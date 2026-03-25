Chống buôn lậu, gian lận thương mại: Mạnh tay xử lý, chặn nguy cơ lớn

Xử phạt hơn 700 vụ vi phạm

Những tháng đầu năm 2026, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Hà Tĩnh được các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt, đồng bộ. Nhiều vụ việc vi phạm với quy mô lớn, tính chất phức tạp đã được phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần lập lại trật tự trong hoạt động kinh doanh, lưu thông hàng hóa.

Hơn 2,6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu hư hỏng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi lưu thông qua địa bàn Hà Tĩnh.

Ngày 11/3, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3, Chi cục QLTT tỉnh phối hợp với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) tiến hành kiểm tra xe ô tô mang BKS 89H-07.xxx do ông Trần Văn Thành (trú xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện hơn 2,6 tấn thực phẩm gồm nội tạng động vật, xương ống động vật, mỡ động vật, chân trâu, không có bất kỳ giấy tờ, hóa đơn, chứng từ nào chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Đáng lo ngại, số thực phẩm này đã có dấu hiệu hư hỏng, bốc mùi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu được tiêu thụ trên thị trường. Lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 35 triệu đồng đối với hành vi “Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ” và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật.

Một vụ việc đáng chú ý khác, ngày 5/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp Công an phường Hà Huy Tập, Công an phường Sông Trí, Công an xã Hương Đô (tỉnh Hà Tĩnh); Công an phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình; Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá; Công an xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An đồng loạt tiến hành kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh sắt, thép tại các địa bàn trên.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện hàng hóa là 682 cuộn thép các loại, có tổng khối lượng khoảng 16,5 tấn, trị giá khoảng hơn 500 triệu đồng có nghi vấn là hàng giả. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hoá vi phạm. Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn (trú tại phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Thanh Thiện - Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh cho biết: “Thời gian qua, Công an Hà Tĩnh đã quyết liệt trong công tác phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm góp phần làm sạch môi trường kinh doanh, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 288 vụ liên quan đến hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại; sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép hàng cấm; sản xuất, buôn bán hàng giả; vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Trong đó, đã khởi tố 44 vụ/68 bị can và xử phạt vi phạm hành chính 240 vụ/244 đối tượng với tổng số tiền phạt hơn 1,2 tỷ đồng”.

Công an Hà Tĩnh triệt phá thành công chuyên án “Sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả” với quy mô lớn, xảy ra tại địa bàn các xã Đức Minh, Can Lộc.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh), từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã xử phạt vi phạm hành chính 711 vụ, tổng trị giá tiền xử phạt hành chính và tiền phạt bổ sung, truy thu thuế 18,9 tỷ đồng; xử lý hình sự 46 vụ/115 đối tượng. Các hàng hóa vi phạm gồm heroin, cần sa, ma túy tổng hợp, ma túy đá, hồng phiến, thuốc lá, vàng, bạc, khoáng sản, đường, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm, quần áo, sắt thép…

Mạnh tay truy quét, bảo vệ thị trường

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, song theo nhận định của các lực lượng chức năng, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó lường, gây ra những hệ lụy lớn cho nền kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Lực lượng QLTT xử phạt hộ kinh doanh tại xã Đức Thịnh về hành vi kinh doanh hàng hóa (sản phẩm thuốc lá) thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép,

Các đối tượng thường chia nhỏ hàng hóa, vận chuyển theo nhiều tuyến đường, nhiều thời điểm khác nhau nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng; kê khai số lượng hàng hóa không đúng số lượng thực tế nhằm trốn thuế; trộn lẫn hàng hóa, vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc; lợi dụng công nghệ cao, thương mại điện tử để quảng cáo, giao dịch, sử dụng hình ảnh, thông tin sai lệch đánh lừa người tiêu dùng…

Trước những diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng đang tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát nhằm bảo vệ thị trường, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm. Trong nội địa, lực lượng QLTT tập trung kiểm tra chất lượng, nguồn gốc, giá cả hàng hóa lưu thông, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Lực lượng QLTT kiểm tra hàng hóa lưu thông trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đình Khoa – Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh cho biết: “Lực lượng QLTT tiếp tục bám sát diễn biến cung cầu, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu. Qua đó, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử – lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó kiểm soát. Chúng tôi cũng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; đồng thời người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nói không với hàng hóa vi phạm. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng để phối hợp xử lý”.

Trên tuyến biên giới, các lực lượng chức năng cũng tập trung tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, đường mòn, lối mở; xác định các đối tượng trọng điểm, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa qua biên giới. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phối hợp liên ngành, nâng cao hiệu quả trong trao đổi thông tin, xử lý vụ việc.

Các lực lượng chức năng ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kiểm tra hành lý tại khu vực máy soi để ngăn chặn tình trạng vận chuyển hàng hóa trái phép.

Thượng tá Nguyễn Thanh Thiện - Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh cho biết: "Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục mạnh tay với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại; sản xuất, buôn bán hàng giả. Theo đó, sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, xác lập các chuyên án đấu tranh đánh đúng, đánh trúng vào các đường dây, ổ nhóm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhằm hình thành “lá chắn” vững chắc, mục tiêu cao nhất là không để hình thành các điểm nóng về buôn lậu, xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch".