Đây là những hóa chất công nghiệp, bị cấm sử dụng trong thực phẩm vì gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.
PC03 ước tính, từ khi hoạt động đến lúc bị phát hiện, cơ sở này đã đưa ra thị trường hơn 2.800 tấn mì tươi có chất cấm.
Vụ án đang được điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan đã tiếp tay tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.
Đây là vụ án thứ hai về sản xuất mì tươi chứa chất cấm bị PC03 phát hiện. Trước đó, với thủ đoạn tương tự, Vương Lưỡng Toàn và đồng phạm thực hiện ở cơ sở thuộc phường Phú Thạnh (quận Tân Phú cũ). Công an TP HCM đánh giá việc này thể hiện sự quyết liệt trong đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
